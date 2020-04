Gute Stimmung bröckelt: ATX und DAX drehen ins Minus -- Dow leichter erwartet -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen

Am heimischen Aktienmarkt und beim deutschen Leitindex DAX sind die anfänglichen Gewinne inzwischen vollständig wieder abgeschmolzen. An der Wall Street dürften die Anleger nach einer soliden Vorwoche wieder auf die Bremse treten. An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien bewegten sich die Kurse in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse kann die anfänglichen Gewinne nicht verteidigen.

Der Leitindex ATX bewegt sich inzwischen auf rotem Terrain. Kurz nach Handelsstart hatte das heimische Börsenbarometer noch deutlich über seinem Vortageskurs notiert.

Im Gleichschritt mit den europäischen Leitbörsen drehte der ATX zu Mittag ins Minus. Im Fokus stehen erneut die Coronavirus-Pandemie und ihre möglichen wirtschaftlichen Folgen. Nach der jüngst deutlichen Erholung dürften Gewinnmitnahmen angesichts des weiterhin unsicheren Umfelds aufgrund der Corona-Krise nicht überraschen, kommentierte ein Marktanalyst.

Keine Impulse gibt es zum Wochenauftakt von Datenseite, da weder in Europa noch in den USA nennenswerte Datenveröffentlichungen anstehen. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind am Montag Verluste zu sehen.

Der DAX stieg um 0,74 Prozent höher bei 10.704,35 Punkten in den Handel ein, musste dann aber seine Gewinne vollständig wieder abgeben und steht inzwischen im Minus.

Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda scheint sich mit dem neuerlichen Rutsch die Skepsis zum Start der Berichtssaison durchzusetzen. Nach zuletzt starker Erholung sollten die Gewinnmitnahmen im grundsätzlich weiter unsicheren Umfeld der Corona-Krise nicht allzu sehr überraschen. In der Vorwoche war der Dax im Zuge einer Erholung noch bis auf 10 820 Punkte gestiegen, dann schwanden die Auftriebskräfte.

In Deutschland sind erstmals etwas breitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft getreten, womit laut dem charttechnischen Analysten Marcel Mussler nun ein neues Stadium der Krise beginnt, das aus seiner Sicht nicht ohne Risiko ist. Ob und welche Auswirkungen das auf die Zahl der Neuinfektionen haben werde, sei derzeit nicht zu sagen. Bisher hätten sich die Aktienmärkte auf die Lockerungen gefreut, doch inwiefern sie jetzt auch diese Risiken berücksichtigten, bleibe abzuwarten, schrieb er in seinem täglichen Börsenbrief.

Bevor in Deutschland die Berichtssaison mit Zahlen des Softwarekonzerns SAP so richtig am Dienstag losgeht, ist es unternehmensseitig zum Wochenauftakt noch recht ruhig.

WALL STREET

An der Wall Street fallen die Kurse zum Wochenauftakt.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial eröffnete mit einem Verlust von 0,61 Prozent bei 24.095,10 Zählern und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite gibt aktuell deutlich ab, nachdem er bereits zum Start um 1,12 Prozent auf 8.553,37 Zähler gefallen war.

Den zuletzt eher positiven Daten zur Ausbreitung des Coronavirus wird misstraut. In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Die Stimmung schwankt zwischen der Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Sorge, dies könnte zu früh kommen und eine neuerliche Infektionswelle nach sich ziehen.

US-Präsident Donald Trump schlägt sich auf die Seite derer, die gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen protestieren und damit die eigenen Berater. "Solange der Scheitelpunkt der globalen Pandemie nicht erreicht ist und mehr Klarheit über das Wiederhochfahren der Wirtschaft herrscht, ist es zu früh, um auf einen Bullenmarkt zu setzen", sagt Portfolioverwalterin Candice Bangsund von Fiera Capital.

Für Ernüchterung sorgen zudem desaströse Handelsdaten aus Japan. Und auch Richtung China sind bange Blicke gerichtet: Zwar hat die chinesische Notenbank zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Leitzinsen für Kredite gesenkt, doch Volkswirte fürchten, dass die chinesische Wirtschaft möglicherweise länger als bislang erwartet braucht, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Belastet wird der US-Aktienmarkt aber auch ganz entscheidend von den Turbulenzen am US-Ölmarkt, wo der WTI-Preis kurz vor dem Kontraktwechsel am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahrzehnten abstürzt. Der Nachfrageeinbruch habe für derart volle Lager gesorgt, dass der Platz für neue Erdöllieferungen knapp werde, heißt es im Handel. Es gebe kaum noch Lagerraum für die Ölflut am Markt, daher werde die Lagerung des im Mai zur Lieferung anstehenden Erdöls nun richtig kostspielig.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten am Montag gemischte Vorzeichen.

In Japan schloss der Nikkei um 1,15 Prozent tiefer bei 19.669,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zur Schlussglocke hingegen um 0,5 Prozent fester bei 2.852,55 Indexpunkten. In Hongkong ging der Hang Seng bei 24.330,02 Stellen mit einem kleinen Minus in Höhe von 0,20 Prozent aus der Sitzung.

Die chinesische Zentralbank hat zur Belebung ihrer schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Wirtschaft ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Der einjährige Kreditzins (LPR) sinkt von 4,05 Prozent auf 3,85 Prozent, während der Fünfjahres-LPR von 4,75 Prozent auf 4,65 Prozent gesenkt wurde. Der Schritt war die zweite Senkung des Leitzinses für Kredite in diesem Jahr und die jüngste Senkung eines der wichtigsten Kreditzinsen Chinas. Damit sollen die Kreditkosten für Unternehmen, insbesondere auch kleinerer Gesellschaften, gedrückt werden. China mache ernst mit der Lockerung der Geldpolitik, so die Experten von Capital Economics. "Da das Beschäftigungsumfeld weiterhin schwach ist und die Auslandsnachfrage durch die Corona-Maßnahmen gebremst wird, dürfte die chinesische Notenbank weitere Schritte zur Unterstützung der Wirtschaft einleiten".

Die negativen Folgen der Pandemie zeigten daneben die neuesten Handelsdaten aus Japan. So sind die japanischen Exporte im März um 11,7 Prozent eingebrochen. Dies belastete den Nikkei. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX