Nach Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen in Rot - Feiertag in Tokio

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Verlusten.

Der ATX hatte kurz nach Handelsbeginn nachgegeben und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Am Abend schloss er 0,29 Prozent tiefer bei 4.337,98 Zählern.

Internationales Thema des Tages ist die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Mit einer Zinssenkung ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten nicht zu rechnen und dies sei auch marktseitig nahezu vollständig eskomptiert. Allerdings dürfte die Tür für zukünftige Lockerungen geöffnet bleiben, wobei die Leitzinsprojektionen mit besonderem Interesse zu verfolgen sind, hieß es weiter von den Experten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich im Mittwochshandel tiefer.

Der DAX hatte mit einem Verlust eröffnet und zeigte sich auch im weiteren Handelsverlauf in Rot. Letztlich stand ein Minus von 0,40 Prozent bei 23.288,06 Punkten an der Kurstafel.

Auf dem Rekordniveau des DAX ließen es die Anleger zur Wochenmitte erst einmal langsamer angehen. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der DAX am Dienstag bei gut 23.476 Zählern eine neue Höchstmarke erreicht. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus der Anleger nun nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte.

"Jetzt kommt der schwierigere Teil der Rally", betonte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. In spekulativen Phasen wie zuletzt habe es gegolten, einfach nur dabei zu sein. Nun wisse man zwar, wieviel Geld zur Verfügung steht. "Aber es gibt viele offene Fragen", sagte er etwa mit Blick auf die Verwendung der Mittel aus dem riesigen Finanzpaket. Gewinnmitnahmen seien genauso möglich, wie weitere Kurssteigerungen.

WALL STREET

Nach den Abgaben des Vortages mit dem Absturz der Technologiewerte machten die US-Börsen am Mittwoch einen Teil ihrer Verluste wett.

Der Dow Jones schloss 0,92 Prozent höher bei 41.965,80 Indexpunkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,41 Prozent bei 17.750,79 Punkten aus dem Handel.

Schwung nahmen die Börsen auf, nachdem die US-Notenbank am Abend noch während des Handels ihre Leitzinsentscheidung bekannt gab. Das Leitzinsniveau blieb wie erwartet unverändert. Angesichts der anhaltenden Inflation gehen Ökonomen vorerst nicht von weiteren Zinssenkungen aus. Dennoch erwartet die Mehrheit der Währungshüter - ähnlich wie bereits bei der Sitzung im Januar - im weiteren Jahresverlauf zwei Senkungsschritte. Zudem planen sie, das Tempo beim Abbau ihrer Staatsanleihen-Bestände zu drosseln. Beides wird an den Aktien- und Rentenmärkten positiv aufgenommen, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind am Donnerstag Verluste zu sehen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Mittwoch um 0,25 Prozent tiefer bei 37.751,88 Punkten. Wegen des Feiertags zu Frühlingsanfang wird am Donnerstag nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,17 Prozent auf 3.420,60 Zähler.

In Hongkong sinken die Kurse hingegen deutlich: Der Hang Seng zeigt sich zeitweise um 1,45 Prozent tiefer bei 24.411,52 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Fernost zeigen im Handelsverlauf am Donnerstag eine negative Tendenz. An der Wall Street hatten die Kurse positiv auf den Ausgang der Sitzung der US-Notenbank reagiert mit wie erwartet unveränderten Zinsen. Sie signalisierte aber für den weiteren Jahresverlauf zwei Zinssenkungen und sprach von gestiegenen Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung. Notenbankchef Jerome Powell sagte aber auch: "Die Wirtschaft ist insgesamt stark und hat in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele gemacht". Die Arbeitsmarktbedingungen seien solide, und die Inflation habe sich dem längerfristigen Ziel von 2 Prozent angenähert, auch wenn sie nach wie vor etwas erhöht sei.

Die chinesische Notenbank hat unterdessen ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte unverändert gelassen. Die Märkte rechneten immer noch mit neuen Impulsen, weil Peking zugesagt habe, den Mindestreservesatz der Banken und die Zinssätze zu einem geeigneten Zeitpunkt zu senken, heißt es im Handel.

In Hongkong belastet auch das Minus von 3,1 Prozent beim Schwergewicht Tencent die Stimmung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX