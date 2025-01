Nach Trumps Amtsantritt: ATX stabil erwartet -- DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Aufschlägen

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag unbewegt starten. Der deutsche Aktienmarkt wird mit schwachen Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich im Plus.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt rechnen Händler mit einem vorsichtigen Handelsstart.

Der ATX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise marginale 0,01 Prozent höher bei 3.780,83 Zählern.

Die Märkte müssten zunächst die Aussagen zur Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident verdauen. In Asien zeigten sich leichte Entspannungszeichen, da noch keine extremen Zollmaßnahmen angekündigt wurden. Trump hatte aber wie erwartet in den Stunden nach Amtseintritt bereits zahlreiche Dekrete unterzeichnet. Er machte klar, dass die USA auf Kosten anderer Länder wachsen sollen. Importzölle sollen den Wohlstand der US-Bürger mehren, fossile Energie ins Ausland exportiert werden. Die bisherige, "grüne" Klimapolitik soll beendet werden. Die internationale Zusammenarbeit will er zusammenstreichen, wie der angekündigte Austritt aus der WHO und dem Pariser Klimaabkommen zeigt. Per Saldo kommentierten Politikbeobachter die Trump-Rede als Grundlage für politische Konflikte in den kommenden Jahren. Die leichte Entspannung in Asien sollte daher nicht überbewertet werden und könnte kurzlebig sein, warnen die Strategen von Nomura.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag tiefer starten.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,30 Prozent im Minus bei 20.927,88 Punkten.

Nach der viertägigen Rekordserie dürfte sich der Dax am Dienstag schwerer tun. Am Vortag war der Leitindex zur Amtseinführung von Donald Trump erstmals über die 21.000-Punkte-Marke gestiegen und hatte mit knapp 21.055 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der neue US-Präsident hat sich mit scharfer Rhetorik und einer "America First"-Politik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass Trump zunächst keine Zölle gegen Handelspartner wie Kanada, Mexiko und auch China verhängen wolle.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt wurde an den US-Aktienbörsen nicht gehandelt.

Wegen eines Feiertages (Martin Luther King Jr. Day) ruhte der Montagshandel in den USA. Die Aufmerksamkeit richtete sich derweil auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am Montag in sein Amt eingeführt wurde und bereits im Vorfeld angekündigt hatte, direkt am ersten Tag mehrere Dekrete unterzeichnen zu wollen.

Zuletzt hatte sich die Wall Street am Freitag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der Dow Jones beendete den Freitagshandel 0,78 Prozent höher bei 43.487,83 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 19.630,20 Zählern (+1,51 Prozent).

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich in Grün.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 7:00 Uhr MEZ 0,09 Prozent auf 38.937,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,07 Prozent im Minus bei 3.242,08 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,94 Prozent höher bei 20.113,07 Punkten.

An den Aktienmärkten in Ostasien geht es am Dienstag überwiegend leicht nach oben mit den Kursen. In Tokio bremst der festere Yen. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein.

Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag brachte aus Marktsicht eher einen leicht positiven Impuls, nachdem sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausgelassen hatte. Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle aber nur von kurzer Dauer sein, warnen die Analysten von Nomura. Die Märkte neigten nämlich zu negativen Kurzschlussreaktionen, wenn Zölle angedroht würden. Die derzeitige politische Unsicherheit sei zu groß, so die Analysten, die weiterhin zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien aus Asien (ohne Japan) tendieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX