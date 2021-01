Asiatische Börsen mit Verlusten

Die asiatischen Indizes geben vor dem Wochenende nach. An der Wall Street setzte sich die Rekordjagd am Donnerstag mit gedrosseltem Tempo fort. Der heimische Markt konnte seine Aufschläge am Donnerstag nicht halten. Der DAX drehte ebenfalls ins Minus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse pendelte zwischen Plus und Minus.

Der ATX wies im frühen Handel zeitweise einen Zugewinn von 0,61 Prozent auf 3.045,05 Punkte aus, gab seine Gewinne im Verlauf aber ab und beendete den Donnerstagshandel 0,08 Prozent schwächer bei 3.024,21 Einheiten.

Rückenwind erhielten die Börsen diesseits des Atlantiks von neuen Rekorden an der Wall Street, die am Vortag positiv auf die Angelobung des 46. US-Präsident Joe Biden reagiert hatten. Biden will billionenschwere Konjunkturhilfen auf den Weg bringen, um die US-Wirtschaft anzukurbeln.

Daten- und konjunkturseitig fanden indes neben der EZB-Ratssitzung vor allem in den USA die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index Beachtung. Ebenfalls wurden Zahlen aus der US-Baubranche ausgewiesen.

Unternehmensseitig rückten bereits vorbörslich Verkehrsergebnisse des Flughafen Wiens für das Gesamtjahr 2020 und seine Prognosen für das Jahr 2021 in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt verloren am Donnerstag den Mut.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Zuwachs von 0,55 Prozent bei 13.997,78 Punkten und schaffte zeitweise den Sprung über die runde Marke von 14.000 Punkten. Diese konnte er im Verlauf jedoch nicht halten und fiel letztendlich um 0,11 Prozent auf 13.906,67 Einheiten.

Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten blieben die Anleger zunächst frohen Mutes. Der DAX kehrte am Donnerstag zeitweise über die runde Marke von 14.000 Punkten zurück, konnte die positive Stimmung aber nicht dauerhaft halten.

Der Demokrat Joe Biden ist nun der 46. Präsident der USA. Er will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen. In New York hatten die Kurse am Mittwoch im Zuge seiner Vereidigung Rekordhöhen erreicht. Von der positiven Stimmung ließen sich am Donnerstag dann auch die asiatischen Börsen überwiegend anstecken.

Am Nachmittag stand der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Wie bereits von Experten erwartet wurde, behält die EZB ihren Kurs bei.

WALL STREET

Der Handelstag an den US-Börsen verlief nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten freundlich.

Der Dow Jones eröffnete marginale 0,03 Prozent fester bei 31'198,01 Einheiten und übertrumpfte das am Vortag erreichte Allzeithoch - am Ende ging das Börsenbarometer 0,04 Prozent fester bei 31.201,12 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite sprang zum Start um 0,47 Prozent auf 13'521,48 Punkte hoch und baute seine Gewinne aus, am Ende ging es um 0,53 Prozent auf 13.529.12 Zähler nach oben.

Ein neues umfangreiches US-Konjunkturpaket scheint immer wahrscheinlicher zu werden, da mittlerweile auch einige Abgeordnete der Republikaner ihre Zustimmung signalisiert haben. "Wir wissen, dass ein Deal kommen wird, die Zeichen sind ziemlich klar", so Chef-Stratege Luca Paolini von Pictet Asset Management.

Der Markt habe sich dafür entschieden, die unmittelbaren Herausforderungen für die Wirtschaft weitgehend zu übersehen, einschliesslich der steigenden Coronavirus-Neuinfektionen und der neuen Beschränkungen, heisst es. Die Einführung der COVID-19-Impfstoffe habe die Hoffnungen angeheizt, dass die Beschränkungen dann wieder aufgehoben werden, was zu einem starken wirtschaftlichen Aufschwung führen werde.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Freitag Verluste aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,27 Prozent auf 28.679 Punkte. Hier sprechen Händler von Zurückhaltung vor der in der kommenden Woche startenden Berichtssaison der Unternehmen.

Auf dem chinesischen Festland beträgt das Minus beim Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,61 Prozent auf 3.599 Stellen.

In Hongkong steht der Hang Seng derweil 1,43 Prozent tiefer bei 29.501 Zählern.

Nach den Aufschlägen an den Vortagen kommen die Indizes an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag überwiegend etwas zurück. Dabei dürfte die oft vor Wochenenden zu beobachtende Vorsicht vieler Anleger eine Rolle spielen, ebenso wie Gewinnmitnahmen, sagen Beobachter. Dass der neue US-Präsident Joe Biden mittels einiger Verordnungen umstrittene Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump bereits aufgehoben hat, stützt zunächst nicht mehr, nachdem die Finanzmärkte zuletzt bereits stark die Erwartung eines weiteren großen Stimuluspakets gespielt hatten.

