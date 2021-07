ATX und DAX stärker -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt entwickeln sich am Mittwoch freundlich. Mit unterschiedlichen Vorzeichen präsentieren sich die Börsen in Fernost.

AUSTRIA

Der Wiener Handel legt am Mittwoch zu.

So eröffnete der ATX mit einem Gewinn und baut diesen in der Folge weiter aus.

Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Positiv wirkten gute US-Vorgaben sowie einzelne gut aufgenommene Unternehmensergebnisse aus Europa. Für Unsicherheit sorgte hingegen weiter die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus.

Die österreichische Wirtschaft schwenkt nach dem Corona-Schock im Vorjahr nun auf einen soliden Wachstumskurs ein, so das Institut für Höhere Studien (IHS) in seiner am Mittwoch vorgelegten Mittelfristprognose. Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 erwartet das IHS eine Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts von durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

So startete der DAX 0,16 Prozent im Plus bei 15.239,92 Punkten und legt nun weiter zu.

Der deutsche leitindex knüpft an seine Vortageserholungsgewinne an.

Am Montag war der DAX zeitweise bis auf 15'048 Punkte eingeknickt, hatte aber den Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief im März 2020 knapp gehalten. "Es bleibt bis auf weiteres ein buy-the-dip Markt", erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Rückschläge würden also immer wieder zum Einstieg genutzt. Dies gelte vor allem für die USA, wo die Indizes tags zuvor eine starke Reaktion auf den schwachen Montag gezeigt haben.

"Hierzulande ist die Skepsis weiterhin deutlich größer als auf der anderen Seite des Atlantiks", so Altmann. Der Portfoliomanager rechnet im Sommer nun generell mit größßseren Schwankungen und nicht mit einer Rückkehr zum ruhigen Handel der Vorwochen.

Zur Wochenmitte sorgt insbesondere die Berichtssaison der Unternehmen für neuen Schwung am Aktienmarkt. So hob Europas größter Softwarehersteller SAP nach einem unerwartet robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an.

WALL STREET

An den US-Börsen ließ sich am Dienstag eine deutliche Erholung beobachten.

Der Dow Jones eröffnete den Tag noch quasi unverändert, konnte anschließend jedoch kräftige Gewinne verbuchen. Zum Handelsschluss legte er dann letztlich 1,62 Prozent zu auf 34.511,86 Zähler. Der NASDAQ Composite legte zum Start leicht zu und konnte im weiteren Handel noch tiefer in die Gewinnzone vordringen. Sein Schlussstand: 14.498,88 Punkte (+1,57 Prozent).

Die Sorge wegen der Corona-Pandemie hatte am Montag die Anleger aus riskanten Anlagen wie Aktien herausgetrieben, während Anleihen kräftig gekauft wurden. Mit der sich rasch verbreitenden Delta-Variante wurden von den Anlegern die bislang positiven wirtschaftlichen Aussichten in Frage gestellt.

Allerdings bewegen sich die Leitindizes noch immer in der Nähe ihrer Allzeithochs, was die Stärke der aktuellen Rally belegt. Ein Absturz wie der gestrige wird von etlichen Investoren als Anreiz zum Einstieg gesehen, sagte Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Gerade auch der massive Fall der Staatsanleiherenditen erinnere die Börsianer daran, dass es wenig Alternativen zu Aktien gibt.

ASIEN

Die Börsen in Asien schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbuchte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsschluss ein Plus von 0,58 Prozent bei 27.548,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,73 Prozent höher bei 3.562,66 Zählern, wogegen der Hang Seng gegen 10:05 Uhr unserer Zeit um 0,1 Prozent auf 27.233 Zähler abgibt.

Zur Wochenmitte war an den Börsen in Ostasien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar stützten in vielen Fällen die starken Vorgaben der Wall Street. Konjunktursorgen als Folge der wieder steigenden Corona-Fallzahlen dämpfen mancherorts jedoch die Kauflaune.

An der Tokioter Börse stützt zum einen der zum Vortag wieder leicht nachgebende Yen. Zum anderen sind die japanischen Exporte im Juni überraschend stark gestiegen. Vor allem die Exporte in die USA zogen kräftig an. Die Exporte nach China zogen ebenfalls merklich an, hier war vor allem Ausrüstung zur Chipproduktion gefragt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX