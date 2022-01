ATX und DAX vorbörslich mit Abschlägen -- Märkte in Fernost im Minus

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag in Rot erwartet.

Der ATX bewegt sich vorbörslich in der Verlustzone.

Der Abverkauf im späten Handel an der Wall Street, dem auch Asien folgt, gibt am Freitag die Richtung vor. Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass an der Wall Street defensivere Sektoren gekauft wurden. Ein solches Bild ist auch für Europa zu erwarten, die Versorger oder der Sektor der Lebensmittelhersteller dürften besser als die Technologiewerte performen. Die Anleihen starten freundlich in den Tag und dürften von ihrem Nimbus als sicherer Hafen profitieren.

Am deutschen Aktienmarkt werden am letzten Handelstag der Woche erneut deutliche Kursverluste erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich deutlich tiefer.

Die Anleger bleiben mit Zinssorgen nervös und die Märkte ohne klaren Trend: Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnen sich am Freitag im DAX wieder deutliche Verluste ab. Damit würde er wieder unter die 50-Tage-Linie fallen, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte. Sie gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts.

Schon an der Wall Street war es nach einer anfänglichen Erholung wieder deutlich bergab gegangen. Der marktbreite S&P 500 rutschte auf das tiefste Niveau seit Oktober ab und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sank seit langer Zeit wieder unter seine 200-Tage-Linie. Schnäppchenjägern sei sehr schnell wieder die Puste ausgegangen, sagte ein Börsianer. Asiens Börsen nahmen den schwachen Trend am Morgen auf.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones legte im Handelsverlauf zunächst zu, gab seine Gewinne am Abend aber ab und rutschte auf rotes Terrain. Mit einem Abschlag von 0,90 Prozent ging das Börsenbarometer bei 34.713,35 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone im späten Verlauf ebenfalls nicht mehr verteidigen und verzeichnete schlussendlich einen Verlust von 1,30 Prozent auf 14.154,02 Zähler.

Weiterhin drückte die Sorge vor einer schnelleren als bislang erwarteten geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank auf das Sentiment. Daher richteten sich die Blicke auf das Treffen der Fed in der kommenden Woche. Hier hofft man auf Hinweise, mit welchem Tempo die Notenbanker die geldpolitischen Zügel anziehen wollen, um die steigende Inflation einzudämmen. Mittlerweile geht der Markt mehrheitlich von vier Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, beginnend im März.

Ein gemischtes Bild lieferten die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So fiel der Philadelphia-Fed-Index für Januar besser aus als erwartet. Dagegen erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge, wogegen Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt dann noch der Verkauf bestehender Häuser aus dem Dezember. Travelers und American Airlines überzeugen mit Quartalszahlen

Daneben gab vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison den Takt vor. Vor Handelsbeginn legten unter anderem American Airlines und Travelers ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor, nach der Schlussglocke veröffentlicht Netflix die Zahlen für das Schlussquartal 2021.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Freitag bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt um 0,90 Prozent zurück auf 27.522,26 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt um 0,97 Prozent auf 3.520,51 Zähler nach, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,36 Prozent auf 24.863,26 Einheiten runter geht.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Handelswoche mit zum Teil kräftigen Abschlägen. Die Börsen folgen damit den erneut sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge abwärts gegangen war. Anhaltende Zinsängste mit Blick auf die US-Notenbank hatten erneut für einen Abverkauf gesorgt. Gegenwind in Tokio kommt auch vom festeren Yen, was für Aktien aus dem Exportsektor einen Wettbewerbsnachteil darstellt. Keinen Impuls setzt, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was minimal unter der Markterwartung liegt. Derweil sind die Analysten von KGI Securities der Ansicht, dass die kurzfristigen Aussichten für den lokalen Markt in Hongkong trotz der jüngsten Schwäche an der Wall Street relativ stabil sind, weil Peking bestrebt sei, die sich verlangsamende Wirtschaft durch eine lockere Geldpolitik aufzufangen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX