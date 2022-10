Gestiegene Anleiherenditen belasten: Asiens Börsen mit Verlusten

Die wichtigsten Indizes in Fernost weisen am Donnerstag Minuszeichen auf. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Mittwoch nach. Die US-Börsen verzeichneten zur Wochenmitte Abschläge.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch in Rot.

Der ATX fiel im Handelsverlauf auf rotes Terrain, wogegen er im Frühhandel noch kurzfristig zugelegt hatte. Somit schloss er 0,49 Prozent tiefer bei 2.783,04 Zählern. Zuvor hatte der ATX im Zuge einer Erholungsbewegung vier Gewinntage in Folge absolviert.

Der heimische Aktienmarkt wird zum Start in den Donnerstag etwas leichter erwartet. Erneut steigende Zinsen liefern Gegenwind für höhere Bewertungen bei den Aktien. Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Interesse der Anleger weiter auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet bleiben. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt und ein wichtiger Frühindikator für die weitere konjunkturelle Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Der deutsche Aktienmarkt konnte am Mittwoch nicht an den klaren Erholungskurs der vergangenen Handelstage anknüpfen.

Der DAX wechselte nach einem negativen Handelsauftakt mehrfach das Vorzeichen und gingen schlussendlich mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 12.741,41 Punkten in den Feierabend.

Der leichte Rückschlag im DAX vom Vortag wird am Donnerstag wohl ausgeweitet. Die jüngste Erholungsrally hatte den DAX binnen vier Handelstagen von 12'000 Punkten auf 12'931 Punkte am Dienstagnachmittag geführt - ein Anstieg um fast 8 Prozent. Es gelang dem DAX aber nicht, die 50-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Auch in den USA ging der Erholung der Schwung aus. Die Renditen von US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit seien auf das höchste Niveau seit Juli 2008 gestiegen, deshalb hätten Aktien dann einen schweren Stand gehabt, hieß es bei der Credit Suisse.

WALL STREET

Die US-Märkte zeigen sich am Mittwoch nach zwei starken Handelstagen in Rot.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung schwächer. Zwischenzeitlich schaffte er den Sprung in die Gewinnzone, notierte aber dann wieder deutlicher im Minus. Er ging 0,32 Prozent tiefer bei 30.425,26 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite bewegte sich im Handelsverlauf in der Verlustzone, nachdem er zum Start bereits nachgegeben hatte. Der Index verlor zu Handelsende 0,85 Prozent auf 10.680,51 Einheiten.

Die steigenden Anleiherenditen haben die US-Börsen am Mittwoch ins Minus gedrückt. Sie zollten damit auch den deutlichen Kursgewinnen seit Wochenbeginn etwas Tribut.

"Bislang zeigt sich der Oktober von seiner goldenen Seite", schrieb Marktexperte Christian Henke von IG Markets mit Blick auf die Quartalsberichte. Die überraschend starken Unternehmenszahlen bezeichnete er als "Balsam für die Nerven der Anleger". Auf der Konjunkturseite bleibe hingegen alles beim Alten, weshalb Henke infrage stellt, ob der jüngste Aufwind an der Börse mehr als eine Bärenmarktrally ist. Aktuelle US-Daten aus der Bauwirtschaft fielen durchwachsen aus: Einem unerwarteten Anstieg bei den Genehmigungen im September stand ein überraschend deutlicher Rückgang bei den Baubeginnen gegenüber.

Auch Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar bezweifelt, dass der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt bereits hinter sich hat. Die deutliche Mehrheit der US-Fondsmanager halte ihr Geld noch zurück, weil sie mit einem weiteren Kursverfall rechne, zitierte der Experte von Robomarkets aus einer Umfrage der Bank of America. "Sollten den Fondsmanagern die Kurse nun weiter davonlaufen, müssten sie wohl oder übel auf den Zug aufspringen, was die Aufwärtsbewegung noch beschleunigen dürfte."

In den Fokus rücken Netflix-Aktien, nachdem der Streaminganbieter im dritten Quartal wieder mehr Kunden hinzugewonnen und dabei die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen hat. .

In den Fokus rückten Netflix-Aktien, nachdem der Streaminganbieter im dritten Quartal wieder mehr Kunden hinzugewonnen und dabei die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen hat.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 1,21 Prozent auf 26.928 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,39 Prozent leichter bei 3.033 Zählern. In Hongkong rutscht der Hang Seng derweil um 2,42 Prozent auf 16.111 Einheiten ab.

An den asiatischen Aktienbörsen geht es am Donnerstag auf breiter Front talwärts. Bereits an der Wall Street hatten heftig gestiegene Rentenrenditen die Aktienmärkte belastet - ein Bild, welches sich nun in Asien wiederholt. Händler sprechen von der bekannten Furcht der Anleger vor einer drohenden Rezession gepaart mit steigenden Marktzinsen und der Erwartung weiter anziehender Leitzinsen durch die Notenbanken und hier zuvorderst der Federal Reserve in den USA. Der Konjunkturbericht Beige Book der Fed lieferte kaum Argumente gegen das Anziehen der geldpolitischen Zügel, wenngleich sich die Unternehmen pessimistischer zeigten. In den USA war die zehnjährige Benchmarkrendite auf ein 14-Jahreshoch geklettert. Steigende Marktzinsen bremsten die Risikoneigung, heißt es im Handel mit Blick auf die Kursverluste bei Aktien.

Der gegenüber den meisten asiatischen Währungen steigende Dollar manifestiert die Erwartung zulegender US-Zinsen. Besonders deutlich wird dies in Japan, wo die Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhält und die divergierende Zinspolitik den Yen auf das nächste 32-Jahrestief drückt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX