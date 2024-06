ATX und DAX leicht höher erwartet -- Börsen in Fernost mehrheitlich etwas leichter

Der heimische wie auch der deutsche Markt dürften am Donnerstag etwas fester in den Handel gehen. Die asiatischen Aktienmärkte geben unterdessen überwiegend leicht nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich vorbörslich moderat im Plus.

Der ATX dürfte gut behauptet in den Donnerstagshandel starten.

Für den Börsenhandel in Europa gibt es nur wenig Impulse, da die Wall Street am Vortag feiertagsbedingt geschlossen blieb.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag leichte Gewinne erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Nach dem kleinen Rückschlag zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag wieder etwas zulegen. Damit setzt er sich wieder etwas weiter von der runden Marke von 18.000 Punkten ab, die er zwischenzeitlich bereits gerissen hatte. Das Wochenhoch des deutschen Leitindex lag am Dienstag bei 18.214 Punkten.

Aus den USA kommen keine Impulse, hier war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. In Asien geht es am Morgen etwas abwärts.

WALL STREET

An den US-Börsen findet am Mittwoch wegen eines Feiertages kein Handel statt. Es wird der afroamerikanische Gedenktag "Juneteenth" gefeiert.

Zuletzt hatte der Dow Jones Index am Dienstag mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 38.834,86 Punkten geschlossen.

Der NASDAQ Composite ging daneben 0,03 Prozent höher bei 17.862,23 Zählern in den Feierabend.

Fehlende frische Impulse sorgten am Dienstag für einen verhaltenen Handel an der Wall Street. Dazu trug auch bei, dass im späteren Tagesverlauf eine ganze Reihe von Auftritten von US-Notenbankern im Terminkalender standen. Zuletzt rechnete der Markt im laufenden Jahr weiter mit möglicherweise zwei Zinssenkungen in den USA, obgleich die US-Notenbank jüngst nur eine signalisiert hatte. Und auch von einzelnen Notenbankern waren zuletzt überwiegend eher falkenhafte Kommentare zu hören.

Der US-Einzelhandelsumsatz war im Mai weniger stark gestiegen als erwartet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat schwächer aus als bisher bekannt: Anstatt einer Stagnation ergibt sich nach neuen Zahlen ein knapper Rückgang.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich etwas leichter.

In Tokio wechselt der Leitindex Nikkei 225 im Verlauf das Vorzeichen und legt nun minimal um 0,14 Prozent zu auf 38.623,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite indes um 0,28 Prozent ein auf 3.009,58 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,60 Prozent auf 18.319,01 Einheiten.

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Donnerstag im Handelsverlauf überwiegend leicht nach unten. Impulse von der Wall Street fehlen, weil der Handel dort am Vortag wegen des Feiertags Juneteenth ruhte.

Für keinen Impuls sorgt die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank. Sie hat wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert gelassen. Der einjährige Zinssatz bleibt bei 3,45 Prozent und der fünfjährige bei 3,95 Prozent. Beide Sätze sind seit Februar unverändert. Die Zentralbank zieht nun in Erwägung, einen kurzfristigen Zinssatz wie etwa den Zins auf siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte, als Richtschnur für die Märkte und als Leitzins zu verwenden, wie sie weiter mitteilte. Andere geldpolitische Instrumente könnten als Leitzinsen allmählich in den Hintergrund.

Für Gesprächsstoff in Schanghai sorgen Pläne der Wertpapieraufsichtsbehörde zur Reform der Nasdaq-ähnlichen Technologiebörse, dem Star Market. In Hongkong wiederum beschäftigen die Akteure Berichte, die laut den Analysten von UOB darauf hindeuten, dass die chinesischen Behörden bald Maßnahmen einführen könnten, um mehr Investitionen von Anlegern vom Festland an den Hongkonger Aktienmarkt zu fördern. In beiden Fällen sorgt dies aber bei den Aktienkursen zunächst für keinen Auftrieb.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX