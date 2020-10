ATX etwas fester -- DAX in Verlustzone -- Asiatische Börsen mehrheitlich im Plus

Am heimischen Markt werden am Mittwoch Zuschläge verbucht. Der deutsche Leitindex sackt derweil ab. An den asiatischen Märkten geht es zur Wochenmitte vor allem aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch optimistisch.

Der Leitindex ATX wies bereits kurz nach dem Beginn des Mittwochshandels Gewinne von 0,41 Prozent bei 2.203,11 Punkten aus. Anschließend hält er sich noch auf grünem Terrain.

Im Fokus blieben bis zuletzt die Hoffnungen der Anleger auf ein US-Konjunkturpaket, auch wenn weltweit steigende Corona-Infektionszahlen gemeldet wurden. Denn für wieder bessere Stimmung sorgten Aussagen der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, wonach sich die US-Demokraten und das Weiße Haus einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen angenähert hätten. Allerdings dürften laut Marktbeobachtern die Republikaner im US-Senat als Unsicherheitsfaktor weiterhin bestehen bleiben.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch in der Verlustzone.

Der DAX ging zur Wochenmitte 0,22 Prozent fester bei 12.764,45 Zählern in den Handel. Im weiteren verlauf wechselt er allerdings das Vorzeichen und notiert schwächer.

Im Fokus der Anleger steht neben der aktuellen Corona-Lage weiter insbesondere das erhoffte US-Konjunkturpaket. Für wieder bessere Laune der Anleger sorgten Aussagen von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, dass sich die Demokraten und das Weisse Haus einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen genähert hätten. Das am Dienstag eigentlich ausgelaufene Ultimatum für einen Abschluss relativierte Pelosi. Die Commerzbank-Devisenmarktexpertin Thu Lan Nguyen dämpfte jedoch die Erwartungen: Aus dem US-Senat seien noch immer genügend kritische Stimmen zu hören, insbesondere vonseiten der Republikaner, die dort die Mehrheit haben und sich an der Höhe des Pakets störten. "Noch bleibt somit das Risiko gross, dass die Verhandlungen in den nächsten Tagen scheitern", sagte sie.

WALL STREET

Am Dienstag konnten sich die US-Börsen von ihrem schwachen Wochenauftakt erholen.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 28.308,49 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte zu und schloss 0,33 Prozent fester bei 11.516,49 Zählern.

Die Themen blieben derweil die gleichen: Anleger blicken vor der nahenden Präsidentschaftswahl gespannt auf eine Weichenstellung für ein immer noch erhofftes Konjunkturpaket.

Vieles dreht sich derzeit an den US-Börsen um neue konjunkturelle Fördermassnahmen, um die sich Demokraten und Republikaner in Washington noch immer streiten. Am Dienstag nun soll die zuvor von der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ausgesprochene Frist für eine Annäherung mit der US-Regierung auslaufen. Bis zum Handelsende war aber keine Einigung erreicht worden. "Die Mathematik dessen ist simpel: Wenn sie sich heute nicht einigen, wird sich das dringend benötigte Hilfspaket wahrscheinlich bis nach den Wahlen verzögern", kommentierte Analyst Ricardo Evangelista vom Handelshaus ActivTrades.

In der Pandemie steigt aber immerhin die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff: Nach Aussagen auf einer Veranstaltung des "Wall Street Journal" erwartet der Konzernchef des Pharmakonzerns Moderna mit etwas Glück eine US-Notfallzulassung für einen Impfstoff gegen COVID-19 im Dezember. Die Voraussetzung dafür seien im November positive Zwischenergebnisse.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Mittwoch vorrangig Gewinne aus.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,42 Prozent fester bei 23.665,44 Zählern. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,35 Prozent auf 3.316,35 Stellen. In Hongkong kann der Hang Seng um 0,73 Prozent auf 24.747,93 Punkte zulegen. (7.00 Uhr MESZ)

Mit etwas festeren Vorgaben der Wall Street geht es zur Wochenmitte auch an den meisten Börsen in Asien nach oben. Die Kursgewinne sind jedoch meist gering. Auch die Umsätze halten sich in Grenzen, was für die Verunsicherung der Anleger spricht. Zentrale Themen sind nach wie vor das Ringen um weitere Corona-Hilfsmaßnahmen in den USA und die Ungewissheit darüber, wann und in welchem Tempo sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen wird. Etwas Ablenkung bietet die Bilanzsaison, die bislang einige positive Überraschungen gebracht hat. Allerdings sind die Erwartungen aufgrund der Corona-Krise durchweg recht niedrig.

