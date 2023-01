ATX und DAX fester -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen im Freitagshandel Zuwächse. Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts.

So eröffnete der ATX 0,8 Prozent fester bei 3.305 Einheiten und liegt auch anschließend in der Gewinnzone.

"Die Volatilität an den Finanzmärkten ist erhöht, was wohl auch damit zu erklären ist, dass es Unsicherheit über den geldpolitischen Ausblick gibt. Gerüchte über kleinere Zinsschritte der EZB wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. So gab es von EZB-Präsidentin Lagarde gestern keine Hinweise darauf, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte", schreiben die Marktexperten der Helaba. Ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte sei zudem, dass die Zuversicht für die US-Konjunktur zuletzt gesunken ist, hieß es weiter.

Meldungsseitig blieb es bisher noch recht ruhig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,44 Prozent fester bei 14.986,52 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag einen Erholungskurs eingeschlagen. Die Marke von 15.000 Punkten rückt für den DAX wieder in erreichbare Nähe. Unterstützung kommt vor allem aus den USA, woher tags zuvor auch der Druck gekommen war. Die Erzeugerpreise in Deutschland im Dezember hatten dagegen kaum Einfluss. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene schwächte sich zum dritten Mal in Folge ab, allerdings von einem hohen Niveau aus.

Am Vortag hatten Sorgen vor einer Rezession in den USA den DAX auf Talfahrt geschickt. Seit Jahresbeginn steht damit aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche. Nun kommt Unterstützung für die Börsenstimmung durch den US-Streamingdienst Netflix, der mit einem starken Schlussquartal und mit seinem Neukundenzuwachs überzeugte.

Spannend allerdings könnte laut Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, zudem auch der erste Optionsverfall des DAX in diesem Jahr um 13 Uhr werden. "Der Januar ist zwar ein eher kleinerer Verfallmonat. Aber die Tatsache, dass die größte auslaufende Dax-Position der Call mit einem Basispreis bei 15.000 Punkten ist, macht den Verfall doch brisant." Die 15.000er-Marke werde damit zum Maß aller Dinge.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag erneut abwärts. Der Dow Jones schloss 0,76 Prozent tiefer bei 33.044,17 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,96 Prozent auf 10.852,27 Zähler.

Rezessionsängste, die schon am Mittwoch die Kurse auf Talfahrt geschickt hatten, beherrschten weiter den Markt.

Auslöser für die Kursverluste am Vortag waren schwache Wirtschaftsdaten und ein eher pessimistischer Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Ermutigende Inflationsdaten hatten die Stimmung nur anfangs gestützt. Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank verpufften endgültig, nachdem sich der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, erneut dafür ausgesprochen hatte, den Leitzins möglichst rasch über 5 Prozent zu bringen. Dann könne die Fed auf Konjunkturdaten reagieren, argumentierte er.

Schwache Konjunkturdaten hätten eigentlich gute Nachrichten für den Aktienmarkt sein können, wenn nicht Vertreter der US-Notenbank die Erwartungen einer "taubenhafteren" Geldpolitik zunichte machten, indem sie sich für Zinserhöhungen aussprächen, kommentiert Swissquote das Marktgeschehen.

Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten überraschten überwiegend positiv. So dürfte die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor gut sein. Denn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche, während Volkswirte eine Zunahme erwartet hatten. Insgesamt verharrt die Zahl der Anträge auf niedrigem Niveau. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich überraschend deutlich auf einen Stand von minus 8,9.

Nebenbei geht die Bilanzsaison weiter. Im Fokus der Anleger standen auch Procter & Gamble, Tesla und Boeing.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte erzielen am Freitag Zugewinne.

In Japan verzeichnet der Nikkei aktuell (06:50 Uhr) einen Gewinn von 0,54 Prozent bei 26.547,72 Punkten. Gleichwohl machen sich die Anleger weiter Sorgen vor den Risiken eines globalen Wirtschaftsabschwungs. Die veröffentlichten Inflationsdaten für Dezember zeigten in der Kernrate wie von Ökonomen erwartet einen Anstieg um 4,0 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit 41 Jahren. Der Yen gibt nach.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,73 Prozent auf 3.263,92 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 1,45 Prozent auf 21.964,49 Indexpunkte zu.

An vielen Handelsplätzen findet in der kommenden Woche wegen des Mondneujahrsfests an einigen Tagen kein Handel statt. Die schwachen Vorgaben von der Wall Street werden im Vorfeld zur Seite gewischt. Hier hatten die Börsen wegen anhaltenden Rezessionssorgen und Befürchtungen weiter stark steigender Zinsen erneut mit Abschlägen geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX