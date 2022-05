Erneuter Erholungsversuch: Asiatische Börsen steigen

Nach heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen geht es an den asiatischen Börsen heute geschlossen hoch.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag fester.

Der ATX war zunächst tief in die Verlustzone gerutscht, doch dann konnte er am Nachmittag knapp ins Plus drehen und letztlich 0,19 Prozent höher bei 3.205,92 Punkten schließen.

Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer, schreiben die Helaba-Experten.

Eine schwache Marktstimmung belastete unterdessen Europas wichtigste Börsen sehr. Auslöser für die Talfahrt waren die tiefroten Vorgaben von der Wall Street.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt rutschte im Donnerstagshandel deutlich ab.

Der DAX blieb nach einem schwachen Start klar in der Verlustzone und ging letztlich 0,9 Prozent schwächer bei 13.882,30 Punkten in den Feierabend.

Zins- und Rezessionsängste drückten den deutschen Leitindex am Donnerstag wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Damit setzte sich am deutschen Aktienmarkt die Schwäche vom Vortag fort.

"Die zuletzt vorherrschende Euphorie an den Aktienmärkten war augenscheinlich wesentlich verfrüht gewesen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect fest. Die in den USA zuletzt veröffentlichten schwachen Konjunkturdaten sorgten am Nachmittag für weiteren Gegenwind.

Die Investoren verkauften Aktien aus Angst vor Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewinnen, resümierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Dabei nehme das Vertrauen in die Zentralbanken deutlich ab. "Immer weniger Anleger glauben, dass der US-Notenbank Fed eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelingt."

"Die Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger sei im Moment äußerst gering. Und das ist auf der anderen Seite des Atlantiks besonders deutlich zu spüren", verwies Altmann auf die sehr schwachen US-Börsen zur Wochenmitte. Auch am Donnerstag verzeichnet der US-Leitindex weitere Verluste. Dort überschatten merklich gestiegene Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein deutlich eingetrübtes Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia den Handelsstart.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen volatil zu.

Der Dow Jones begann den Tag deutlich tiefer. Zeitweise konnte er seine Verluste bis auf Vortagesniveau aufholen - die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Schlussendlich gab der US-amerikanische Leitindex 0,75 Prozent auf 31.253,13 Zähler nach. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Minus. Nachdem er kurzzeitig weit im Plus tendierte, fiel auch er wieder zurück. Er beendete die Sitzung 0,26 Prozent schwächer bei 11.388,50 Punkten.

Anleger fürchten, dass die US-Notenbank mit ihrer rigorosen Straffung der Geldpolitik die heimische Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Zudem hatten enttäuschende Geschäftszahlen und Ausblicke mehrerer großer US-Einzelhandelsunternehmen in den vergangenen Tagen verdeutlicht, dass die Inflation den privaten Konsum, eine der wichtigsten Säulen der US-Wirtschaft, schon spürbar dämpft.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag erholt.

Der japanische Nikkei steigt zeitweise 1,18 Prozent auf 26.713,21 Zähler (Stand: 7:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,11 Prozent höher bei 3,131.40 Punkten. Auch der Hang Seng in Hongkong kann zulegen. Die Gewinne belaufen sich stellenweise mit 1,83 Prozent auf 20.489,63 Punkte.

Nach dem heftigen Absturz vom Mittwoch an der Wall Street und dem darauf folgenden negativen Handelstag in Asien zeigen sich die Börsen in Fernost heute freundlich. Sie starten damit einen erneuerten Erholungsversuch, der bislang allerdings sehr schleppend ablief. Die mannigfaltigen Belastungsfaktoren von Inflation, Rezessionsängsten bis No-Covid-Lockdowns in chinesischen Megacities verhindern weiterhin eine breite Erholungsrally.

Unterstützung für die chinesischen Börsen lieferte eine überraschend deutliche Senkung eines Referenzzinssatzes für langfristige Kredite durch chinesische Banken.

"Die globalen Aktienmärkte gaben am Donnerstag angesichts von Bedenken darüber nach, wie stark eine erhöhte Inflation und eine restriktivere Geldpolitik das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen könnten", schrieben am Morgen die Experten der Credit Suisse. Sie verlieren aber nicht den Glauben, dass eine solide Nachfrage "es der US-Notenbank ermöglichen sollte, die Geldpolitik zu normalisieren, ohne die Wirtschaft entgleisen zu lassen"./tih/mis

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX