Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX dreht zum Handelsschluss ins Plus -- DAX-Anleger nehmen letztlich Gewinne mit

In Asien finden die Märkte am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt konnte am Donnerstag zum Handelsende in die Gewinnzone drehen. Am deutschen Aktienmarkt prägten Verkäufe das Bild.

AUSTRIA

In Wien fassten sich Anleger am Donnerstag letztlich doch noch ein Herz.

Der ATX verlor im frühen Handel und blieb auch im weiteren Fortgang des Handels auf rotem Terrain. Im Späthandel erfolgte dann die Trendwende: Er verließ das Geschäft 0,09 Prozent höher bei 3.400,56 Punkten.

Sehr negative Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend nach dem jüngsten Rekordkurs an den US-Börsen. Nun kam es auch hierzulande zu Gewinnmitnahmen, die letztlich jedoch nicht überwogen.

Am heimischen Aktienmarkt lag eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt machten am Donnerstag Kasse.

Der DAX war bereits mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen, auch im Handelsverlauf dominierten die Verkäufer. Zum Läuten der Schlussglocke ging es dann 0,27 Prozent auf 16.687,42 Zähler nach unten.

Anleger freuen sich bislang aber immer noch über einen rund 20-prozentigen Anstieg im deutschen Leitindex im Börsenjahr 2023. Ein großer Teil dieser Gewinne ist der Rally seit dem Zwischentief Mitte Oktober zu verdanken. Treiber waren die Hoffnungen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr, die durch die jüngsten Signale der US-Notenbank Fed neue Nahrung erhalten hatten.

Doch inzwischen würden die hohen Erwartungen an die Währungshüter für die Aktienmärkte zur immer größeren Gefahr, warnte Kapitalmarktexperte Altmann. Die stark gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten zeigten eindrucksvoll, welch rasante Zinssenkungen die Börsianer erwarten. Sollte die Europäische Zentralbank nicht liefern, bestehe erhebliches Enttäuschungs- und Rückschlags-Risiko.

WALL STREET

An den US-Börsen waren am Donnerstag Gewinne zu beobachten.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Plus und legte dann weiter zu. Letztlich gewann er 0,87 Prozent auf 37.404,35 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls fester und weitete seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete den Handel 1,26 höher bei 14.963,87 Zählern.

Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt und damit an ihre jüngste Rally angeknüpft. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus und drückten am US-Anleihemarkt die Rendite der richtungweisenden, zehnjährigen Staatspapiere zwischenzeitlich auf ein Fünfmonatstief. Niedrigere Renditen wiederum lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen. Zuletzt erholten sich die Renditen wieder, sodass die Börsen einen Teil ihrer Gewinne einbüßten.

In den USA wuchs die Wirtschaft im Sommer laut einer dritten Schätzung etwas schwächer als bisher bekannt. Außerdem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember kräftig ein. Schwache Wirtschaftsdaten heizen die Hoffnung auf Zinssenkungen an.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:34 Uhr) einen Gewinn von 0,14 Prozent bei 33.185,51 Punkten. Der japanische Leitindex wird etwas zurückgehalten vom weiter anziehenden Yen.

In China dominieren higegen die Bären: Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,11 Prozent auf 2.915,37 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,19 Prozent auf 16.423,12 Einheiten nach.

Festere Vorgaben der Wall Street werden damit nur zum Teil umgesetzt, wohl auch, weil es an den US-Börsen am Mittwoch deutlicher nach unten gegangen war, an den asiatischen Börsen darauf aber nur moderat.

Übergeordnet heißt es, dass man auf Preisdaten aus den USA warte. Dort steht am Mittag der Preisindex der persönlichen Ausgaben auf dem Terminkalender. Das Preismaß gilt als eines der von der US-Notenbank am stärksten beachteten zur Beurteilung der Inflation. Nachdem die Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen den Zinsprognosen der US-Notenbank enteilt ist, könnte eine deutlichere Abweichung des PCE-Preisindex für stärkere Bewegungen sorgen - insbesondere wenn er höher ausfallen sollte als erwartet. Die Prognose lautet auf ein Plus von 0,1 Prozent zum Vormonat bzw. 3,3 Prozent zum Vorjahr.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX