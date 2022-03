Krieg in der Ukraine bleibt handelsbestimmend: ATX verliert vorbörslich -- DAX nahe Nulllinie erwartet -- Gewinne in Asien

In Wien zeichnet sich vorbörslich ein schwacher Handelsstart ab. Am deutschen Aktienmarkt ist mit einem Start auf Vortagesniveau zu rechnen. Die größten Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag freundlich.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag vorbörslich tiefer.

Am Montag zeigte sich der ATX im frühen Handel fester und verblieb die meiste Zeit auf grünem Terrain. Bis zum Handelsende gab der Leitindex seine Gewinne jedoch vollständig ab und notierte letztlich 0,32 Prozent tiefer bei 3.350,50 Punkten.

Als Ausgangspunkt mehrerer belastender Faktoren blieb der Krieg in der Ukraine eine Kursbremse an den Märkten. So treibt er einerseits Rohstoffpreise und damit die Inflation nach oben, andererseits könnte der von Russland angezettelte Krieg immer größere Kreise zeichnen bis zuletzt auch die NATO einschreitet. Anleger setzten allerdings weiterhin die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen der beiden Konfliktparteien, speziell nachdem der vermittelnde türkische Außenminister zuletzt von einem möglichen ersten Übereinkommen gesprochen hatte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist mit einem Start auf Vortagesniveau zu rechnen.

Der DAX hatte am Vortag 0,6 Prozent auf 14.326,97 Zähler nachgegeben.

Der DAX dürfte am Dienstag nach dem schwächeren Wochenauftakt zunächst kaum bewegt in den Handel starten. Nach einem Anstieg um bis zu 17 Prozent in anderthalb Wochen geriet die rasante Erholung Mitte der Vorwoche bei 14'553 Punkten ins Stocken. Ohne neue Perspektiven im Ukraine-Krieg ging der DAX in eine leichte Konsolidierung über. US-Notenbankchef Jerome Powell habe noch etwas mehr Verunsicherung in den Markt gebracht, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Er hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses avisiert - nämlich um mehr als 0,25 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen. Zudem warnte Powell, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben. Das Ausmaß dieser Effekte sei derzeit noch "hochgradig unsicher".

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die US-Märkte schwächer.

Der Dow Jones schloss 0,58 Prozent schwächer bei 34.552,99 Zählern. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,40 Prozent auf 13.838,46 Punkte.

In einem andauernd unruhigen Marktumfeld agierten die Anleger weiter mit Vorsicht. Überschattet wurde der Handel vom Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte weitergeht. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine zeigen kaum Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt.

"In den kommenden Tagen und vielleicht sogar Wochen geht es um alles, was sich aus dem Ukraine-Konflikt ergibt", so Carsten Brzeski, globaler Makro-Leiter der ING Groep. "Dies ist der Haupttreiber der Märkte." Belastet wurde das Sentiment auch von wieder deutlich anziehenden Ölpreisen, die den ohnehin bestehenden Inflationssorgen Nahrung geben. Bestimmender Preisfaktor ist auch hier der Ukraine-Krieg. So hat Russland erneut davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu belegen. "Uns wird zunehmend bewusst, dass einige Lieferketten endgültig unterbrochen werden könnten. Die Energiepreise werden, egal wie der Krieg ausgeht, hoch bleiben", so Brzeski.

Derweil erklärte US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einer Rede, dass die Inflation viel zu hoch sei und signalisierte Bereitschaft, den Leitzins auch um mehr als 25 Basispunkte anzuheben.

ASIEN

Die wichtigsten Märkte in Asien zeigen am zweiten Handelstag der Woche grüne Vorzeichen.

In Japan kommt die Börse freundlich aus der gestrigen Feiertagspause, der Nikkei zieht gegen 07 Uhr MEZ 1,32 Prozent auf 27.181,37 an.

Auf dem chinesischen Festland haben ebenfalls die Optimisten das Ruder in der Hand. Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,78 Prozent auf 3.279,11 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng 2,05 Prozent auf 21.657,01 Zähler nach oben.

Die Aktienmärkte der Region profitieren von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten asiatischen Unternehmen auf den internationalen Märkten.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte deutlich falkenhafte Töne angeschlagen. Nachdem die Federal Reserve bei ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche den Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um moderate 25 Basispunkte eingeleitet hatte, stimmte Powell die Märkte nun auf ein aggressiveres Vorgehen mit höheren Zinsschritten ein.

