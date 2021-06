ATX und DAX deutlich tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Leitindex werden am Montag voraussichtlich mit deutlichen Abschlägen starten. Die Märkte in Asien starten schwächer in die neue Woche.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag vorbörslich einen kräftigen Verlust.

Eine Stunde vor Handelsbeginn fällt der ATX um 0,9 Prozent auf 3.405 Punkte.

DEUTSCHLAND

Am Montag dürfte der deutsche Leitindex anfangs kräftig abgeben.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,8 Prozent im Minus bei 15.319 Zählern.

Damit dürfte der Kursrutsch vom vergangenen Freitag, als der große Verfall an den Terminbörsen seine Spuren hinterließ, in der neuen Woche zunächst weiter gehen.

Derzeit treiben Sorgen vor einer doch früher als gedachten US-Zinserhöhung und die Gefahren der Corona-Variante Delta die Anleger um, nachdem der Dax vor einer Woche bei gut 15 800 Punkten noch einen Rekord aufgestellt hatte. "Wir sehen Gewinnmitnahmen in großem Stil", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er beobachtet eine deutlich erhöhte Nervosität an den Weltbörsen.

Durch den Rückschlag droht dem deutschen Leitindex auch charttechnisches Ungemach: Er wird am Montag wohl unter die 50-Tage-Linie rutschen, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt und derzeit bei 15 380 Punkten verläuft. Mitte Mai war ihm dies schon zweimal passiert, damals hatte er aber jeweils prompt die Wende geschafft. "Auch wenn noch nicht allzu viel technisches Porzellan zerschlagen wurde, hat sich die Lage doch etwas eingetrübt", sagte Charttechniker Christoph Geyer von der Commerzbank.

WALL STREET

Die Wall Street gab am Freitag kräftig nach.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust, welchen er immer weiter ausbaute. Letztlich stand ein Abschlag von 1,58 Prozent auf 33.290,08 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite startete schwach und verblieb auf rotem Terrain. Schlussendlich verlor der Tech-Index 0,92 Prozent auf 14.030,38 Indexeinheiten.

"Aktien, die hohes Wachstum versprechen, sind derzeit im Vergleich zu zyklisch schwankenden und Substanzwerten wieder etwas beliebter", urteilte vor diesem Hintergrund Marktanalystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda.

Im Hinblick auf Schwankungen sollten Investoren am Freitag die Tatsache im Hinterkopf haben, dass es an den Terminmärkten routinemäßig zum großen Verfall kommt. An diesem können Aktien- und Indexkurse spürbar schwanken, weil vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter zum Ablauf der Kontrakte versuchen, die Kurse noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu bewegen. Ausschläge auch ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten können die Folge sein.

ASIEN

Die asiatischen Indizes geben am Montag nach.

Der Nikkei in Tokio verbucht aktuell (06:44 Uhr) einen Verlust von 3,65 Prozent bei 27.905,61 Indexpunkten.

Auch in China dominieren die Bären. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,22 Prozent auf 3.517,18 Zähler. Nur der Hang Seng fällt um 1,35 Prozent auf 28.413,42 Zähler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX