ATX fällt -- DAX verkleinert Minus -- Asiatische Indizes letztlich mit roten Vorzeichen

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ist die Grundstimmung bedrückt. Am Dienstag geht es an den Börsen in Fernost nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Handel verbucht am Dienstag Verluste.

Der ATX zeigte sich kurz nach dem offiziellen Handelsstart mit schwächerer Tendenz und fällt im weiteren Verlauf noch deutlicher in die Verlustzone.

Nach uneinheitlichen Vorgaben der Märkte in Asien und den USA wird auch das europäische Umfeld mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Marktbeherrschendes Thema bleibt die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen.

Datenseitig gibt es heute wohl kaum Impulse für das Finanzmarktgeschehen, denn die Leistungsbilanz, die Neubauverkäufe und der Richmond-Fed-Index in den USA sorgen in der Regel nicht für größere Bewegungen, hieß es von den Helaba-Analysten. Demgegenüber stehen diverse Reden von Fed-Vertretern an, so auch von Fed-Chef Powell.

Unternehmensseitig gestaltet sich die Nachrichtenlage am Dienstag noch dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag im Minus.

Der DAX eröffnet den Handelsstag 0,52 Prozent schwächer bei 14.582,07 Punkten und tendiert im weiteren Verlauf seitwärts.

Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wenig überraschend bis zum 18. April verlängert. Laut dem Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners müssten Börsianer jetzt bestimmen, wie groß die Auswirkungen auf die Unternehmen werden und wie sehr sich die wirtschaftliche Erholung dadurch nach hinten verschiebt.

Für die zuletzt größer gewordene Konjunkturhoffnung wurde dies zum Dämpfer. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hinterlässt der Lockdown über Ostern "bei allem berechtigten Optimismus einen faden Beigeschmack". Er fürchtet, dass die Luft beim DAX jetzt erst einmal raus sein könnte.

Bei den Anlegern drehte sich das zuletzt beobachtete Bild, indem sie zyklischen Aktien den Rücken zukehrten und nun vermehrt auf defensive Branchen wie etwa Konsumgüter, Immobilien, Versorger oder Telekommunikation setzten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester.

Zwar eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Verlust, im weiteren Verlauf drehte er aber ins Plus und schloss 0,32 Prozent höher bei 32.731,20 Punkten. Deutlich stärker legte daneben der NASDAQ Composite zu. Er baute seinen anfänglichen Gewinn weiter aus und beendete den Tag 1,23 Prozent stärker bei 13.377,54 Zählern.

Die sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt haben am Montag auch den New Yorker Aktienbörsen geholfen. Unterstützung kam zudem von der weiter sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten wurden mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Damit gingen die Impfungen deutlich rascher voran als gedacht, denn Biden hatte als Zeitraum für diese Menge die ersten 100 Tage seiner Amtszeit und damit Ende April angegeben.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchten am Dienstag Verluste. !-- sh_cad_9

Der japanische Leitindex Nikkei notierte schlussendlich 0,61 Prozent im Minus bei 28.995,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil um 0,93 Prozent auf 3.411,51 Zähler nach. Parallel büßte der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende 1,34 Prozent auf 28.497,38 Einheiten ein.

Vor allem die chinesischen Indizes standen unter Druck. Anfängliche Gewinne konnten trotz guter US-Vorgaben nicht behauptet werden. In Shanghai belastete die Verschärfung der Beziehungen zwischen China den USA, der EU und Kanada, hieß es. Die drei westlichen Staaten haben Sanktionen gegen Peking verhängt wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. China verhängte als Reaktion ebenfalls Sanktionen gegen die EU. Auch vor dem Hintergrund der in der vergangenen Woche abgehaltenen Gespräche zwischen den USA und China, die von einer frostigen Atmosphäre gekennzeichnet waren, sorgten sich nun viele Teilnehmer vor einer Verschärfung des Konflikts und negativen konjunkturellen Auswirkungen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX