Großer Verfallstag: ATX und DAX im Minus -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen sinken letztlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex bewegen vor dem Wochenende abwärts. An der Wall Street dürften Verluste winken. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag nach unten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende tiefer.

Der ATX gibt nach.

Der Wiener Aktienmarkt tendiert am Freitag zeitweise moderat tiefer. Am Vormittag waren wegen eines Problems bei der Indexberechnung zeitweise keine Kurse für die beiden Indizes ermittelt worden.

Früher in der Woche hatte der Leitindex noch ein neuerliches Mehrjahreshoch erreicht, bevor wieder Gewinnmitnahmen einsetzten.

Auch im europäischen Umfeld gaben die Aktienmärkte am "großen Verfallstag" weiter nach. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners werden die hohen Kurse angesichts der politisch unsicheren Lage zunehmend kritisch hinterfragt. Entsprechend gebe es wenig langfristig orientierte Käufer, die neu in den Markt kommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach.

Der DAX verlor zum Börsenstart 0,31 Prozent auf 22.926,42 Zähler und fällt anschließend noch weiter zurück.

Zum großen Verfall an den Terminbörsen hat der deutsche Aktienmarkt weiter nachgegeben. Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursschwankungen kommen.

Der DAX sei aktuell im Konsolidierungsmodus, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Dass der Aktienmarkt mal fällt, sei gut und gesund.

Erst am Dienstag hatte der DAX ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex profitierte von der Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Rüstung. Den Weg dafür hatte am Vormittag auch der Bundesrat freigemacht. Wie am Dienstag schon im Bundestag kam auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Grundgesetzes zustande. Das Gesetz muss noch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf sein verfassungsgemäßes Zustandekommen geprüft und unterschrieben werden.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften am Freitag Verluste einfahren.

Der Dow Jones wird im Minus erwartet.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verliert vorbörslich.

Die wichtigsten US-Indizes dürften am Freitag schwach in den sogenannten großen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der gleichzeitige Auslauf von zahlreichen Finanzwetten zum Quartalsende sorgt regelmäßig für höhere Schwankungen. Bislang war diese Woche im Dow Jones Industrial, S&P 500 und den Kursbarometern der NASDAQ auf dem tiefsten Niveau seit Herbst von Richtungssuche geprägt.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es am Freitag nach unten.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 0,2 Prozent niedriger bei 37.677,06 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,29 Prozent auf 3.364,83 Zähler.

In Hongkong sanken die Kurse noch deutlicher: Der Hang Seng ging um 2,19 Prozent tiefer bei 23.689,72 Einheiten aus dem Handel.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut tiefer tendiert. Dabei gaben die chinesischen Märkte weiter deutlich nach. Die Börsen Chinas litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen. Besonders Technologiewerte standen nach dem Anstieg der Vorwochen unter Druck. Derzeit fehlten die Impulse für weitere Gewinne, zumal sich der Bewertungsabstand zu den entsprechenden US-Titeln verringert habe, merkten Marktteilnehmer dazu an. Besser hielten sich japanische Aktien. Allerdings kam es auch hier zu Kursverlusten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX