Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Die Börsen in Fernost notieren zur Wochenmitte überwiegend in Rot.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts.

Der ATX startete schwächer und blieb auch während fast des gesamten Handelstages in rotem Terrain. Am Abend schloss er jedoch nahezu unbewegt (-0,01 Prozent) bei 3.800,67 Zählern.

Der neue US-Präsident Donald Trump hat seinen Ankündigungen Taten folgen lassen und eine Fülle von Dekreten unterzeichnet, die seiner politischen Agenda entsprechen, kommentierten die Helaba-Experten. Verschärfungen im Umgang mit Migration und Lockerungen von Umweltschutzmaßnahmen gehören dazu, nicht aber Zollerhöhungen gegenüber China und der EU. Diese bleiben aber möglich und das damit einhergehende Risiko sollte nicht unbeachtet bleiben, so die Helaba-Experten weiter.

Das datenseitige Interesse galt heute Vormittag der Veröffentlichung der ZEW-Umfrage des laufenden Monats: Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Januar stärker eingetrübt als erwartet. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf 10,3 Punkte von 15,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Grün.

Der DAX kletterte nach einem negativen Start im weiteren Verlauf in die Gewinnzone und ging letztlich 0,25 Prozent höher bei 21.042,00 Zählern in den Feierabend. Damit schloss er erstmals über der 21.000-Punkte-Marke.

Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt sorgte an den Finanzmärkten für Zurückhaltung. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit fast 21.055 Punkten einen weiteren Rekord aufgestellt.

Der neue US-Präsident inszenierte sich mit einer "America First"-Politik als Heilsbringer für die USA und versprach einen neuen Aufschwung für das Land. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an.

Trump werde wohl die Zölle auf Importe aus China deutlich erhöhen, prognostizierte Ökonomin Lizzy Galbraith vom Vermögensverwalter abrdn Investments. Einen "globalen Basiszoll" werde der neue US-Präsident aber wohl vermeiden und stattdessen selektiver vorgehen. Sollte Trump stärker mit "handelspolitischen Notstandsbefugnissen" agieren, so käme dies einem Szenario "Trump entfesselt" nahe.

WALL STREET

Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende wiesen die US-Börsen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones gewann 1,24 Prozent und ging bei 44.026,30 Zählern aus dem Handel.

Auch Techwerteanleger waren in Kauflaune und schoben den NASDAQ Composite um 0,64 Prozent auf 19.756,78 Punkte an.

Am Montag waren die Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben. Es war zugleich der Tag, an dem der Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsident vereidigt wurde.

Die Experten der ING Bank rechnen durch eine neue Abschottung mit "grossen Veränderungen" im Aussenhandel der USA, auch wenn es am ersten Tag seiner Präsidentschaft noch keine konkreten Zollankündigungen gegeben habe. Neben China stünden aber offensichtlich zunächst Kanada und Mexiko im Fokus. Für Produkte aus letzteren Nachbarländern plant Trump die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 7:00 Uhr MEZ 1,61 Prozent auf 39.655,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 1,20 Prozent tiefer bei 3.203,86 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,62 Prozent tiefer bei 19.780,16 Punkten.

Nur der japanische Aktienmarkt kann sich an den positiven Vorgaben der Wall Street orientieren. Der Stimmung zuträglich ist außerdem, dass der US-Streamingriese Netflix Geschäftszahlen vorgelegt hat, die nachbörslich sehr gut ankamen angesichts eines Kurssprungs um 14 Prozent.

Dass Trump offenbar ab dem 1. Februar nun doch über neue Zölle gegen China nachdenkt, und zwar in Höhe von 10 Prozent, belastet zunächst nicht. Im Handel ist von einem Zeichen des guten Willens die Rede, dass die Zölle nicht umgehend verhängt wurden und Trump Bereitschaft bekundet hat, China später in diesem Jahr zu besuchen. Dazu wird das Telefonat vom Wochenende mit Chinas Präsident Xi als guter Start der Beziehungen in Trumps zweiter Amtszeit gewertet.

