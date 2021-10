ATX tiefrot -- DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen schließen vorrangig tiefer

Der heimische Aktienmarkt steckt am Donnerstag tief in der Verlustzone, während es der deutsche Leitindex schafft, seine Abschläge deutlich einzugrenzen. An den Märkten in Fernost wurden am Donnerstag überwiegend Verluste gemacht.

AUSTRIA

An der Börse in Wien sind am Donnerstag Abschläge zu beobachten.

Der ATX fiel schon kurz nach Handelsstart 0,75 Prozent auf 3.781,20 Punkte und behält auch weiterhin seine rote Vorzeichen.

Die Vorgaben der Übersee-Märkte zeigen kein einheitliches Bild. Während die US-Indizes am Vorabend noch mehrheitlich Gewinne verbuchen konnten, tendierten die Asien-Börsen heute Früh im Minus. Laut Marktbeobachtern sollte sich der Fokus der Anleger auf die laufende US-Berichtssaison richten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb hingegen noch sehr dünn. Neue Informationen zur Inflationslage sind heute datenseitig nicht zu erwarten und so richtet sich der Blick auf die Stimmungslage in der US-Industrie, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem findet sich am Nachmittag auch das EU-Konsumentenvertrauen auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland haben am Donnerstag den Fuß auf der Bremse.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 15.408,80 Zählern, kann seine anfänglichen Verluste jedoch mittlerweile stark eingrenzen und an die Nulllinie aufschließen.

Nach dem jüngsten Rückschlag Anfang des Monats und der dann erfolgten Erholung tritt der Leitindex seit einigen Tagen nun schon mehr oder weniger auf der Stelle. An der New Yorker Wall Street dagegen schwang sich der Dow Jones Industrial angesichts erfreulicher Quartalsberichte zu einem neuen Rekordhoch auf. In Europa nimmt die Bilanzsaison nun ebenfalls Fahrt auf. SAP etwa gab am Morgen Details zu seinen bereits veröffentlichten Quartalszahlen bekannt. Die Darmstädter Software AG steigerte im dritten Quartal den Umsatz mit den eigenen Produkten deutlich, während der operative Gewinn nahezu stabil blieb.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher und konnte seine Gewinne anschließend etwas ausbauen. Er knackte zeitweise sogar eine neue Höchstmarke. Letztlich verließ er den Handel mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 35'609,34 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte den Tag zwar noch stärker begonnen, driftete danach jedoch ins Minus ab. Zum Handelsschluss verblieb ein minimaler Abschlag von 0,05 Prozent bei 15'121,68 Zählern.

Zur Wochenmitte haben sich die US-Börsen zweigeteilt gezeigt. Während der Dow-Jones-Index im Verlauf ein neues Rekordhoch markierte und der S&P 500 dicht an das seine heranrückte, hinkten die NASDAQ-Indizes hinterher. Die Luft werde dünner, hieß es. Die Analysten von Fundstrat Global Advisors habe indes ihre Jahresendprognose für den S&P 500 auf 4.800 von 4.700 Punkten angehoben. Eine steigende Inflation und in der Folge anziehende Marktzinsen bremsten aktuell die Stimmung am Aktienmarkt, so Marktteilnehmer. In ihrem Wirtschaftsbericht "Beige Book", der am Mittwoch veröffentlicht wurde, berichtete die US-Notenbank zwar von einem moderaten Wachstum, doch ging daraus auch hervor, dass vielerorts Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus das Wachstum bremsen.

ASIEN

An den asiatischen Märkten ging es im Donnerstagshandel überwiegend abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 1,87 Prozent ab auf 28.708,58 Punkte. Gedrückt wurde die Stimmung von anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Problemen in der Lieferkette.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite hingegen 0,22 Prozent auf 3.594,78 Zähler zulegen.

Der Hang Seng in Hongkong verlor derweil 0,45 Prozent auf 26.017,53 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag überwiegend mit moderaten Abschlägen. Von der Wall Street kamen freundliche Vorgaben. Der Dow-Jones-Index hatte ein neues Rekordhoch markiert, allerdings hinkte der technologielastige NASDAQ hinterher. Die Blicke richteten sich hier vor allem auf die Aktie des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Der wankende Immobilienriese hat Pläne zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an seiner Immobilienverwaltungssparte für umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar abgesagt - ein erheblicher Rückschlag für die Bemühungen des Unternehmens, seine Liquiditätskrise zu überwinden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX