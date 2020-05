Gewinnmitnahmen: ATX und DAX geben klar nach -- Asiens Börsen zum Schluss im Minus

Am heimischen Markt und beim deutschen Leitindex sind im Donnerstagshandel negative Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Indizes traten zunächst auf der Stelle, entschieden sich dann jedoch für die Verlustzone. Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch deutlich höher.

AUSTRIA

In Wien verzeichnet die Börse im Donnerstagshandel sinkende Kurse.

Der ATX verlor kurz nach Handellstart 0,5 Prozent und fiel auf 2.135,08 Indexpunkte. Aktuell gibt das heimische Börsenbarometer weiter nach.

Nach dem starken Vortag nahmen viele Marktteilnehmer nun ihre Gewinne mit.

Gut gesucht im schwachen Umfeld sind in Wien jedoch Aktien mit Bezug zur Luftfahrtsbranche. Für gute Stimmung in der Branche sorgte, dass sich die Verhandlungen der deutschen Bundesregierung mit der Lufthansa auf ein Rettungspaket in der Zielgeraden befinden dürften. Das deutsche Unternehmen bestätigte in der Nacht auf Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die Börse, dass das Management aktuell "fortgeschrittene Gespräche" zur konkreten Ausgestaltung eines Stabilisierungspakets führe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gerät am Donnerstag unter Druck.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust von 1,2 Prozent bei 11.088,12 Zählern und steckt auch im weiteren Verlauf klar im negativen Bereich fest.

Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem der DAX noch am Vortag im Schulterschluss mit der starken Wall Street seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt hatte und auf das höchste Niveau seit Ende April gesprungen war.

Ausgehend von seinem Krisentief von Mitte März hat der deutsche Leitindex inzwischen aber um gut ein Drittel zugelegt. Vor allem die schrittweisen Lockerungen in der Corona-Pandemie hatten sich zuletzt als Treiber erwiesen. Der Handel an diesem Donnerstag dürfte indes in ruhigen Bahnen verlaufen. Denn einige Marktteilnehmer dürften den Feiertag und den anschließenden Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Besondere Aufmerksamkeit auf der Konjunkturagenda an diesem Donnerstag kommt den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe als Indikator der angespannten Situation auf dem US-Arbeitsmarkt zu. In den vergangenen Wochen waren die Erstanträge zwar im Trend gefallen, allerdings liegen sie immer noch deutlich im Millionenbereich. Die US-Notenbank Fed hatte am Vortag abermals bekräftigt, mit allen Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise anzugehen.

Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland stützten nur kurz etwas. In beiden Ländern sind sowohl die Indizes für das verarbeitende wie das dienstleistende Gewerbe klar besser als erwartet ausgefallen. Sie liegen aber weiter deutlich unter dem Expansionsschwellenwert von 50.

Im DAX gehen alle Blicke in Richtung Lufthansa: Wie in der Nacht bekannt wurde, sind die Verhandlungen mit der Bundesregierung über ein milliardenschweres Rettungspaket für die der wegen der Corona-Krise schwer angeschlagenen Fluggesellschaft auf der Zielgeraden. Zu den Stabilisierungsmaßnahmen gehört auch eine Beteiligung des Bundes an der Airline, die zu größten Teilen über eine Kapitalerhöhung erfolgen soll.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich nach den Vortagesverlusten zur Wochenmitte wieder fester.

Der Dow Jones ging am Mittwoch 1,52 Prozent fester bei 24.575.90 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 2,08 Prozent bei 9.375.78 Zählern.

Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch neuen Schwung erhalten. Zudem stützte die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt.

Am Abend stand zudem die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank Fed zur jüngsten Zinssitzung an. Im Konjunkturbericht der US-Notenbank fand sich nichts wirklich Neues. Vielmehr bekräftigte die Fed erneut ihren Willen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Corona-Krise anzugehen. Die Virus-Pandemie laste schwer auf der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und der Preisentwicklung, hieß es in dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung im April.

ASIEN

In Asien sind die wichtigsten Börsen am Donnerstag im späten Handel doch noch eindeutig in die Verlustzone abgerutscht und haben leichter geschlossen.

In Japan schloss der Nikkei um 0,21 Prozent tiefer bei 20.552,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite bei 2.867,92 Einheiten mit einem Minus von 0,55 Prozent aus der Sitzung. In Hongkong präsentierte sich der Hang Seng zum Handelsschluss um 0,49 Prozent schwächer bei 24.280,03 Zählern.

Die Indizes bewegten sich zunächst in engen Grenzen um die Vortagesstände, zum Handelsende weiteten sich die Bewegungen denn etwas aus mit leicht negativem Grundton. Günstige Vorgaben der Wall Street verpufften am Donnerstag weitgehend. Dort waren die Anleger in Kauflaune, weil sie auf eine weitere Öffnung der Volkswirtschaften und ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur setzten.

Als Bremsfaktor wurden in Asien die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell auch wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. Daneben gab es beunruhigende Zahlen von der Ausweitung der Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde befürchtet insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder.

Stark gesunkene Ex- wie Importe Japans im April drückten allenfalls leicht auf die Stimmung, da sie ohnehin erwartet wurden. Der Einbruch der Exporte fiel mit 21,9 Prozent zum Vorjahr dramatisch aus, allerdings hatten Ökonomen sogar einen Absturz um 22,7 Prozent befürchtet.

In Schanghai warteten die Anleger derweil auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress am Freitag, der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen könnte. Der Druck sei hoch, hieß es, denn nach Schätzung der Ratingagentur Fitch könnten 30 Prozent der chinesischen Arbeiter in den Städten des Landes ihren Arbeitsplatz während der Krise verloren haben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX