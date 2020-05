ATX geht deutlich fester ins Wochendene -- US-Börsen tendieren seitwärts -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Abgaben

Der heimische Markt konnte am Freitag einen kräftigen Gewinn einfahren, aber der deutsche Leitindex tendierte nur seitwärts. Die US-Anleger bleiben in Deckung. An den Märkten in Fernost wurden vor dem Wochenende Verluste verzeichnet.

AUSTRIA

Anleger in Wien fassten vor dem Wochenende neuen Mut.

Zwar hatte der ATX kurz nach Handelsstart noch ein rotes Vorzeichen ausgewiesen, jedoch konnte er im weiteren Verlauf ins Plus drehen und schloss 1,33 Prozent höher bei 2.127,47 Zählern.

Zuletzt war der Ton zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wieder rauer geworden. US-Präsident Donald Trump schiebt China den Schwarzen Peter in der Corona-Krise zu, was in Peking naturgemäß nicht gut ankommt. Auch machte Trump jüngst wieder mehr Stimmung gegen China in Sachen Handelskonflikt.

Hinzu kommen nun weitere Konfrontationspunkte zwischen beiden Ländern. So will Chinas Führung "wenn nötig" in Zukunft auch eigene nationale Sicherheitsorgane in Hongkong aufstellen und einsetzen. Die Hongkonger Börse war daraufhin zum Wochenschluss schwer unter Druck geraten. Experten befürchten neue Massenproteste in der früheren britischen Kronkolonie, die seit der Rückgabe 1997 an China weitgehend autonom verwaltet wird. Gespannt warten Anleger nun auf die Reaktion von Trump.

Datenseitig blieb es sehr ruhig, und auch tagesaktuelle Unternehmensnachrichten blieben Mangelware. Neuigkeiten gab es lediglich von der UNIQA. Die Coronakrise hat dem Versicherungskonzern das erste Verlustquartal seit dem Eurokrisen-Jahr 2011 beschert.

DEUTSCHLAND

An der Wall Street herrscht vor dem Wochenende Zurückhaltung.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,1 Prozent leichter bei 24.461,98 Punkten in den Freitagshandel und weitet seine Verluste aus. Auch der Tech-Index NASDAQ Composite zeigte sich mit minus 0,06 Prozent bei 9.278,55 Einheiten zur Eröffnung mit leicht negativer Tendenz, kehrte mittlerweile aber in die Gewinnzone zurück.

Belastet durch neue Sorgen um China und den Handelsstreit mit den USA hat der DAX am Freitag um die Marke von 11.000 Punkten gerungen. Bereits am Morgen war der deutsche Leitindex unter die runde Marke gefallen, die er erst zu Wochenbeginn zurückerobert hatte. Dass China erstmals seit vielen Jahren kein Wachstumsziel für 2020 ausgibt, hatte die Anleger verschreckt, wie Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erklärte.

WALL STREET

An der Wall Street gab es vor dem Wochenende einen ruhigen Ausklang zu vermelden.

Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich überwiegend leicht in der Verlustzone und fiel um Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 24'465,26 Punkte marginal zurück. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Tech-Index NASDAQ Composite im Handelsverlauf in die Gewinnzone und legte um 0,43 Prozent auf 9'324,59 Zähler zu.

Die US-Börsen haben sich zum Ende der Woche uneinheitlich gezeigt. Bedenken über eine Verschärfung der schwelenden Spannungen zwischen Washington und China sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende ließen die Anleger zurückhaltend agieren. Größere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbinden die Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen wird.

Die Spannungen zwischen den USA und China haben neue Nahrung erhalten mit dem geplanten "Sicherheitsgesetz" für Hongkong, das der Nationale Volkskongress in Peking zur Abstimmung eingereicht hat. Das Gesetz soll angesichts der Massenproteste der Hongkonger Demokratie-Bewegung im vergangenen Jahr die "Vollstreckungsmechanismen" verschärfen. An der Börse in Hongkong war es daraufhin zu drastischen Verlusten gekommen, da ein Wiederaufflammen der Proteste befürchtet wurde, zudem gefährde das Gesetz den Status der Sonderverwaltungszone als ein führendes globales Finanzzentrum, hieß es. US-Präsident Donald Trump drohte China postwendend mit Reaktionen, sollte Peking versuchen, eine größere Kontrolle über die ehemalige britische Kolonie zu erlangen. Falls China mit den Maßnahmen voranschreite, werde er das Thema konsequent angehen, so Trump. Von US-Senatoren sind bereits Pläne für Sanktionen gegen chinesische Vertreter und Institutionen angekündigt worden, die das Sicherheitsgesetz forcieren.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es vor dem Wochenende abwärts.

In Japan schloss der Nikkei 0,80 Prozent tiefer bei 20.388,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite bis Handelsschluss um 1,89 Prozent nach unten auf 2.813,77 Einheiten. Noch deutlicher fiel das Minus in Hongkong aus, wo der Hang Seng um 5,56 Prozent auf 22.930,14 Stellen abgab.

Im Fokus der ostasiatischen Märkte stand am Freitag die Börse in Hongkong, wo es zu drastischen Verlusten kam. Grund war das neue "Sicherheitsgesetz", das der Nationale Volkskongress in Peking zur Abstimmung eingereicht hat. Das Gesetz soll angesichts der Massenproteste der Hongkonger Demokratie-Bewegung im vergangenen Jahr die "Vollstreckungsmechanismen" verschärfen und könnte neue Unruhen in der Sonderverwaltungszone auslösen.

Derweil hat US-Präsident Donald Trump zugesichert, er werde das Thema sehr konsequent angehen, falls China mit den Maßnahmen voranschreite. Von US-Senatoren sind bereits Pläne von Sanktionen gegen chinesische Vertreter und Institutionen angekündigt worden, die das Sicherheitsgesetz forcieren. Dabei ist auch geplant, Banken zu bestrafen, die mit diesen Institutionen Geschäfte machen. "Die Spannungen zwischen den USA und China dürften die kurzfristigen Bewegungen an den Märkten vorgeben", sagte Chief Investment Officer Ankit Khandelwal von Maitri Asset Management.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX