ATX deutlich im Plus -- DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt erholt sich vor dem Wochenende weiter. Der deutsche Leitindex kann die Marke von 9'000 Punkten knacken. Die Märkte in Fernost können am Freitag Gewinne verzeichnen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse dürfte es vor dem Wochenende erneut aufwärts gehen.

Der Leitindex ATX tendierte vor Handelseröffnung auf grünem Terrain.

Die Wiener Börse kann am Freitag klar Gewinne verzeichnen. Weltweit bleibt auch zu Wochenschluss die Coronavirus-Pandemie der Themenschwerpunkt.

Von einer Erholung zu sprechen, wäre verfrüht, kommentierte hierzu QC-Partners Analyst Thomas Altmann. "Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen."

Auch Ralf Umlauf von der Helaba sieht den Hochpunkt der Covid-19-Welle nicht erreicht. "Vor allem die Entwicklung in Europa ist Anlass zur Sorge. Vermutlich müssen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zunächst Wirkung zeigen und die Infektionsketten unterbrechen, bevor es zu einem Abflachen der Erkrankungskurve kommt."

Unter den Einzelwerten dürften in sich die Blicke in Wien auf den Gummiausrüster Semperit richten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Freitag starke Gewinne.

Der DAX eröffnete 5,46 Prozent über seinem Vortagesschluss bei 9.080,49 Zählern und durchbricht somit die 9.000-Punkte-Marke.

Spannend wird sein, ob sich der deutsche Leitindex nachhaltiger stabilisieren kann. In dem jetzt seit fast vier Wochen anhaltendem Corona-Crash, in dem der DAX fast 5.000 Punkte oder knapp 37 Prozent nachgab, hatte es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese war dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder passe.

Viele Experten hatten aber in den vergangenen Wochen betont, dass der DAX bei der Marke von 8.000 Punkten erst einmal einen Halt finden sollte. Am Montag war der Index bis auf 8.255 Punkte gefallen und dieser damit schon sehr nahe gekommen - inzwischen konnte er sich zumindest etwas von diesem Tief erholen. Ein weiteres Zeichen einer leichten Beruhigung in der schweren weltweiten Wirtschaftskrise ist der leichte Rückgang des Volatilitätsindex in den vergangenen Tagen.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones tendierte zum Handelsbeginn, zeigte sich im anschließenden Handel volatil. Bis zum Handelsende entschied sich der Kurs jedoch für grünes Terrain und schloss 0,95 Prozent höher bei 20.087,19 Punkten. Der Techwerte-Index Nasdaq-Composite eröffnete daneben wenig verändert und rutschte im Anschluss aber wieder auf rotes Terrain. Im weiteren Verlauf konnte auch der die Verlustzone verlassen und legte unterdessen 2,30 Prozent auf 7.150,58.

In den USA hat der Kongress am späten Mittwoch ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, das unter anderem die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorsieht. Weitere Maßnahmen, etwa Direktzahlungen an die Bevölkerung, sind in Planung. In der Nacht beschloss die Europäische Zentralbank ein Anleihekaufprogramm im Volumen von 750 Milliarden Euro, und am Donnerstag senkte die australische Zentralbank zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen den Leitzins auf ein Rekordtief.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen.

In Japan findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. Der Nikkei stand zum Handelsende am Donnerstag 1,04 Prozent tiefer bei 16.552,83 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,34 Prozent höher bei 2.711,20 Punkten. Für den Hang Seng klettert derweil um 2,79 Prozent auf 2.711,20 Indexeinheiten.

Mit einer moderaten Erholung zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Marktteilnehmer sprechen aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste, die Lage bleibe insgesamt weiter angespannt. So breitet sich die Coronavirus-Pandemie nahezu ungebremst weiter aus, vor allem in Europa und den USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Vortag eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen, was an der Wall Street die Gewinne im späten Handel wieder abbröckeln ließ.

Gleichzeitig macht sich die Hoffnung breit, dass die vielen Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken die erhoffte positive Wirkung zeigen werden und die Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern. Jedoch schürt die Vielzahl an Maßnahmen auch weiterhin die Befürchtung, dass es zu einer globalen Rezession kommen könnte. Zumal die Auswirkungen in Europa und den USA sich noch nicht absehen lassen. Hier greifen die Regierungen weiterhin zu drastischen Maßnahmen, vor allem in Form von Ausgangssperren, um eine weitere Virus-Verbreitung einzudämmen. Und dies bringt nicht nur das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen, sondern lässt auch den Konsum zusammenbrechen.

