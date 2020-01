ATX recht stabil -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinig

Der heimische Markt zeigt sich am Montag ohne größere Ausschläge. Der deutsche Leitindex tendiert um die Nullinie. Die Aktienmärkten in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es zum Wochenstart ruhig zu.

Der Leitindex ATX präsentiert sich im frühen Handel kaum verändert.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Das europäische Marktumfeld deutete ebenfalls einen wenig bewegten Auftakt an. Die US-Börsen bleiben zum Wochenstart wegen des Martin-Luther-King-Tags geschlossen und fallen somit als Impulsgeber aus. Auch in Europa stehen keine marktrelevanten Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Dienstag wird mit den Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die nächste wichtige Veröffentlichung erwartet.

In Wien gab es in der Früh zunächst keine Neuigkeiten zu heimischen Konzernen.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Der DAX eröffnete 0,16 Prozent tiefer bei 13.503,83 Punkten und tendiert auch weiterhin nur knapp unter seinem Schlusskurs von Freitag.

Ungeachtet positiver Vorgaben aus Übersee ist der DAX am Montag minimal schwächer in den Handel gestartet. Sein zwei Jahre zurückliegendes Rekordhoch bleibt aber in greifbarer Nähe. Der MDAX indes markierte zum Auftakt eine weitere Bestmarke.

"Momentan sieht es danach aus, als würden die letzten Meter hin zum Rekord am schwersten", sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader mit Blick auf die mühsame Klettertour des DAX seit Jahresbeginn. Während die US-Börsen dank besser als erwarteter Unternehmenszahlen und der Annäherung zu China im Handelsstreit immer neue Rekorde aufstellten, sei hierzulande weiter Geduld gefragt. Zumal es zum Wochenstart an Impulsen mangeln dürfte, da in den USA wegen des "Martin Luther King Day" Feiertag ist und die Handelssäle geschlossen bleiben.

WALL STREET

Nach den jüngsten Kursgewinnen ging es am Freitag an der Wall Street etwas gemächlicher weiter.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und konnte diesen zunächst noch etwas ausbauen. Dann pendelte er aber nur noch um seinen Vortagesschlusskurs. In den Feierabend geht er mit leichten Zuwächsen, plus 0,17 Prozent bei 29.348 Punkten. Auch der NASDAQ Composite tendierte im späteren Handelsverlauf nur noch um die Nulllinie, nachdem er zum Start noch gestiegen war. Zum Schluss konnte er dann doch noch 0,34 Prozent zulegen auf 9.388 Punkte.

Im frühen Handel hatten die wichtigsten Aktienindizes erneut Höchststände erklommen. Kurstreiber war die weiterhin lockere Geldpolitik sowie die Teilvereinbarung im US-chinesischen Handelsstreit. Außerdem haben laut Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz die bisher veröffentlichten US-Quartalszahlen überwiegend positiv überrascht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio zeigte sich der Nikkei letztlich 0,18 Prozent fester bei 24.083,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite derweil 0,66 Prozent nach oben auf 3.095,79 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt dagegen 0,88 Prozent ab auf 28.799,71 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen überwiegen am Montag leichte Aufschläge. Die regionalen Leitindizes hinken der Rekordjagd in den USA und auch in Europa etwas hinterher. Laut Händlern leckt der Markt noch immer die Wunden aus dem US-chinesischen Handelskonflikt.

Die chinesische Zentralbank hat indes ihr Leitzinsniveau bestätigt. Doch Analysten glauben, dass die Notenbank über kurz oder lang die Leitzinsen senken wird - um 50 Basispunkte bis Ende 2020, sagt Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa