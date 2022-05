ATX und DAX deutlich stärker erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag mit kräftigen Zuwächsen eröffnen. Die asiatischen Börsen zeigen zum Start in die neue Woche keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird voraussichtlich sehr freundlich in die neue Woche starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 1,2 Prozent höher bei 3.257 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag kräftig zulegen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 1,4 Prozent im Plus bei 14'181 Zählern.

WALL STREET

Am Freitag zeigten sich die US-Börsen schwankungsanfällig.

Der Dow Jones startete höher in den Tag, gab seine Gewinne zwischenzeitlich jedoch vollständig wieder ab. Zum Handelsschluss reichte es für ein minimales Plus von 0,03 Prozent bei 31.261,90 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel ebenfalls höher, fiel schon kurz darauf jedoch in die Verlustzone zurück. Er verabschiedete sich 0,3 Prozent tiefer bei 11.354,62 Zählern.

Nach zeitweise erneut sehr hohen Verlusten ist der Wall Street am Freitag zum Handelsschluss noch der Sprung in positives Terrain gelungen, wenn auch äußerst knapp. Anfangs wirkte die Senkung eines wichtigen Referenzzinses für langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank als Stütze, anschließend ging es umso deutlicher bergab. Der Themenkomplex aus hoher Inflation, drohender Rezession und steigenden Zinsen beherrschte den Markt. Dann aber griffen Schnäppchenjäger auf dem tiefen Niveau wieder zu.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der japanische Nikkei aktuell (06:29 Uhr) einen Gewinn von 0,69 Prozent bei 26.924,34 Zählern.

Dagegen dominieren in China die Bären. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 3.131,80 Punkte. In in Hongkong gibt der Hang Seng um 1,88 Prozent auf 20.327,28 Punkte nach.

Während in Tokio ermutigende Quartalsausweise japanischer Unternehmen als Stimmungsaufheller wirken, lastet auf den chinesischen Börsen die Befürchtung, dass die hohe Inflation und steigende Zinsen die Aussichten der Weltwirtschaft eintrüben.

