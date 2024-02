Warten auf Fed-Protokoll: ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Börsen in Fernost schließen mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum von der Stelle, während der deutsche Leitindex kleine Gewinne verbucht. Die Börsen in Asien fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch unentschlossen.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn minimale 0,03 Prozent höher bei 3.396,13 Punkten und bewegt sich auch aktuell in der Nähe seines Vortagesschlusses.

International stehen die erst nach Börsenschluss in Europa anstehende Termine im Fokus. Zum einen wird das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht und weiters stehen die Quartalszahlen von NVIDIA auf der Agenda. Die Fed könnte weitere Hinweise darüber liefern, wann in den Vereinigten Staaten die Leitzinsen gesenkt werden. Der Chiphersteller NVIDIA gilt als Gradmesser für die in vielen Technologiewerten steckende Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI).

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch mit freundlicher Tendenz.

Der DAX stand zur Eröffnung um 0,2 Prozent höher bei 17.102,08 Punkten und verbucht auch aktuell Gewine, nachdem er zwischenzeitlich auf die Nulllinie zurückgefallen war.

Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA warten die Anleger im DAX zur Wochenmitte jedoch überwiegend ab. Der deutsche Leitindex hält sich aber auch am Mittwoch komfortabel über der Marke von 17.000 Punkten, die zugleich als Unterstützung dient.

Der US-Chiphersteller NVIDIA, der nach US-Börsenschluss über die jüngste Geschäftsentwicklung berichtet, gilt als Gradmesser für die in vielen Tech-Werten steckende Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI). Für den Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes sind die NVIDIA-Zahlen entscheidend dafür, ob der Dax über 17.000 Punkten bleibt oder nicht. Von den Experten der Dekabank hieß es, NVIDIA spiegele wie kein anderes Unternehmen die KI-Phantasie im Technologiesektor wider und entsprechend würden positive oder negative Überraschungen bei den Quartalszahlen die Stimmung in diesem für den Gesamtmarkt entscheidenden Marktsegment insgesamt beeinflussen.

Vor den NVIDIA-Zahlen zieht aber zunächst die Geldpolitik die Aufmerksamkeit auf sich - mit dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Details daraus könnten wichtig werden, um die Möglichkeit baldiger Zinssenkungen besser einschätzen zu können. Konjunkturdaten waren zuletzt nicht förderlich für die Annahme, dass dies zeitnah passieren wird.

WALL STREET

Nach dem langen Feiertagswochenende hielten sich die US-Anleger am Dienstag zurück.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits etwas niedriger und notierte anschließend knapp unterhalb der Nulllinie. Letztlich gab er um leichte 0,17 Prozent auf 38.563,80 Zählern nach. Daneben gab der NASDAQ Composite nach einem schwachen Start noch deutlicher nach. Bei 15.630,78 Stellen (minus 0,92 Prozent) ging der technologielastige Index in den Feierabend.

Damit setzte der Markt die Abwärtstendenz nach den jüngsten US-Inflationsdaten fort. Diese hatten nahegelegt, dass eine Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Vor diesem Hintergrund dürfte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch im Fokus stehen. Hier werden Anleger nach Hinweisen in Bezug auf den künftigen Zinskurs der Notenbank suchen.

Daneben wird mit Spannung auf die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch nach Handelsende gewartet. Angesichts des andauernden KI-Hypes kommt den Ergebnissen des Chipherstellers besondere Bedeutung zu. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht hat.

Daneben machte weiterhin die Berichtssaison die Kurse. Vor der Startglocke legten unter anderem Walmart und Home Depot ihre Quartalszahlen vor.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickelten sich am Mittwoch unterschiedlich.

In Tokio gab der Nikkei 225 letztlich um 0,26 Prozent auf 38.262,16 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zog der Shanghai Composite hingegen bis zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 2.950,96 Einheiten an. Der Hang Seng in Hongkong ging bei 16.503,10 Zählern um 1,57 Prozent stärker aus dem Handel.

Während an der japanischen Börse am Mittwoch die schwache US-Vorgabe verarbeitet wurde, zeigten sich die chinesischen Börsen sehr fest. Die höher als erwartet ausgefallene Leitzinssenkung vom Dienstag entfaltete ihre Marktwirkung offenbar mit Verspätung. Zudem gingen Marktteilnehmer offenbar davon aus, dass der Zinssenkung und anderen vorangegangenen Maßnahmen weitere Stimuli für die lahmende Konjunktur folgen werden. Sorgen könnte dafür der im März anstehende Volkskongress. "In Anbetracht des angeschlagenen Immobilienmarktes könnten Anleger auf weitere unterstützende Maßnahmen der Behörden hoffen", sagte Devisenstrategin Charu Chanana von Saxo Markets.

Im Vorfeld des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank und des Geschäftsausweises von NVIDIA am Mittwochabend hätten Anleger jedoch vorsichtig agiert, hieß es von Marktbeobachtern. Beide Ereignisse könnten für erhebliche Volatilität an den Märkten sorgen. Im Protokoll der US-Notenbank würden Anleger nach Hinweisen auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung suchen, zumal zuletzt Inflationsdaten aus den USA höher as erwartet ausgefallen waren. Und bei NVIDIA stehe der KI-Boom auf dem Prüfstand, hieß es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX