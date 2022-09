Kursverluste halten an: ATX knickt ein -- DAX tiefer -- Asiatische Indizes schließen leichter - Kein Handel in Japan

Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag kräftig nach und auch der deutsche Leitindex zeigt sich tiefer. Die wichtigsten Börsen in Asien mussten zum Wochenausklang Verluste hinnehmen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag sehr schwach.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn bei 2.817,13 Punkten und damit 0,57 Prozent tiefer. Im Anschluss sackt der heimische Index weiter ab.

Damit startete der heimische Aktienmarkt nicht mit der erhofften Erholungsbewegung in den Herbst - schwache Vorgaben aus den USA und Asien, Rezessionsängste und Zinssorgen sowie starke geopolitische Spannungen sorgen für eine weitere Abschwächung.

"Der Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und möglicher Rezession zerrt an den Nerven der Anleger. Die Aussicht auf weiter stark steigenden Zinsen macht Aktien im Augenblick recht unattraktiv. Sogar die Schnäppchenjäger scheinen nicht so recht aus der Deckung zu wollen. Nach den jüngsten Tiefschlägen lautet die Devise eher abwarten", meint Christian Henke vom Broker IG.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Basispunkte angehoben. Auch andere Notenbanken stemmten sich mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation. "Wichtige Zentralbanken haben im laufenden Monat Zinserhöhungen beschlossen und dabei deutlich gemacht, dass weitere Straffungen der Geldpolitik nötig sein werden, um die Inflationsraten zu drücken. Dabei werden konjunkturelle Abschwächungen oder gar Rezessionen in Kauf genommen", fasst die Helaba die jüngsten Entwicklungen zusammen.

Für den gesamten Euroraum geht die EZB derzeit aber nicht von einer Rezession, sondern von einer stagnierenden Wirtschaft aus, sagte zuletzt EZB-Direktorin Isabel Schnabel. "Vor diesem Hintergrund werden die eingehenden Stimmungsbarometer, die heute auf der Agenda stehen, mit Argusaugen betrachtet", so die Ökonomen der Helaba.

Jene aus Deutschland wurden bereits veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex für die Industriefür September traf dabei die Erwartungen des Marktes, jener für den Dienstleistungsbereich blieb aber hinter den Prognosen zurück - zudem liegen beide Werte weiterhin unter der Marke von 50, ab der Wachstum signalisiert wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel tiefer.

Der DAX startete mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent bei 12.506,64 Punkten,fällt im Anschluss jedoch weiter.

Auch am letzten Handelstag der Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt schwach. Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken stecken den Investoren auch am Freitagmorgen noch in den Gliedern. Der Leitindex DAX fällt am Morgen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Auf Wochensicht sieht es nach einem Verlust von etwa zwei Prozent aus.

Für den DAX dürfte es jetzt auf die Zone um 12.400 Punkten ankommen. Auf diesem Niveau liegen die Jahrestiefstände vom März und Juli. DAX-Kurse darunter könnten die Talfahrt noch beschleunigen, sagen Analysten. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde 12.000 und anschließend das Verlaufstief vom Oktober 2020 (11.450 Punkte) ins Blickfeld rücken", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET Die US-Börsen zeigten sich nach einem stabilen Auftakt mit Verlusten.

Der Dow Jones konnte die zwischenzeitlich unterschrittene 30.000-Punkte-Marke zurückerobern, am Ende stand ein Minus von 0,36 Prozent auf 30.076,09 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 1,37 Prozent auf 11.066,81 Indexpunkte nach.

Besonders zinssensible Aktien belastete die kräftige Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed, die den Leitzins am Vorabend erwartungsgemäß um 75 Basispunkte erhöht hatte. Sorgen bereitete den Anlegern die offenkundige Bereitschaft der Fed, im Kampf gegen die Teuerung auch eine Rezession in Kauf zu nehmen.

"Die Börsianer haben vom gestrigen Fed-Meeting vor allem eine Botschaft mitgenommen: Es wird noch schlimmer, bevor es besser wird", schrieb Thomas Altmann, Marktanalyst bei QC Partners. Kurzfristig führe der Zinspfad steil nach oben. In seinen Augen dürfte sich die Situation erst im kommenden Jahr wieder normalisieren.

Fed-Chef Jerome Powell werde die Zinspolitik weiter straffen, bis die Teuerung nachlasse, schrieben die Experten der Credit Suisse. Das befeuere Sorgen vor einer "harten Landung" der US-Konjunktur. Die Zinsschritte dürften laut den Experten noch eine Weile hoch bleiben. Das belaste die Aktien auch in Zukunft.

ASIEN

Auch zum Wochenausklang ging es an den wichtigsten asiatischen Börsen abwärts.

In Japan wurde aufgrund des Feiertages zum Herbstanfang am Freitag nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 0,58 Prozent auf 27.153,83 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland ging es am Freitag für den Shanghai Composite letztlich um 0,66 Prozent abwärts auf 3.088,37 Punkte. In Hongkong schloss der Hang Seng 1,18 Prozent tiefer bei 17.933,27 Stellen.

Fortgesetzte Verluste prägten am Freitag das Bild an den Börsen in Asien. Die Vorgabe aus den USA war negativ, wobei an der Wall Street insbesondere die als besonders zinsempfindlich geltenden Wachstums- und Technikaktien verkauft wurden. Hintergrund war ein weiterer kräftiger Anstieg der Marktzinsen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch falkenhaft aufgetreten war und weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt hatte. Dazu hatten am Donnerstag eine ganze Reihe von Notenbanken die Zinsen angehoben, um der zu hohen Inflation zu begegnen, was zugleich Rezessionssorgen befeuert.

In Hongkong hieß es denn auch von Cinda International, das Zinsumfeld spreche derzeit gegen Aktien. Dazu komme politische Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Volkskongress und dessen Beschlüsse im Oktober. Viele Notenbanken schienen das Tempo ihrer Zinserhöhungen noch zu beschleunigen, bemerkte Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, dazu.

