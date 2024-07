Biden zieht Kandidatur zurück: ATX vorbörslich höher -- DAX vor Börsenstart im Plus -- Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag leichte Gewinne verbuchen.

Der ATX legt aller Voraussicht nach einen freundlichen Handelsstart hin.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

US-Präsident Joe Biden hat seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Innerhalb seiner Demokratischen Partei hatte es in den vergangenen Wochen zunehmend öffentlichen Vorbehalt zu einer weiteren Amtszeit des 81-Jährigen gegeben. Biden, der älteste Präsident in der US-Geschichte, hatte in einem Fernsehduell mit Trump schwach abgeschnitten. Sein Auftritt hatte in den Wochen darauf Fragen nach seiner mentalen Fitness für eine weitere Amtszeit ausgelöst. Mit seinem Rückzug müssen die Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden und wer Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten werden soll.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften Anleger am Montag zugreifen.

Der DAX wird vor Börsenauftakt höher taxiert.

Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein kleines Plus ab.

Spannend wird zu Wochenbeginn die Reaktion des Aktienmarktes auf den Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump. Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt immens gestiegen. Nun werden die Karten aber neu gemischt.

WALL STREET

An den US-Märkten herrschte am Freitag eine trübe Stimmung.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verlor letztendlich 0,93 Prozent, um bei 40.287,53 Punkten zu schließen.

Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und rutschte letztlich um 0,81 Prozent auf 17.726,94 Zähler ab.

Für anhaltende Unsicherheit am Markt sorgten auch die sich mehrenden Anzeichen, dass der demokratische US-Präsident Joe Biden womöglich aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit aussteigen könnte. Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt der 81-Jährige einen Rückzug Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Auch die allererste Reihe der Demokraten soll mittlerweile versucht haben, Biden zum Rückzug zu bewegen. Als möglicher Ersatz ist in den vergangenen Wochen Bidens Stellvertreterin Kamala Harris mehr und mehr in den Fokus gerückt. Zuletzt kündigte der an Corona erkrankte Biden allerdings für die kommende Woche weitere Wahlkampftermine an.

Im Fokus der Anleger standen neben einigen Geschäftszahlen die weltweiten IT-Probleme, die bei vielen Unternehmen teilweise massive Störungen des operativen Geschäfts verursacht haben. Verantwortlich dafür war ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike für eine weit verbreitete Software, die vor allem bei großen Unternehmen zum Einsatz kommt. CrowdStrike hat das Problem inzwischen behoben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 1,19 Prozent im Minus bei 39.588,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,02 Prozent auf 2.951,75 Zähler. Dagegen gewinnt der Hang Seng in Hongkong 0,68 Prozent auf 17.536,96 Einheiten.

Die Mehrheit der asiatischen Börsen folgt am Montag den schwachen US-Vorgaben. Damit springt die wachsende Verunsicherung auch auf die regionalen Märkte über. Denn die US-Politik liefert mehr und mehr Grund zur Sorge, nachdem sich US-Präsident Joe Biden von der Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hat. Mit seinem Rückzug müssen die US-Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden und wer Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten werden soll. Viele Beobachter sehen damit den Ex-Präsidenten der Republikaner, Donald Trump, bereits im Weissen Haus. Auch die globalen IT-Probleme vom Wochenschluss lasten etwas auf den Börsen. Vor allem im Technologiesektor werden daher Gewinne mitgenommen.

Doch während die Massnahmen an der internationaler aufgestellten Börse in Hongkong begrüsst werden, überwiegt an den chinesischen Kernmärkten - gerade mit Blick auf Trump - die Skepsis. Die Citi-Analysten Xiangrong Yu und Xinyu Ji glauben nicht, dass die Schritte in China das Vertrauen in die Wirtschaft entscheidend verbessern werden. Es bedürfe mehr. Denn Trump hatte am Wochenende seine chinakritischen Standpunkte wiederholt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX