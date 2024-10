Ruhiger Start in die Woche: ATX & DAX schwächeln -- Asiens Börsen letztlich mit unterschiedlichen Vorzeichen

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag leicht abwärts. An den Märkten in Fernost herrschte zum Wochenbeginn Zurückhaltung.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn in der Verlustzone.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsstart 0,10 Prozent tiefer bei 3.623,93 Punkten und zeigt sich auch im weiteren Verlauf etwas tiefer.

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Montag kaum.

Trotzdem bleibt die allgemeine Stimmung laut Experten der Helaba aufgrund von Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA positiv. Die Nachrichtenlage zu österreichischen Unternehmen ist bisher jedoch recht dünn.

Während die Vorgaben von den US-Börsen positiv waren, zeigten sich die asiatischen Märkte heute früh uneinheitlich. Die chinesische Zentralbank greift erneut der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme, indem sie die Leitzinsen erwartungsgemäß senkte.

In Europa richten sich die Blicke der Anleger auf die Erzeugerpreise aus Deutschland, die aufgrund sinkender Energiepreise weiter gefallen sind.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert zu Wochenbeginn abwärts.

Der DAX notierte am Montag zur Startglocke 0,24 Prozent leichter bei 19.609,42 Einheiten und bleibt auch anschließend auf rotem Terrain.

Der DAX wird am Montag voraussichtlich keinen weiteren Schritt in Richtung der 20.000-Punkte-Marke machen. Der Rekordstand vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten ist jedoch nicht weit entfernt. Die UBS rechnet damit, dass die Aktienmärkte weiterhin von fallenden Zinsen, positivem Gewinnwachstum und möglichen wirtschaftlichen Impulsen aus China profitieren werden. "KI-Innovationen treiben das Wachstum weiterhin voran, wobei die USA als attraktiver Markt gelten", betonten sie. In Europa setzen die Experten der Schweizer Großbank auf kleinere und mittelgroße Unternehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen erzielten vor dem Wochenende leichte Kursgewinne.

Der Dow Jones markierte im Sitzungsverlauf sogar ein neues Rekordhoch bei 43.325,09 Punkten und verbesserte sich zum Sitzungsende noch um 0,09 Prozent auf 43.275,91 Zähler.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite fiel der Tagesgewinn signifikant höher aus. Er legte um 0,63 Prozent auf 18.489,55 Punkte zu.

Die jüngste Rekordjagd an der Wall Street hat sich auch am letzten Handelstag der Woche fortgesetzt.Der Dow Jones-Index stieg auf ein neues Allzeithoch, auch der S&P 500 notierte nur knapp darunter. Netflix hat in der dritten Periode das profitabelste Quartal aller Zeiten verbucht. Der Kundenzuwachs übertraf die Erwartungen - auch die wichtigsten Kennziffern fielen besser als vom Markt veranschlagt aus. Der Kurs kletterte um 11,1 Prozent nach oben.

"Die Geschäftszahlen von Netflix sind stark und festigen ihre Position als König der Streaming-Dienste. Es sind nicht nur die Finanzen von Netflix, die schwer zu übertreffen sind. Aus inhaltlicher Sicht deutet der neueste Bericht von Netflix darauf hin, dass die Zuschauer immer noch gefesselt sind", sagte Analystin Kathleen Brooks von XTB.

Am Rentenmarkt fielen die Renditen leicht nach schwachen Immobiliendaten, sowohl die US-Baubeginne wie auch die -Genehmigungen blieben im September unter den Markterwartungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab um 1,4 Basispunkte auf 4,08 Prozent nach.

Der Dollar geriet mit den Daten und nachgebenden Marktzinsen unter Druck, der Dollar-Index verzeichnete ein Minus von 0,3 Prozent. Der Dollar hat in der ersten Oktoberhälfte deutlich an Wert gewonnen, so Claudio Wewel von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Die Stärke spiegelt weitgehend die unerwartet guten US-Daten wider, so der Stratege. Dies hat dazu geführt, dass die Erwartungen an die US-Zinsen deutlich zurückgeschraubt wurden. Auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA, deren Ausgang ungewiss ist, haben die Anleger Dollar gekauft, sagte er.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens bewegten sich zum Wochenauftakt in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor nach anfänglichen Gewinnen letztlich 0,07 Prozent auf 38.954,60 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,10 Prozent auf 3.264,96 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong verbuchte unterdessen Verluste und notierte schließlich 1,57 Prozent im Minus bei 20.478,46 Punkten.

Trotz positiver Impulse von den US-Börsen konnten die meisten Handelsplätze in Ostasien ihre Gewinne am Montag nicht verteidigen. Zusätzlich sorgte die chinesische Zentralbank (PBoC) für Unterstützung, indem sie die Zinsen stärker als erwartet gesenkt hat. In Hongkong sanken die Kurse jedoch trotz dieser Entwicklungen am deutlichsten. Zudem veranlasste der Beginn der Bilanzsaison viele Investoren zu einer eher vorsichtigen Haltung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX