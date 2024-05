Börsen in Fernost mit positivem Wochenauftakt -- Dow Jones geht erstmals mit 40.000 Punkten aus dem Handel

An Asiens Aktienmärkten sind am Montag Pluszeichen auszumachen. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende kaum bewegt.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging es am Freitag nach oben.

Der ATX tendierte kurz nach der Eröffnung unverändert. Anschließend bewegte er sich aber klar in der Gewinnzone. Letztendlich verabschiedete er sich 1,15 Prozent höher bei 3.750,48 Punkten ins Wochenende.

"An den Finanzmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt, nachdem am Mittwoch der etwas geringer als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Inflation und das verschlechterte wirtschaftliche Umfeld für Volatilität gesorgt hatten", beschrieb die Helaba die derzeitige Marktsituation.

Frische Inflationszahlen wurden am Vormittag in der Eurozone veröffentlicht. So schwächte sich die Teuerung in Österreich weiter ab. Im April belief sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 3,5 Prozent und sank damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. In der Eurozone wird angesichts der tendenziell zurückgehenden Inflation eine Zinssenkung im Juni erwartet. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte sich zuletzt zurückhaltend über mögliche Zinssenkungen nach Juni geäußert.

In Wien ging die Berichtssaison mit Rosenbauer in die nächste Runde. Der Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust geschrieben, diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber etwas eingedämmt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag in Rot.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke etwas. Im weiteren Verlauf blieb er in der Verlustzone, wo er die letzte Sitzung der Woche 0,18 Prozent schwächer bei 18.704,42 Einheiten beendete.

Der DAX hat am Freitag vor Pfingsten von seinem Rekord weiter Abstand genommen. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex bei 18.892 Punkten einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tat sich bislang per saldo aber recht wenig.

Unternehmensseitig ging es vor dem Wochenende ruhiger zu, zumal die Berichtssaison in Deutschland ausläuft. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners stellte fest, dass die Gewinne der 40 DAX-Unternehmen in der Summe im Jahresvergleich zurückgegangen seien. In Verbindung mit dem aktuellen Indexstand bedeute dies ein 27-Monatshoch beim Kurs/Gewinn-Verhältnis, das damit erstmals wieder leicht über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre liege. "Damit nehmen die Risiken von der Bewertungsseite zu", resümierte Altmann.

WALL STREET

Nach der Rekordjagd präsentierten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der Dow Jones Index hat bei geringen Schwankungen zum Sitzungsende die Marke von 40.000 Zähler zurückerobert und sich um 0,34 Prozent auf 40.003.59 Punkte erhöht. Beim NASDAQ Composite schlugen hingegen negative Vorzeichen zu Buche. Er verlor nämlich 0,07 Prozent auf 16.685,97 Zähler.

Nach der Rekordjagd des Vortages hat die Wall Street am Freitag ihre Rally wieder aufgenommen, wenn auch nur in Trippelschritten. Zum Wochenausklang fehlten die Impulse, um den Markt deutlicher nach oben zu treiben - die Berichtssaison ist weitgehend durch und makroökonomisch lieferte der Index der Frühindikatoren für April kein klares Konjunkturbild. Doch für ein kleines Plus reichte es dennoch.

Die jüngsten und marktstützenden Zinssenkungsfantasien ausgelöst durch eine Kombination aus schwachen Einzelhandelsdaten und günstig ausgefallenen Verbraucherpreisen hatten zuletzt wieder einen Dämpfer erhalten, denn die Fed-Vertreter Loretta Mester und Thomas Barkin hatte beide länger anhaltend hohe US-Zinsen signalisiert. "Da die Märkte nun fast 50 Basispunkte an Kürzungen in diesem Jahr einpreisen, werden sie wahrscheinlich enttäuscht werden", warnten die Analysten Claudio Irigoyen und Antonio Gabriel von Bank of America vor übertriebenem Zinsoptimismus.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell (7:20 Uhr MEZ) 0,87 Prozent auf 39.123,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite 0,47 Prozent auf 3.321,89 Zähler nach oben. Auch in Hongkong zeigen sich die Anleger vermehrt in Kauflaune und schicken den Hang Seng 0,56 Proznet ins Plus auf 19.663,67 Zähler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX