ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im MInus -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Markt dürfte am Donnerstag leichter starten. Der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich in der Verlustzone. Die Aktienmärkte in Fernost weisen am Donnerstag negative Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Donnerstag leichter erwartet.

Der Leitindex ATX bewegt sich vor Handelseröffnung unter seinem Vortagesschlusskurs.

Eher pessimistisch zeigen sich Händler am Donnerstag. Die extremen Massnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung der Virusausbreitung wecken die Sorge, das Ereignis könnte unterschätzt worden sein. "Positiv muss man aber sagen, dass China damit signalisiert, wirklich alles zur Eindämmung zu tun", sagt ein Händler. Dazu kommen Sorgen über einen neuen Zollkonflikt der USA mit Europa. Trump hatte auf dem Davos-Gipfel angekündigt, nach dem Phase-1-Deal mit China über ein ähnliches Abkommen mit der EU beraten zu wollen.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer dürfte nach seinem Rekord tags zuvor im Minus starten.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart ein halbes Prozent tiefer.

Die Anleger dürften nach dem Rekordhoch des DAX am Vortag erst einmal auf Nummer sicher gehen. Vorsichtig stimmt Investoren aktuell die Ausbreitung einer neuen Lungenkrankheit in China. Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer auf eine Bestmarke von 13'640 Punkten nach oben geschnellt, hatte die Gewinne letztlich aber nicht behaupten können und im Minus geschlossen.

Für Nervosität unter den Anlegern sorgte am Donnerstag die Meldung, dass die chinesische Regierung die besonders schwer von dem neuartigen Coronavirus betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt hat. Das Geschehen weckte bei vielen Menschen Erinnerungen an die Sars-Pandemie 2002 und 2003, die damals vor allem die Luftfahrt und den Tourismus belastete. Insbesondere an den Börsen Chinas ging es vor diesem Hintergrund deutlich abwärts. Zudem seien viele Börsen rund um den Globus in den vergangenen Wochen heiss gelaufen, erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Daher strichen Investoren nun wohl erst einmal lieber Gewinne ein.

Einen Blick wert ist derweil auch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Die EZB dürfte ihre zuletzt abwartende Haltung bestätigen. Neue geldpolitische Entscheidungen werden zwar nicht erwartet, da die zuletzt veröffentlichten Konjunktur- und Inflationsdaten die Erwartungen der Notenbank bestätigt haben sollten. Die EZB wird jedoch auf dieser Sitzung mit der Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie beginnen.

WALL STREET

Am Mittwoch erholten sich die US-Börsen etwas von den Vortagesverlusten, konnten die zwischenzeitlichen Gewinne jedoch nicht halten.

Der Dow Jones startete etwas fester und hielt sich lange Zeit moderat über der Nulllinie. Zum Handelsende wies das Börsenbarometer jedoch einen kleinen Verlust von 0,03 Prozent auf 29.186,27 Punkte aus. Der NASDAQ Composite legte zwischenzeitlich deutlich zu. Er markierte zwischenzeitlich, genau wie der S&P 500, ein neues Allzeithoch. Der NASDAQ Composite beendete den Tag letztlich 0,14 Prozent höher bei 9.383,77 Zählern.

Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus, die am Vortag die US-Börsen belastet hatten, schienen Anleger etwas zurückzufahren. China hatte das Hochfahren von Präventivmaßnahmen in den Krankenhäusern zur Verhinderung einer Pandemie verkündet. Investoren zeigten ein hohes Maß an Vertrauen, dass die chinesischen Behörden die Ausbreitung des Virus eindämmen können, sagt Marktstratege James Athey von Aberdeen Standard Investments. "Die globalen makroökonomischen Auswirkungen des Virus' in Asien dürften nach allem, was wir wissen, voraussichtlich äußerst bescheiden ausfallen", so Athey. Allerdings warnen Händler vor einer kurzfristigen Erholung, denn die Gefahr sei keineswegs gebannt. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt nämlich. Der für Gesundheitspolitik zuständige Vizeminister Li Bin warnte, dass das Virus mutieren und sich weiter ausbreiten könnte. Auch in den USA ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus festgestellt worden.

Darüber hinaus stand die Fahrt aufnehmende Berichtssaison im Fokus: Unter anderem hat Johnson & Johnson Geschäftszahlen vorgelegt, nachdem am Vortag bereits IBM und Netflix ihre Bücher nachbörslich geöffnet hatten. Marktstratege Bethel Loh von ThinkMarkets glaubt, dass Anleger in den Vortagesverlusten nun Kaufgelegenheiten sähen, "um sich zu Beginn der Berichtssaison richtig zu positionieren".

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,98 Prozent auf 23.795,67 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 2,73 Prozent auf 2.977,26 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong steht 2,02 Prozent tiefer bei 27.768,80 Indexpunkten.

Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus bringt am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien unter Druck. Im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes, das zu einer erhöhten Reisetätigkeit führt, setzt sich wieder die Angst vor einer möglichen Pandemie durch. Dazu trägt bei, dass am Vortag zum ersten Mal auch Fälle des Coronavirus in den USA, Thailand und Hongkong nachgewiesen wurden. In Hongkong findet am Freitag vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes nur ein verkürzter Handel statt.

In Tokio belasten zusätzlich schwache Konjunkturdaten das Sentiment. Die japanischen Exporte sind im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent gefallen, während die Analysten lediglich einen Rückgang um 5,2 Prozent erwartet hatten. Damit wurde bereits den 13. Monat in Folge ein Rückgang verzeichnet, merkt ein Teilnehmer an. Zur Begründung wurde auf die negativen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China verwiesen. Dazu kommt der Anstieg des Yen, der in unsicheren Zeiten als Fluchtwährung gesucht ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa