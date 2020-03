Märkte in Fernost überwiegend tiefer

An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging es vor dem Wochenende steil aufwärts.

Der Leitindex ATX tendierte bereits am Morgen auf grünem Terrain und baute seine Gewinne dann enorm aus. Bis zum Handelsende gewann er satte 8,44 Prozent auf 1.849,85 Punkte.

Trotz der derzeitigen Gewinne zeigten sich manche Börsianer skeptisch. Es sei verfrüht, über eine Erholung zu sprechen, kommentierte QC-Partners-Analyst Thomas Altmann. "Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen."

Und auch bezüglich der Corona-Krise sieht Experte Ralf Umlauf von der Helaba den Höhepunkt der Covid-19-Welle nicht erreicht. "Vor allem die Entwicklung in Europa ist Anlass zur Sorge. Vermutlich müssen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zunächst Wirkung zeigen und die Infektionsketten unterbrechen, bevor es zu einem Abflachen der Erkrankungskurve kommt."

Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke in Wien auf den Gummiausrüster Semperit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Freitag Gewinne.

Der DAX eröffnete höher und durchbrach zwischenzeitlich die 9.000-Punkte-Marke. Bis zum Handelsende ging es jedoch wieder leicht zurück, dennoch blieb ein Plus von 3,70 Prozent bei 8.928,95 Punkten an der Kurstafel stehen.

In dem jetzt seit fast vier Wochen anhaltendem Corona-Crash, in dem der DAX fast 5.000 Punkte oder knapp 37 Prozent nachgab, hatte es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese war dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder passe.

Viele Experten hatten aber in den vergangenen Wochen betont, dass der DAX bei der Marke von 8.000 Punkten erst einmal einen Halt finden sollte. Am Montag war der Index bis auf 8.255 Punkte gefallen und dieser damit schon sehr nahe gekommen - inzwischen konnte er sich zumindest etwas von diesem Tief erholen. Ein weiteres Zeichen einer leichten Beruhigung in der schweren weltweiten Wirtschaftskrise ist der leichte Rückgang des Volatilitätsindex in den vergangenen Tagen.

WALL STREET

Die US-Börsen rutschten im späten Freitagshandel deutlich ab.

Der Dow Jones eröffnete den Handel höher, drehte aber danach ins Minus und verlor 4,6 Prozent auf 19.173,98 Punkte. Der NASDAQ Composite musste ebenfalls ein dickes Minus verbuchen und rutschte um 3,8 Prozent auf 6.879,52 Zähler ab.

Die am Donnerstag eingeleitete Erholung an der Wall Street ist am Freitag nach einer anfänglichen Fortsetzung in sich zusammengefallen. In einem erneut sehr volatilen Handel zum großen Verfalltag wirkten die frühen Kursgewinne bereits fragil und gingen endgültig verloren als die Nachricht über die Ticker lief, dass der Gouverneur von New York die Arbeitnehmern dazu aufgerufen hat, von nun an möglichst zuhause zu bleiben.

Dies dürfte vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt haben, wie prekär die Situation rund um die Coronavirus-Krise ist, und zugleich die Neigung verstärkt haben, vor dem Wochenende auf Nummer sicher zu gehen und Positionen glattzustellen.

Die diversen Maßnahmen der US-Notenbank und anderer Notenbanken zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgten somit nur vorübergehend für etwas Zuversicht. Unter anderem hatte die US-Notenbank am Donnerstag zusätzliche Anleihekäufe angekündigt und mehrere Ländern den Zugriff auf Dollar-Liquidität erleichtert.

ASIEN

Zum Wochenauftakt verzeichnen die Märkte in Asien überwiegend Abschläge.

In Japan kann der Nikkei derzeit 2,07 Prozent zulegen auf 16.895,53 Einheiten (7.20 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen abwärts. Der Shanghai Composite fällt aktuell 2,53 Prozent auf 2.676,03 Punkte. Der Hang Seng fällt derweil 4,28 Prozent auf 21.828,10 Stellen.

Mit deutlichen Kursverlusten starten die Börsen in Asien in die neue Woche. Auf der Stimmung lastet, dass sich das Coronavirus weltweit immer weiter ausbreitet und das öffentliche Leben in immer mehr Ländern drastisch eingeschränkt wird. Dazu kommt, dass in den USA ein Massnahmenpaket, das die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Wirtschaft lindern soll, am Wochenende im Senat nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat. Massnahmen regionaler Regierungen und Zentralbanken verpuffen darüber.

