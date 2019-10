Asiatische Indizes zeigen sich kaum bewegt

Am Dienstag wird in Asien der eher lustlose Handel vom Vortag fortgesetzt.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich im Montagshandel in Grün.

Der Leitindex ATX verbuchte im frühen Handel kleine Zuschläge und konnte diese im weiteren Verlauf deutlich ausweiten. Er beendete den Handel 1,19 Prozent höher bei 3.084,48 Punkten.

Der heimische Leitindex baute seine Kursgewinne aus dem Frühhandel noch aus und überflügelte die etwas moderater steigenden europäischen Leitbörsen. Bestimmendes Thema an den Aktienmärkten war weiterhin der Brexit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Wochenstart freundlich.

Der DAX eröffnete bereits stärker und konnte seine Aufschläge anschließend ausweiten. Er schloss mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent bei 12.747,96 Zählern

Am deutschen Aktienmarkt war die Hoffnung der Anleger mit Blick auf den Brexit und den Handelsstreit größer als die Sorge über ein Scheitern.

Das britische Unterhauses hat dem neuen Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson erneut nicht zugestimmt. Parlamentspräsident John Bercow ließ eine Abstimmung am Montag erst gar nicht zu.

Die jüngsten Entwicklungen in London haben laut der Postbank auch ein Gutes: "Die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten EU-Austritts der Vereinigten Königreichs ist definitiv gesunken." Das Unterhaus hatte am Samstag einem Antrag zugestimmt, Johnsons Brexit-Deal erst dann grünes Licht zu geben, wenn alle zur Durchführung des EU-Austritts notwendigen Gesetze verabschiedet sind. Damit war Johnson gezwungen, gegen seinen Willen in Brüssel einen Verlängerungsantrag für den EU-Austritt zu stellen.

Außerdem verwiesen Marktbeobachter auf die positive Entwicklung im Handelsstreit. Zurzeit arbeiten die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China an einem vorläufigen Abkommen. Chinas Chefunterhändler Liu He hatte in diesem Kontext am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen eine freundliche Tendenz aus.

Der Dow Jones eröffnete den Handel freundlich und schloss um 0,21 Prozent fester bei 26.825,74 Punkten. Der NASDAQ Composite zog deutlicher um 0,91 Prozent auf 8.162,99 Zähler an.

Nach dem Rücksetzer vom Freitag war es am US-Aktienmarkt zum Wochenbeginn zunächst wieder etwas aufwärts gegangen. Händler sprachen am Montag von Zuversicht mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen.

"Mit neuem Optimismus in Sachen Brexit und einem Nachlassen des US-chinesischen Handelskonflikts hat die Risikoneigung wieder zugenommen", schrieb Analystin Sharon Bell von Goldman Sachs in einem Marktkommentar.

ASIEN

Die asiatischen Indizes weisen nur geringe Ausschläge aus.

In Japan wird aufgrund der Krönung des Kaisers nicht gehandelt. So schloss der Nikkei zuletzt am Montag 0,25 Prozent höher bei 22.548,90 Punkte.

Der Shanghai Composite rangiert mit marginalen minus 0,03 Prozent bei 2.938,62 Punkten um die Nulllinie. Währenddessen zeigt sich der Hang Seng in Hongkong 0,10 Prozent fester bei 26.753,08 Punkten (Stand: 07:30 Uhr MESZ).

Die asiatischen Börsen knüpfen am Dienstag nahtlos an das lustlose Geschäft des Vortages an. Etwas Mut macht Anlegern die Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit. So sprach der chinesische Vizepremier Liu He bereits am Wochenende von substanziellen Fortschritten in den Verhandlungen mit den USA. US-Präsident Donald Trump legte nun nach und zeigte sich optimistisch hinsichtlich einer Einigung im Handelsstreit: "Der Deal mit China kommt sehr gut voran", so Trump. Laut US-Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer zielt die US-Regierung darauf ab, die erste Phase der Gespräche bis Mitte November abzuschliessen.

"Im Gegensatz zu früheren Handelsgesprächen, bei denen sich die Erwartungen auf die Ansicht konzentrierten, dass etwas besser als nichts ist, scheint es diesmal einen konkreten und praktikablen Fahrplan zu geben", sagte Asien-Pazifik-Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader. Doch verweisen Händler auf den Umstand, dass den bisherigen Ankündigungen im Dauerkonflikt nie etwas Handfestes gefolgt sei. Daher verfielen Anleger angesichts der Schlagzeilen nicht in Euphorie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa