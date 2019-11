Wall Street leichter erwartet -- ATX im Minus -- DAX gibt ab -- Börsen in Fernost schließen in Rot

Die Wall Street wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung getrübt. Für die asiatischen Indizes ging es am Mittwoch bergab.

AUSTRIA

An der Wiener Börse herrscht zur Wochenmitte Verkaufslaune.

Der Leitindex ATX fällt im frühen Handel am Mittwoch ins Minus und verharrt dort.

Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgte die gestiegene Unsicherheit im Handelsstreit zwischen den USA und China. Es werden keine Veröffentlichungen relevanter Konjunkturdaten erwartet. Erst am Abend folgen aus den USA Protokolle über die vergangene Zinssitzung der Federal Reserve, von der sich Investoren Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhoffen.

In Wien stehen Zahlenvorlagen im Mittelpunkt: Während UNIQA das Ergebnis bis September verbessern konnte, brach der Gewinn bei Kapsch im ersten Halbjahr ein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

Der DAX startete 0,7 Prozent im Minus bei 13.127,45 Punkten und verweilt anschließend auf rotem Terrain.

Der US-chinesische Handelskonflikt hat die Börsen wieder fester im Griff. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch risikoscheu. So drohte US-Präsident Donald Trump China mit höheren Strafzöllen, falls es zu keiner Einigung kommt. China indes reagierte scharf auf die Einmischung der USA im Konflikt des Landes mit der Sonderverwaltungszone Hongkong. Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect bank sprach von einem "Käuferstreik" der Anleger. Echter Verkaufsdruck sehe anders aus.

Präsident Trump hatte am Rande einer Kabinettssitzung im Weißen Haus gesagt: "Wenn wir keinen Deal mit China machen, erhöhe ich die Zölle nur noch weiter." China indes reagierte an diesem Morgen verärgert über die Einmischung der USA im Konflikt des Landes mit der Sonderverwaltungszone Hongkong. Nachdem zuvor bereits das US-Abgeordnetenhaus einen Gesetzesentwurf zur Menschenrechtsverletzung in Hongkong gebilligt hatte, hatte nun auch der US-Senat nachgezogen. Für das angestrebte Teilabkommen im Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften bedeutet all das eine weitere Gefahr.

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen ist zur Wochenmitte etwas eingetrübt.

Der Dow Jones eröffnete am Mittwoch 0,19 Prozent tiefer bei 27.879,55 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsstart ein Minus von 0,32 Prozent bei 8.543,57 Zählern aus.

Nach der deutlichen Trendumkehr im Verlauf am Dienstag ist die Stimmung angeschlagen, zumal angesichts der aufgelaufenen Gewinne der Markt anfällig für Rücksetzer ist. Fundamentaler Hauptgrund ist die wieder gestiegene Skepsis, ob die Gespräche zwischen China und den USA zum Handelskonflikt zu einem Ergebnis führen. Damit sind die Pläne der US-Regierung gefährdet, noch in diesem Jahr zu einem begrenzten "Phase-eins"-Abkommen zu gelangen.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump nochmals mit den anstehenden Zollerhöhungen gedroht. Ab Mitte Dezember sollen sie in Kraft treten, sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen. Das Verhandlungsklima dürfte sich auch mit den jüngsten Initiativen im US-Kongress verschlechtern. Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Das wird in Peking nicht gerne gehört.

Ein Nebenthema ist die Geldpolitik der US-Notenbank und die Konjunkturlage, denn gegen Mittag New Yorker Zeit wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung publiziert.

ASIEN

In Asien ging es am Mittwoch abwärts.

Der Nikkei verlor in Japan 0,62 Prozent auf 23.148,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßte der Shanghai Composite 0,78 Prozent auf 2.911,05 Zähler ein, während der Hang Seng in Hongkong 0,75 Prozent abgab auf 26.889,61 Einheiten.

In ganz Asien ging es am Mittwoch im späten Börsengeschäft mehr oder weniger deutlich bergab mit den Kursen. Im Handel verwies man auf die schwächsten Handelsdaten aus Japan seit drei Jahren. Die Im- und Exporte sind im Oktober regelrecht eingebrochen und haben die Markterwartungen klar unterboten. Die Exporte nach China, Asien und die USA wiesen zweistellige Prozentverluste auf Jahressicht auf. Die Daten zeigten einmal mehr, wie sehr der US-chinesische Handelskonflikt die globale Konjunktur abwürge, hieß es im Handel, wo man aber auch auf den Konflikt zwischen Japan und Südkorea verwies.

Und Besserung ist derzeit kaum in Sicht, denn die Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stocken. Gleichzeitig wird die Frist bis zur Einführung neuer US-Zölle auf chinesische US-Importe Mitte Dezember immer kürzer. US-Präsident Donald Trump drohte China mit höheren Zöllen, sollte es nicht zu einer Einigung kommen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa