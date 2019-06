ATX etwas fester -- DAX startet um Nulllinie -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

Der heimische Markt präsentiert sich am Freitag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex startet kaum verändert. Die Börsen in Fernost weisen vor dem Wochenende unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse legt vor dem Wochenende etwas zu.

Der ATX zeigt sich mit grünen Vorzeichen.

Die Blicke der Anleger richten sich auf den G20-Gipfel in Osaka Ende der kommenden Woche. Ob es dort zu einer Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit kommen wird, ist offen. Positiv wurde in den vergangenen Tagen zur Kenntnis genommen, dass es wohl zu einem persönlichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping kommen wird.

Impulse könnten im Tagesverlauf vor allem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und dem gesamten Euroraum liefern. Während in der Industrie Enttäuschungen nicht ausgeschlossen werden könnten, sei der Dienstleistungssektor weiter auf Wachstumskurs, heißt es dazu in einer Einschätzung der Helaba. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt am Programm.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startet am Freitag wenig bewegt.

Der DAX startet mit minus 0,03 Prozent bei 12.351,98 Punkten um die Nulllinie.

Nach dem Jahreshoch im DAX gönnen sich Anleger am Freitag angesichts des grossen Verfalls an den Terminbörsen eine Verschnaufpause. Auch wegen der zuletzt verschärften geopolitischen Spannungen im US-iranischen Konflikt lassen die Investoren vor dem Wochenende wieder verstärkt Vorsicht walten.

Laut "New York Times" soll US-Präsident Donald Trump zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben, diese dann in der Nacht aber wieder abrupt gestoppt haben. "Vor einem möglichen Anschlag gehen Anleger lieber in Deckung und steuern sichere Häfen wie Gold an", schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research.

WALL STREET

Dank der Schützenhilfe der US-Notenbank Fed nahm die Wall Street am Donnerstag weiter Kurs auf neue Rekordstände. Sie hatte bereits am Vortag ein wenig von den Signalen für baldige Zinssenkungen profitiert.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,94 Prozent höher bei 26.753 Punkten. Damit liegt er nicht mehr weit von seiner bisherigen Bestmarke von 26.951 Punkten aus dem Oktober 2018 entfernt. Der NASDAQ Composite beschließt den Tag 0,8 Prozent fester bei 8051 Punkten. Die Fed hatte am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen. Zuvor hatte die Fed noch davon gesprochen, dass man bei der Festlegung der Geldpolitik "geduldig" sein werde.

Thema des Tages aber war der fulminante Börsenstart des Bürokommunikations-Dienstes Slack. Der Kurs war zum Handelsstart um rund 50 Prozent in die Höhe geschnellt und hatte bei 38,5 Dollar eröffnet. Der Referenzkurs war am Vorabend auf 26 Dollar festgesetzt worden. Zuletzt notierten die Anteilscheine bei rund 41 Dollar.

Slack wählte beim Börsengang den Weg einer Direktplatzierung, bei der die Papiere ohne Begleitung durch Investmentbanken gelistet werden. Das spart Gebühren, gilt aber als riskanter, da die Banken als Zwischenhändler und Kursstabilisator ausfallen.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Japan verliert der Nikkei derzeit 0,99 Prozent auf 21.250,99 Punkte. (Stand: 8.00 Uhr MEZ) Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite 0,27 Prozent auf 2.995,08 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong büßt derweil 0,59 Prozent auf 28.380,71 Zähler ein.

Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursaufschlägen dominieren am Freitag das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Wie vor Wochenenden oft zu beobachten, halten sich die Anleger mit dem Aufbau neuer Positionen eher zurück. Schanghai hält sich erneut besser als die Nachbarbörsen. Hier dürfte die Spekulation auf einen Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit helfen.

Nach der von Zinssenkungsfantasie getriebenen Aufwärtsbewegung der Vortage vor dem Hintergrund global taubenhaft auftretender Notenbanken rückten geopolitische Themen wieder etwas stärker in den Vordergrund, berichten Marktteilnehmer. An erster Stelle stehe hier der Abschuss einer US-Drohne durch Iran. Noch ist unklar, ob und wie die USA darauf reagieren werden, nachdem US-Präsident den Abschuss als Fehler bezeichnet hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa