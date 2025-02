Neue US-Zölle: ATX schwächelt zum Start -- DAX behauptet -- Märkte in Fernost leichter

Während sich der heimische Markt zunächst etwas leichter zeigt, kann der deutsche Leitindex am Donnerstag leicht zulegen. Die Indizes in Asien tendieren derweil mehrheitlich tiefer.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ist es am Donnerstag zu einem verhaltenen Start gekommen.

Der ATX hält sich kurz nach dem Ertönen der Starglocke mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 4.059,55 Zählern knapp in Rot.

Der Wiener Aktienmarkt stoppt am Donnerstag seine jüngste Aufwärtsbewegung zunächst weiter, nachdem der heimischen Leitindex am Vortag ein klares Minus von zwei Prozent aufgewiesen hatte. An den europäischen Aktienmärkte sollte es am Berichtstag mit den Kursen wieder nach oben gehen, nachdem die jüngste Rekordjagd zur Wochenmitte unterbrochen worden war. Von der Wall Street kamen am Vorabend leicht positive Vorgaben.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt AMAG mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der DAX startet nach seinem Rücksetzer einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX tendiert zum Handelsauftakt 0,30 Prozent höher auf 22.501,21 Punkten.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag scheint sich der DAX am Donnerstag schon wieder zu fangen. Am Mittwoch hatte der Leitindex nach kräftigen Gewinnen und zahlreichen Rekorden den größten Tagesverlust seit mehr als drei Monaten erlitten. Zu den 23.000 Punkten, die er dicht vor sich hatte, wuchs der Abstand.

Vom Rekordhoch hatte der DAX am Vortag letztlich noch 500 Punkte eingebüßt, wobei Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über ein womöglich baldiges Ende des Zinssenkungszyklus belasteten. Ihre Äußerungen hätten viele Börsianer skeptischer werden lassen, betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Denn sollten die Zinssenkungen der EZB früher enden als von vielen erhofft, würde das den Börsen die große Rally-Grundlage entziehen."

Leicht positiv sind die Vorgaben aus New York, denn dort konnte sich der Leitindex Dow Jones Industrial im Späthandel noch leicht ins Plus vorarbeiten.

WALL STREET

An den New Yorker Börsen hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

Der Dow Jones beendete den Mittwochshandel 0,16 Prozent höher bei 44.627,46 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte wenig Veränderung und schloss mit einem Mini-Plus von 0,07 Prozent bei 20.056,25 Zählern.

Im Fokus standen die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Diese hätten die Sorge vor einem sich ausweitenden Handelskonflikt am Leben gehalten, sagten Marktteilnehmer. Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. Er will sich am 2. April konkreter dazu äussern. Wenngleich Beobachter das Vorgehen Trumps weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, schürt die Debatte weiter Unsicherheit mit Blick auf die Preisentwicklung. Es wird befürchtet, dass Importzölle die Inflation wieder anheizen könnten.

Damit rückt dann auch das im Handelsverlauf anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank in den Fokus. Händler dürften dieses nach Hinweisen auf die Zinsaussichten und auf die Auswirkungen der US-Zollpolitik durchleuchten. "Das Fed-Protokoll hat das Potenzial, die Volatilität am Aktienmarkt zu erhöhen, wenn die Notenbank-Mitglieder die möglichen Auswirkungen von Trumps jüngsten politischen Initiativen und Entscheidungen auf die Inflation eingehender diskutiert haben sollten", sagte Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg.

ASIEN

US-Zölle belasten am Donnerstag die Börsen in Fernost.

In Tokio fiel der Nikkei 225 schlussendlich um 1,24 Prozent zurück auf 38.678,04 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland tendierte der Shanghai Composite zum Handelsende dann doch marginale 0,02 Prozent tiefer auf 3.350,78 Punkten.

Daneben gibt der Hang Seng in Hongkong um 1,40 Prozent nach auf 22.622,14 Indexpunkte.

Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Asien, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung weiterer Strafzölle schon für den kommenden Monat in Aussicht gestellt hat. Neben den zuvor schon angekündigten Zöllen von 25 Prozent auf Autos, pharmazeutische Produkte und Halbleiter will Trump nun auch die Importe von Bauholz mit höheren Zöllen belegen.

An den Börsen auf dem chinesischen Festland wird der Verkaufsdruck gelindert durch die chinesische Zentralbank (PBoC), die zwei wichtige Zinssätze - die einjährige und die fünfjährige Loan Prime Rate - unverändert belassen hat. Dies war von Volkswirten weithin erwartet worden. Ökonomen halten es aber für durchaus möglich, dass die PBoC im weiteren Jahresverlauf die Zinsen senkt, um der strauchelnden heimischen Wirtschaft unter die Arme zu helfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX