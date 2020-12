Sorgen um neue Corona-Mutation halten an: ATX im Minus erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiatische Börsen im Rückwärtsgang

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter nachgeben, während der DAX einen Stabilisierungsversuch unternehmen dürfte. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag Minuszeichen zu sehen. Keine einheitliche Entwicklung an der Wall Street.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag an die Verluste vom Wochenstart anknüpfen.

Der ATX wird vorbörslich um 1,2 Prozent tiefer bei 2.624,64 Punkten erwartet. Am Montag blieb zur Schlussglocke ein Minus in Höhe von 2,09 Prozent bei 2.656,93 Punkten an der Kurstafel stehen.

Die Sorgen um die neue, ansteckendere Virusvariante, die in Großbritannien entdeckt wurde, dürften weiter anhalten und den Markt belasten. Nun neigten die Anleger dazu, Risiken abzubauen und Kasse zu machen, sagen Händler. Positiv dürfte sich jedoch auswirken, dass der BioNTech-Impfstoff nach Einschätzung von Experten auch bei der neuen Corona-Mutation wirksam ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten.

Der deutsche Leitindex DAX wird vorbörslich um 0,08 Prozent tiefer bei 13.235,70 Punkten erwartet. Am Montag war er mit einem Minus von 2,82 Prozent bei 13.246,30 Punkten aus dem Handel gegangen.

Nach den herben Verlusten zum Wochenauftakt könnten sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Zwar sind die Zahlen der mit dem Coronavirus neu Infizierten nach wie vor hoch. Deutschland und die anderen EU-Staaten rüsten sich jedoch für den Start der Impfkampagne. Die Mainzer Firma BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer kündigten an, die Auslieferung ihres Impfstoffs in der EU werde sofort beginnen. In Deutschland soll es am Sonntag mit den Impfungen losgehen. Experten sind zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die in Großbritannien entdeckte, womöglich ansteckendere Variante des Virus wirkt.

Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Dort hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nach herben Verlusten im frühen Handel am Ende noch in grünes Terrain vorgekämpft.

WALL STREET

Zum Start der neuen Woche zeigten sich US-Anleger uneinig.

Der Dow Jones wies zum Ertönen der Startglocke ein Minus von 0,06 Prozent auf 30.159,00 Punkte aus und baute seine Verluste zunächst deutlich aus. Im Verlauf kämpfte sich der Leitindex auf grünes Terrain und schloss am Ende 0,12 Prozent fester bei 30.215,99 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete 1,25 Prozent tiefer bei 12.596,14 Zählern und konnte seine Verluste im Verlauf ebenfalls eindämmen. Mit einem Abschlag von 0,10 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 12.742,52 Zählern in den Feierabend.

Für Verunsicherung sorgte, dass in Grossbritannien eine neue und dazu hochansteckende Mutation des Coronavirus entdeckt worden ist. Das Konjunkturpaket im Umfang von 900 Milliarden Dollar, auf das sich die Parteien im US-Kongress am Wochenende geeinigt haben, trat darüber in den Hintergrund.

Allerdings hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche Rekordstände verzeichnet, so dass die schlechten Nachrichten zur Pandemie auch eine willkommene Gelegenheit sein dürften, Gewinne mitzunehmen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost knicken am Dienstag ein.

Der japanische Leitindex Nikkei stand zum Handelsschluss bei 26.436,39 Stellen um 1,04 Prozent tiefer.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,86 Prozent schwächer bei 3.356,78 Indexpunkten. Der Hang Seng in Hongkong gibt gegen 8:10 Uhr unserer Zeit um 0,9 Prozent auf 26.071 Zähler nach.

Die asiatischen Märkte reagieren auf die Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien mit einem Tag Verspätung mit moderaten Abschlägen. Die Sorge gehe um, dass die insbesondere in Europa darauf erfolgten verschärften Maßnahmen im Reiseverkehr und beim Gütertransport nach und aus Großbritannien neuerliche negative wirtschaftliche Folgen bedeuten könnten - auch global betrachtet, sagen Händler. Höhere Verluste werden wohl dadurch verhindert, dass der Impfstoff von Pfizer/BioNTech laut Aussagen des BioNTech-Chefs auch bei der neuen Variante wirken dürfte.

Hinzu kommt als positiver Faktor, dass das US-Repräsentantenhaus das neue gigantische Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet hat. Die von der Kongresskammer gebilligten Maßnahmen haben ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar. Das Votum des Senats über das Maßnahmenbündel wird in Kürze erwartet.

