ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Donnerstagshandel Verluste. In Fernost geben die Börsen am Donnerstag nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Abschlägen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn gibt der ATX ab.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die Entspannung im Hndelsstreit zwischen den USA und China nachhaltig ist.

Sorgen bereitet den Anleger zudem eine schleppend verlaufene US-Treasury Bond Auktion. Grund dafür waren laut Marktteilnehmern Bedenken, dass das ohnehin schon hohe Haushaltsdefizit wegen des geplanten neuen US-Steuergesetzes noch weiter steigen könnte. Dass die Anleiherenditen gestiegen und der Dollar zugleich gefallen seien, sei ein Zeichen für einen Käuferstreik für US-Bonds von ausländischen Anlegern, heisst es dazu in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich nach dem Sprung über 24.000 Punkte am Vortag weiterhin in Rekordlaune.

Der DAX verlor zum Auftakt noch etwas, pendelte im Verlauf aber zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Im Späthandel bewegte er sich erneut im Plus und stellte ein neues Rekordhoch bei über 24.152,24 Zählern auf. Er verabschiedete sich 0,36 Prozent höher bei 24.122,40 Stellen - neuer Rekord auf Schlusskursbasis.

"Das Gesamtbild ist nicht so rosig, wie es einige Investoren derzeit sehen wollen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Tags zuvor war der DAX in seinem Rekordlauf bis auf 24.082 Zähler gestiegen und hatte damit in diesem Jahr die vierte Tausendermarke hinter sich gelassen. Nach seinem bereits 27. Allzeithoch im laufenden Jahr, fehlten dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer noch drei weitere Rekorde zu den 30 Bestmarken aus dem ersten Halbjahr 2024, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners noch am Morgen. Aus technischer Sicht sei der DAX jetzt aber im "überkauften Bereich" angekommen, warnte er.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch tiefer.

Der Dow Jones eröffnete schwächer und baute seine Verluste im Anschluss etwas aus. Er verabschiedete sich letztlich 1,91 Prozent niedriger bei 41.860,01 Stellen.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete im Minus. Danach notierte er weiterhin in der Verlustzone. Sein Schlussstand: 18.872,64 Punkte (-1,41 Prozent).

Die US-Börsen haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Die zunächst überschaubaren Kursverluste weiteten sich im Handelsverlauf kräftig aus. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass eine Auktion von US-Staatsanleihen mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar auf eine nur schleppende Nachfrage gestossen sei. Deren Renditen legten im Gegenzug kräftig zu, was die Sorgen der Anleger über das steigende Staatsdefizit der Vereinigten Staaten widerspiegelt. Die laufenden Haushaltsverhandlungen in Washington drehen sich um einen Gesetzentwurf, der unter anderem Ausgabenkürzungen und Steuersenkungen enthalten soll.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:45 Uhr) einen Verlust von 1,05 Prozent bei 36.908,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verharrt der Shanghai Composite unterdessen unverändert bei 3.387,63 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng daneben 0,55 Prozent auf 23.695,88 Indexpunkte ab.

Die Börsen in Ostasien schliessen sich am Donnerstag den Sorgen der Wall Street über die Finanzierung der US-Schulden an und fallen. Eine schwach verlaufene Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen verdeutlicht den Unwillen des Finanzmarktes, Washington zu den aktuellen Zinsen zu finanzieren. Hintergrund ist die angespannte Haushaltslage der USA, die durch die von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben Initiativen zur Senkung von Steuern noch verschärft wird. Die Sorge, dass ein ausuferndes Defizit die Finanzstabilität der USA unterminiert, geht auch in Asien um.

Auch in Japan sendet der Rentenmarkt immer mehr Warnsignale aus. Die Renditen der Langläufer erreichten jüngst Rekordmarken und zeigten, dass die Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen sinkt - ähnlich wir in den USA. Die Reduzierung der Anleihekäufe durch die japanische Notenbank werde damit zu einer heiklen Angelegenheit, so mahnende Stimmen am Markt.

Technologiewerte zählen in Asien zu den Verlierern, sie werden von steigenden Marktzinsen an den Rentenmärkten belastet. Auch die jüngsten Streitereien im Halbleitersektor zwischen China und den USA drücken auf das Sentiment für den Sektor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX