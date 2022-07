Asiens Börsen präsentieren sich uneinheitlich

Die Anleger in Asien zeigen sich am Freitag unentschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün.

So startete der ATX minimal im Minus und legte gleich in frühen Handelsverlauf kräftig zu. Der österreichische Leitindex bewegte sich anschließend weiter auf grünem Terrain und ging mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 2.953,69 Einheiten in den Feierabend.

Leichter zeigten sich Europas Börsen am Donnerstagnachmittag nach der Zinserhöhung durch die EZB. Mit der Erhöhung um 50 Basispunkte - der ersten überhaupt seit elf Jahren - war die Phase der Negativzins-Politik auch in Europa beendet worden. Im Handel wurde dies als wichtiger Schritt bezeichnet, damit die Notenbank ihre Glaubwürdigkeit behält.

Erleichtert zeigten sich die Börsianer auch beim Thema Gas. Nach der Wartung von Nord Stream 1 war die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die BAWAG mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So eröffnete der DAX mit einem kleinen Minus und notierte auch im weiteren Handelsverlauf schwächer. Direkt nach der Zinsentscheidung schwankte der Leitindexetwas stärker, pendelte sich aber danach über dem Niveau unmittelbar vor der Zinserhöhung ein. Zur Schlussglocke stand ein Minus von 0,27 Prozent auf 13.246,64 Zähler an der Tafel.

Nach einer unerwartet deutlichen Erhöhung der Leitzinsen in der Eurozone hatte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstagnachmittag seine Verluste wettgemacht.

Davor hatte eine neuerliche Regierungskrise in Italien belastet.

Positive Impulse lieferte hingegen die Nachricht, dass wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fliesst.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen entwickelten im späten Verlauf etwas Kauffreude.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 32.036,77 Punkten, während es für den NASDAQ Composite 1,36 Prozent auf 12.059,61 Zähler nach oben ging.

Die Risikobereitschaft der Anleger wurde aber nicht grösser, dies äusserte sich unter anderem auch in wieder anziehenden US-Anleihen. Am Markt hiess es, Investoren wägten weiter ab, welche Auswirkungen die neuesten Nachrichten auf das Wachstum und die Stabilität der Märkte haben werden. Im Kern der Debatte stand die Frage, ob die Aktienmärkte ihr Tief vorerst schon erreicht haben oder nicht.

Schwache Konjunkturdaten zerstreuten hingegen Befürchtungen eines allzu rigorosen Vorgehens der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung etwas.

Etwas Rückenwind kam von der Nachricht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum erhöhte, und dann noch recht deutlich.

Die Agenda der Konjunkturdaten war am Donnerstag wieder etwas voller. Veröffentlicht wurden der Philadelphia-Fed-Index für Juli, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Index der Frühindikatoren.

Daneben ging die Bilanzsaison der US-Unternehmen in eine neue Runde: Tesla, die SAP-Tochter Qualtrics und Ford standen im Fokus.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio geht es für den japanischen Leitindex Nikkei zeitweise um 0,44 Prozent auf 27.924,28 Punkte nach oben.

Schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite büsst zeitweise 0,33 Prozent auf 3.261,12 Zähler ein. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich unterdessen leicht freundlich und notiert zeitweise mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 20.598,98 Punkten.

Zum Wochenausklang zeigt sich keine klare Tendenz an den Börsen in Asien. Die positiven Vorgaben der Wall Street, wo die Indizes im späten Handel wegen stark sinkender Marktzinsen noch den Sprung ins Plus schafften, stützen nur leicht. Im Blickpunkt sei vor allem die Berichtssaison und welche Auswirkungen die gestiegenen Energiekosten und die Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, heißt es. Die wieder aufgenommenen russischen Gaslieferungen nach Europa würden zwar mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, doch könne es auch jederzeit wieder zu Unterbrechungen kommen, was die konjunkturellen Aussichten verdüstern würde.

Nachdem die Europäische Zentralbank mit einer größeren als erwarteten Zinserhöhung überrascht habe, um die hohe Inflation einzudämmen, und die US-Notenbank vor einer Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte stehe, gingen weiter Sorgen um, dass zu aggressive Anhebungen in eine Rezession münden könnten.

In Japan steht die Geldpolitk im Fokus: Die Bank of Japan (BoJ) hatte am Vortag ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr allerdings nach oben genommen. Dies wird durch den Verbraucherpreisindex für Juni bestätigt, der sich um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöhte. Damit steigt der Inflationsdruck in Japan weiter. Die Inflation liegt nun bereits den dritten Monat in Folge über der Zielmarke der Bank of Japan von 2 Prozent. Den Yen stützt das aber nicht mehr, er kommt nach seiner Erholung vom Vortag etwas zurück.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX