Rezessionssorgen bleiben präsent: ATX und DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag sehr schwach zeigen. Die Aktienkurse an den wichtigsten asiatischen Märkten weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen auf. Die US-Börsen verloren im Donnerstagshandel.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenausklang mit Verlusten erwartet.

Der ATX verliert vorbörslich 1,21 Prozent auf 2.762 Punkte. Am Donnerstag konnte er noch um 0,46 Prozent auf 2.795,71 Punkte zulegen.

Die heimische Börse dürfte am Freitag mit Abschlägen in den Handel starten. Zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten bleiben ein Belastungsfaktor. Inzwischen wird an den Märkten eingepreist, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr im Kampf gegen die grassierende Inflation die Leitzinsen auf bis 5 Prozent anheben wird. Anleger fürchten indes, dass steigende Zinsen in Verbindung mit der hartnäckig hohen Inflation die Wirtschaft abwürgen könnten.

Daneben setzt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks Akzente an den Börsen. "Bislang haben etwa zwei Drittel der Unternehmen aus dem S&P 500, die ihre Ergebnisse vorgelegt haben, die Gewinnerwartungen übertroffen", so CMC. Bei aller Sorge der Anleger vor einer Rezession sei das im Moment kein schlechter Zwischenstand. Die US-Notenbank werde zwar weiter die Zinsen erhöhen, um die wirtschaftliche Nachfrage zu dämpfen, um so die hohe Inflation zu bekämpfen. Aber derzeit gelinge es den Unternehmen, ihre Produkte bei den Verbrauchern auch zu höheren Kosten zu platzieren.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in den Feritagshandel einknicken.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 1,18 Prozent tiefer bei 12.616 Punkten erwartet. Am Donnerstag schloss er 0,20 Prozent höher bei 12.767,41 Zählern.

Am Ende einer bislang guten Woche zeichnen sich im DAX deutliche Verluste ab. In den USA stockt die Erholung ebenfalls seit Dienstag. An diesem Freitag ist Optionsverfall. "Es ist außergewöhnlich, dass der Oktober-Verfall für so viel Aufsehen sorgt und für so viel Marktbewegung sorgen kann", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Normalerweise ist das den Quartalsterminen vorbehalten." Große Positionen, die nahe am Marktniveau liegen und entsprechend für Bewegung sorgen könnten, liegen laut Altmann bei 12.650 und 12.500 Punkten. Generell sieht der Experte weiter steigende Zinsen als "große Sorge der Aktienanleger".

"Die Unruhe werden wir wohl auch zum Wochenschluss nicht los. Nach den kleinen Hoffnungszeichen zu Beginn der Woche ist der Markt wieder in seinem derzeit leider normalen Fahrwasser angekommen", schrieb am Morgen das Bankhaus Metzler. "Da die Konjunkturagenda heute beiderseits des Atlantiks so gut wie leer ist, können sich die Anleger einmal mehr reflektieren und bereits über die Ausrichtung für die neue Handelswoche nachdenken." Neben der Berichtssaison wartet dann am Donnerstag der nächste Zinsentscheid der EZB als großes Highlight.

WALL STREET

Nach moderaten Verlusten zur Wochenmitte ging es am Donnerstag an den US-Börsen abermals abwärts.

Der Dow Jones gab seine zwischenzeitliche Gewinne ab und rutschte auf rotes Terrain. Am Ende stand ein Abschlag von 0,30 Prozent auf 30.332,80 Punkte. Der NASDAQ Composite konnte sich ebenfalls nicht dauerhaft in der Gewinnzone halten und verabschiedete sich 0,61 Prozent schwächer bei 10.614,84 Zählern.

Zunächst hatte die Wall Street positiv auf durchwachsene US-Konjunkturdaten und den Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss reagiert. Als Belastung erwiesen sich mit der Zeit aber die weiter steigenden Anleiherenditen. So kletterte die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zuletzt auf 4,22 Prozent, womit sie sich noch weiter von der Vier-Prozent-Marke nach oben absetzte.

"Die runde Marke, die viele als Signal für eine bevorstehende Trendwende sowohl in den Marktzinsen als auch im geldpolitischen Straffungskurs der Notenbanken gedeutet hatten, war demnach nur eine Pause im laufenden Aufwärtstrend", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Durchwachsene heimische Wirtschaftsdaten gaben zumindest den Ängsten vor weiteren deutlichen US-Leitzinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation keine zusätzliche Nahrung. Während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurückgingen und die Verkäufe bestehender Häuser moderater als erwartet sanken, hellte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia weniger deutlich als erwartet auf. Zudem sank der Index der Frühindikatoren deutlicher als prognostiziert.

Im Fokus der Anleger standen auch einige Quartalsberichte. Trotz hoher Inflation und der weltweiten Konjunktursorgen steigerte der Elektroautobauer Tesla seinen Quartalsgewinn kräftig. Die Erlöse blieben aber unter den Markterwartungen. Bei der Fluggesellschaft American Airlines reichten nach der Kursrally der vergangenen Tage auch optimistische Zukunftserwartungen nicht für weitere Gewinne

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen schlagen vor dem Wochenende verschiedene Richtungen ein.

In Tokio zeigt sich der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,43 Prozent schwächer bei 26.890 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen 0,43 Prozent auf 3.048 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,43 Prozent auf 16.210 Stellen nach.

Nach erneuten Abgaben der Wall Street und US-Rentenrenditen auf 14-Jahreshochs hält am Freitag auch die Talfahrt an den asiatischen Börsen größtenteils an. Die Abgaben fallen aber mehrheitlich sehr moderat aus. Die bekannten Sorgen vor einer drohenden Rezession bei gleichzeitig steigenden Leitzinsen kocht wieder hoch und belastet die Aktienbörsen. Für Verunsicherung sorgen zudem die politischen Kapriolen in Großbritannien mit dem Rücktritt der Premierministerin Liz Truss. Auch die anstehende Neubesetzung des mächtigen Politbüros der chinesischen KP am Wochenende lässt Anleger - vor allem in China - vorsichtig agieren. Händler sehen in der Neubesetzung eine wichtige Weichenstellung für den wirtschaftlichen Kurs der Volksrepublik.

In Japan ist die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise auf ein frisches Achtjahreshoch geklettert. Doch dürfte die Inflationsrate von 3 Prozent die Notenbank kaum zu einem Umdenken bei ihrer weiterhin extrem lockeren Geldpolitik bewegen. Der Ruf nach einer Intervention zur Stützung der japanischen Währung wird in Japan jedoch wieder vernehmbarer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX