Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

Die Aktienmärkte in Asien tendierten am Mittwoch mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Verluste.

Der ATX bewegt sich im Tagesverlauf auf rotem Terrain. Letztendlich fiel er noch um 0,44 Prozent auf 3.758,87 Punkte zurück.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich schwächer. Datenseitig richtete sich der Blick am Vormittag nach Großbritannien. Dort hat sich die Inflation im April zwar abgeschwächt, allerdings nicht ganz so deutlich wie erwartet. In den USA stehen heute lediglich die Eigenheimverkäufe und das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung auf dem Programm, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Nach US-Börsenschluss steht heute Abend der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens NVIDIA auf der Agenda, der nach Meinung von Marktbeobachtern das Potenzial hat, über den Technologiesektor hinaus die Märkte zu bewegen.

Unter den heimischen Werten standen heute Zahlen von Marinomed auf der Agenda. Die CA Immo hat bereits am Vorabend Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch leicht nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung kaum verändert und drehte dann ins Minus. In den Feierabend ging das Börsenbarometer dann 0,25 Prozent im Minus bei 18.680,20 Punkten.

Spannend wird es vor allem am Abend auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht wird und Anleger Hinweise bekommen können auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed die Zinsen später anheben wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hat.

Die jüngsten Reden von Fed-Mitgliedern hätten die generelle Story der letzten Monate wiederholt, dass man einige Monate mit besseren Inflationsdaten sehen wolle, bevor man genug Zuversicht habe, um die Zinswende einzuleiten, schrieben am Morgen die Devisenexperten der Commerzbank. Dies untermauere aber einmal mehr, warum noch nicht allzu bald mit US-Zinssenkungen gerechnet werden sollte.

Nach US-Börsenschluss am Mittwoch steht dann der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens NVIDIA auf der Agenda, der das Potenzial hat, über den Technologiesektor hinaus die Märkte deutlich zu bewegen - in welche Richtung auch immer.

WALL STREET

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls nachgegeben.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke kaum bewegt. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe der Nulllinie. Anschließend zeigten sich die beiden Indizes schwächer und gingen 0,51 Prozent tiefer bei 39.671,50 Punkten bzw. 0,18 Prozent leichter bei 16.801,54 Zählern in den Feierabend.

Zur Wochenmitte reagierten Anleger negativ auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das am Abend um 20 Uhr MEZ veröffentlicht wurde. Zudem warteten die Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen des Chipherstellers NVIDIA, welche nach Börsenschluss verkündet werden.

Die Federal Reserve signalisierte, dass sie weiterhin an ihren hohen Zinssätzen festhalten werde und keine baldige Senkung in Aussicht stelle. Es wurde angemerkt, dass "viele" Mitglieder sogar die Wirksamkeit der aktuellen Geldpolitik in Frage stellen und Zweifel darüber haben, ob sie ausreichend restriktiv ist, um das Inflationsziel zu erreichen. Einige Vertreter zeigten sogar die Bereitschaft, die Zinssätze weiter zu erhöhen, falls dies erforderlich sein sollte.

Laut CME FedWatch erwarten die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 Prozent, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung am 12. Juni in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent unverändert lässt, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4 Prozent, dass sie dies auch im Juli tun wird.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 1,27 Prozent auf 39.106,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 1,0 Prozent tiefer bei 3.126,82 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,38 Prozent leichter bei 18.930,02 Zählern (MEZ: 7:05).

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. Während in Japan Gewinne verzeichnet werden, geht es in China abwärts.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX