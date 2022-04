Ukraine-Krieg geht unvermindert weiter: ATX vorbörslich höher -- DAX wird fester erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird höher erwartet. Auch der DAX zeigt sich vorbörslich mit grünen Vorzeichen. In Asien geht es im Mittwochshandel abermals in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird zur Mitte der Woche vorbörslich höher taxiert.

Der ATX kann damit wohl an die Vortagesgewinne an der Wall Street anknüpfen.

Marktbeobachter sprachen von zahlreichen Belastungsfaktoren wie den stark angestiegenen Rohstoffpreise, den Störungen in der Lieferkette und die politische Unsicherheit. Zudem lassen Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen, hieß es von den Helaba-Experten.

Verwiesen wurde auch auf Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb dünn und auch datenseitig gestaltet sich der Wochenauftakt ruhig. Am Nachmittag legte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch vorbörslich deutlich fester.

Der DAX scheint somit zumindest partiell seine Verluste der Vorwoche aufholen zu können.

Zu der runden Marke von 14.000 Punkten, die ihm zuletzt Unterstützung gab, würde der deutsche Leitindex damit sein Polster wieder ein wenig vergrößern. Börsianern zufolge sind es die am Vorabend positiven US-Börsen, die Anleger auch hierzulande etwas mutiger stimmen. Der Dow Jones hatte dort die Kursgewinne im Verlauf ausgeweitet und fast auf Tageshoch geschlossen. Chartexperte Christoph Geyer sieht den DAX derzeit aber lediglich in einer Stabilisierungsphase, der mittelfristige Trend seit Anfang Januar bleibe intakt. "Die Abwärtstrendlinie ist unverändert der Maßstab für die kommenden Tage", so der Experte.

WALL STREET

Am Dienstag verbuchten die US-Börsen Gewinne.

Der Dow Jones schloss mit einem Gewinn von 1,45 Prozent bei 34.911,20 Punkten. Zur Eröffnung stand er noch 0,05 Prozent niedriger bei 34.394,62 Punkten, rückte aber im Anschluss schnell in die Gewinnzone vor. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsschluss ein Plus von 2,15 Prozent auf 13.619,66 Zähler. Er hatte zum Start ebenfalls zunächst 0,15 Prozent auf 13.312,44 Zähler verloren, gab jedoch schon kurz darauf kräftig Gas.

Die Sorgen vor einer schnellen Straffung der heimischen Geldpolitik - nochmals angefacht von Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte - trübte die gute Stimmung nicht.

"Die vergangenen Monate waren für die Aktienmärkte turbulent angesichts hoher Inflation, der Aussicht auf schnellere Zinsanhebungen, des geringeren Wachstums und des anhaltenden Krieges in der Ukraine", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Doch nun in der ersten Phase der Berichtssaison zeigten sich die Aktienmärkte - und hier erneut die Börsen in den USA - einmal mehr von ihrer robusten Seite.

Der Stratege Marko Kolanovic von JPMorgan hielt zudem die Stimmung und die Positionierung der Marktteilnehmer am Aktienmarkt inzwischen für zu pessimistisch und blieb tendenziell "konstruktiv" für Aktien. Kurzfristig sei eine Rally möglich.

Positive Signale sendete am Dienstag die US-Bauwirtschaft, die sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet entwickelte. Die Anzahl neu begonnener Häuser und die Zahl der Baugenehmigungen legten überraschend zu. Die Daten belegten, dass es der Konjunktur in den USA sehr gut gehe und die Amerikaner ein hohes Vertrauen in die eigene Wirtschaftsleistung hätten, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Daneben nimmt die Bilanzsaison in den USA Fahrt auf: Vor der Startglocke haben unter anderen Johnson & Johnson und Lockheed Martin ihre Quartalsberichte vorgelegt, nach Handelsschluss folgen Netflix und IBM.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich zur Mitte der Woche erneut uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,86 Prozent höher bei 27.217,85 Punkten. Damit konnte der japanische Leitindex an den positiven gestrigen Handelstag anknüpfen. Besonders die Autoaktien bewegten sich heute auf grünem Terrain.

Auf dem chinesische Festland dagegen notiert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,03 Prozent (Stand: 8:20 Uhr MEZ) leichter als das gestrige Schlusskursniveau. Der Shanghai Composite setzt damit seine Verlustserie der vergangenen Tage fort. Auch der Hang Seng rutscht nach einem positiven Handelsbeginn in den roten Bereich. Zeitweise verliert der Index 0,19 Prozent.

Wie schon am Vortag zählen die chinesischen Festlandsbörsen unter den asiatischen Aktienmärkten zu den Schlusslichtern.

In China zeigen sich Anleger angesichts der steigenden Konjunktureintrübung enttäuscht über die Unterstützungsmaßnahmen der staatlichen Stellen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in China mit immer weitreichenderen Maßnahmen und neuen Abriegelungen durch die Behörden belasten besonders die Binnenwirtschaft. Vor allem der Konsum leidet merklich. Wenngleich die Zentralbank insbesondere dem Dienstleistungsgewerbe Unterstützung zusichert, überrascht teilweise das Stillhalten der Notenbank bei den Zinsen. Teile des Marktes hatten auf eine Senkung der Zinssätze zur Stabilisierung der schwächelnden Konjunktur gesetzt, wie IG-Marktstratege Yeap Jun Rong anmerkt.

Der noch immer regulierte chinesische Renminbi fällt derweil auf den tiefsten Stand seit Oktober.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX