Anleger zurückhaltend: Asiens Börsen im Minus

Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Mittwoch Verluste. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag im Minus. Die US-Börsen zeigten sich leichter.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX noch freundlich, rutschte anschließend jedoch ins Minus und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Er verabschiedete sich schließlich 0,75 Prozent tiefer bei 3.638,79 Punkten in den Feierabend.

Die Marktakteure stellen sich auf Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks ein. In Europa wird mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet, während beim Entscheid der US-Notenbank Fed auch einer Zinssenkung um 50 Basispunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit eingeräumt wird. Diese Erwartung könnte aber zu optimistisch sein. "Unseres Erachtens ist der Datenkranz zu uneinheitlich, als dass die Fed mit einem Paukenschlag in den Senkungszyklus einsteigen wird", schrieben dazu die Marktbeobachter der Helaba.

Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer daher vom dieswöchigen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Dort richtet sich das Augenmerk vor allem auf die geplante Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag.

Zahlen gab es am Dienstag vom Flughafen Wien.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück.

Der DAX eröffnete knapp im Plus. Zwischenzeitlich konnte er seine Gewinne etwas ausbauen, im Verlauf rutschte er jedoch auf rotes Terrain ab. Letztlich notierte er 0,35 Prozent im Minus bei 18.357,52 Zählern.

Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Mittwoch nach einer Hängepartie aus. Diese könnte bis zum Ende der Woche andauern. Dann wird eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Dieser könnte am Freitag im Rahmen eines Notenbanker-Treffens konkreter werden, was die allseits erwartete erste Zinssenkung der Fed betrifft.

Die US-Konjunkturdaten sprechen für eine Zinssenkung im September, wie bereits von der Fed signalisiert. "Der Markt erwartet nun eine weitere Bestätigung durch die Aussagen in Jackson Hole", schrieb Anlagestrategin Naomi Fink von Nikko Asset Management. "Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", ergänzte sie.

WALL STREET

An den US-Börsen waren nach dem freundlichen Wochenstart heute Minuszeichen auszumachen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Dienstag marginal tiefer und gab auch anschließend weiter nach. So beendete er den Tag 0,15 Prozent schwächer bei 40.834,97 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer und bewegte sich auch weiterhin in der Verlustzone, bevor er schließlich mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 17.816,94 Zählern schloss.

Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Ende der Woche hielten sich die Anleger zurück. Sie erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA. Bei der Tagung im US-Bundesstaat Wyoming steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mittelpunkt, die am Freitag erwartet wird. Powell hatte zwar im Juli eine Zinssenkung für September signalisiert, den Schritt aber von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht.

"Bei ihrem Treffen hoch in den Bergen von Jackson Hole können sich die Währungshüter aus den USA und Europa zunächst gegenseitig beglückwünschen", schrieb Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank. "Sie haben den grossen Inflationsschub überstanden, der sie in den Jahren davor arg gebeutelt hatte." Denn auf beiden Seiten des Atlantiks ist die Inflation wieder auf unter 3 Prozent gefallen.

Allerdings haben die Notenbanker Schmieding zufolge beim Blick zurück noch einiges aufzuarbeiten. Auch wenn vor allem pandemiebedingte Engpässe und der Putin-Schock bei Energie- und Nahrungsmittelpreisen die Inflation ausgelöst hätten, müssten sie sich vorwerfen lassen, zu spät reagiert zu haben. Beim Blick voraus herrschte ebenfalls alles andere als eitler Sonnenschein. Denn endgültig besiegt sei die Inflation nicht.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geben die Kurse am Mittwoch nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,28 Prozent auf 37.956 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,39 Prozent tiefer bei 2.855 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verliert gleichzeitig 0,95 Prozent auf 17.346 Zähler.

Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch der Wall Street und konsolidieren die jüngste Gewinnserie, die teils acht Tage währte. Nach den Vorschusslorbeeren in Hinsicht auf Zinssenkungssignale seitens der US-Notenbank durch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung und den Auftritt von US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole am Freitag warten die Anleger nun auf Fakten.

In Tokio bremst erneut auch der Yen etwas. Er wertet nach seinem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder auf. In Schanghai warten die Anleger laut Händlern auf die People's Bank of China, die in der nächsten Woche über die mittelfristigen Zinsen entscheiden wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX