ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Börsenstart stabil erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten am Freitag nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt soll am Freitag vorsichtig starten.

Der ATX wird zum Ende der Woche stabil erwartet.

Mit einem vorsichtigen Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Börsen. Die internationalen Vorgaben seien von einer Mischung aus Zins- und Konjunktursorgen geprägt.

Die wichtigsten Daten kommen aber zur Konjunktur: Mit den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) zu den Aussichten von Industrie und Service-Bereich erhalten die Märkte frische Konjunktureinschätzungen rund um den Globus. Vor allem der Einfluss der gesunkenen Energiekosten hat Hoffnungen auf eine stärkere Belebung geweckt, wie sie auch bereits schon Zahlen aus China gezeigt hatten.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf auch weitere Sprecher von Notenbanken. Zudem läuft die Berichtssaison immer stärker an. Hier haben bereits Mercedes-Benz und Holcim positiv überrascht. Am Abend könnte der kleine April-Verfalltag am Optionsmarkt für etwas Volatilität sorgen.

DEUTSCHLAND

Am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt wenig bewegt erwartet.

Der DAX ging bereits etwas tiefer in den Handel und baute seine Verluste im Verlauf noch etwas aus. Er beendete die Sitzung 0,62 Prozent tiefer bei 15.795,97 Zählern.

Am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus. "Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei. In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express, AT&T, Philip Morris oder Tesla ebenfalls unter Druck geraten. In Deutschland stehen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP und von Mercedes-Benz im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben am Donnerstag nach.

Der Dow Jones schloss 0,32 Prozent schwächer bei 33.788,27 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 0,80 Prozent auf 12.059,56 Zähler nach.

Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten etwas belastet. Ausserdem warf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zu Beginn des ohnehin saisonal schwachen Monats Mai bereits seine Schatten voraus.

Während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet stieg, trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im April deutlich ein. Analysten hatten hingegen mit einer moderaten Stimmungsaufhellung gerechnet. Dazu gingen sowohl konjunkturelle Frühindikatoren als auch die Verkäufe bestehender Häuser im März stärker zurück als prognostiziert. Bereits davor habe der am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Regierung ("Beige Book") Sorgen vor einer Wirtschaftsabschwächung geschürt, merkte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK an.

Unternehmensseitig litt am Donnerstag insbesondere der Elektroautobauer Tesla unter enttäuschenden Geschäftszahlen. Neben der rückläufigen Profitabilität im ersten Quartal wurde nun auch der überraschend niedrige Barmittelzufluss bemängelt. "Der Fokus beim Quartalsbericht lag immer darauf, ob Tesla die beeindruckend hohen Margen halten kann", schrieb Analyst Josh Gilbert vom Investmenthaus eToro. Die Bruttomarge sei nun jedoch auf 19,3 Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit 2020. Sie sei zudem deutlich schwächer als der Marktkonsens von 21,2 Prozent.

Neben Tesla legten unter anderem auch AT&T und American Express ihr Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien zeigen sich am Freitag im Minus.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 28.580,76 Punkten.

In China zeigt sich der Shanghai Composite 1,19 Prozent schwächer bei 3.327,04 Zählern. Daneben notiert in Hongkong der Hang Seng um 1,17 Prozent schwächer auf 20.158,19 Stellen (07:45 MEZ).

Negative Vorzeichen dominieren am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Märkte der Region folgen den US-Börsen nach unten, wie Händler sagen.

In den USA mehren sich die Hinweise auf eine Abkühlung der Konjunktur, wie verschiedene Wirtschaftsdaten am Donnerstag zeigten. Gleichzeitig hatten sich mehrere Vertreter der US-Notenbank für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um die Inflation einzudämmen. Enttäuschende Zahlenausweise einiger großer US-Unternehmen wecken derweil in Asien Befürchtungen, die Geldpolitik der Fed könnte nicht nur die US-Wirtschaft abwürgen.

