Stagflationssorgen: ATX und DAX deutlich schächer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte deutlich leichter eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 1,7 Prozent tiefer bei 3.018 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch voraussichtlich mit klaren Abschlägen starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 1,7 Prozent im Minus bei 13.062 Zählern.

Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt droht dem DAX am Mittwoch ein erneuter Rückschlag. Die Stimmung bleibt angesichts von Inflations- und Konjunktursorgen anfällig.

Besondere Beachtung dürfte an diesem Tag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats finden. Sie folgt auf die am Mittwoch ausgesprochene, höchste Leitzinsanhebung in den USA seit 1994, die laut den Experten der Helaba deutlich gemacht hat, dass die Fed "entschieden gegen die hohe Inflation vorgehen wird". Die Situation am US-Arbeitsmarkt ermögliche ein aggressives Vorgehen, was Powell daher bei der Anhörung wohl wiederholen werde.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag nach dem Feiertag auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 2,15 Prozent und ging bei 30.532,17 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte daneben 2,51 Prozent auf 11.069,30 Indexpunkte zu.

Konjunktursorgen aufgrund der hohen Inflation und der dadurch notwendigen schnellen Zinswende hatten den US-Leitindex in der vergangenen Woche um fast 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gedrückt. In der Woche davor war der Verlust fast ebenso hoch gewesen. Vielen Marktteilnehmern scheint nun aber der jüngste Ausverkauf zu weit gegangen zu sein, wie auch die Anstiege an einigen asiatischen und europäischen Börsen belegen. Gestützt wird die Stimmung von Äußerungen von Präsident Joe Biden, wonach eine Rezession in den USA nicht "unvermeidlich" sei.

Frische Daten vom wichtigen US-Immobilienmarkt hatten kaum Einfluss auf die Indizes. Im Mai sind die Verkäufe bestehender Häuser um 3,4 Prozent gesunken. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten jedoch ein etwas stärkeres Minus erwartet. Der Immobilienmarkt steht unter Druck, da einerseits die steigenden Zinsen die Finanzierungen von Wohnungen und Häusern verteuern, andererseits die Verkaufspreise bei nachlassender Nachfrage einzubrechen drohen.

ASIEN

Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Mittwoch in Rot.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:29 Uhr) einen Verlust von 0,11 Prozent bei 26.218,20 Punkten.

Auch in China dominieren die Bären. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,33 Prozent auf 3.295,95 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gibt daneben um 1,24 Prozent auf 21.291,75 Punkte ab.

Die Zuversicht vom Vortag an den ostasiatischen Börsen ist am Mittwoch bereits wieder verflogen. Ohnehin hatten Marktteilnehmer hinter den Aufschlägen kaum mehr als eine technisch bedingte Zwischenerholung nach der tagelangen Talfahrt vermutet. Dass von der Wall Street nach der dortigen Feiertagspause eine starke Vorlage kam, stützte die Indizes nur zu Beginn. Seitdem haben sie teils deutlich ins Minus gedreht, weil die weltweiten Stagflationsängste, also die Sorgen vor wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation, wieder die Oberhand gewonnen haben. Dazu passend verbilligt sich das Öl deutlich.

Vereinzelt ist im Handel von Zurückhaltung vor einem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell zu hören. Er steht am Nachmittag (MESZ) Rede und Antwort vor dem Bankenausschuss des Senats zur Geldpolitik. Zuletzt kamen von der US-Notenbank sehr falkenhafte Kommentare mit einem klaren Fokus auf Inflationsbekämpfung und Inkaufnahme dadurch entstehender Risiken für das Wirtschaftswachstum.

