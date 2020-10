Asiatische Börsen fester

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag erneut in Rot.

Der Leitindex ATX war klar tiefer gestartet und blieb auch weiter im negativen Bereich. Zwar konnte er seine Verluste reduzieren, jedoch schloss er letztlich immernoch 0,40 Prozent schwächer bei 2.166,41 Zählern.

An den europäischen Leitbörsen hatte sich die Stimmung im Verlauf bereits etwas aufgehellt und die Märkte reduzierten die Verluste weitgehend bzw. drehten leicht in die Gewinnzone. Die Veröffentlichung jüngster US-Arbeitsmarktdaten überraschte positiv. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in vergangenen Woche stärker als erwartet zurückgegangen. Die in vielen Ländern steigenden Corona-Neuinfektionszahlen belasten aber weiterhin international die Aktienkurse.

Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag leicht nach.

Der DAX konnte sich nach einem sehr schwachen Start im Handelsverlauf wieder an den Schlusskurs des Vortages vorarbeiten. Schlussendlich ging er dann mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 12.543,06 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Aktienmarkt hat seine deutlichen Anfangsverluste zum großen Teil wieder wettgemacht. Weiter steigende Corona-Neuinfektionen und die Hängepartie um das US-Konjunkturpaket hielten die Anleger in der Defensive. Von den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA über neue Finanzhilfen in der Corona-Pandemie kamen zuletzt widersprüchliche Signale.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 11.287 Fälle binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7.830 Neuinfektionen erreicht worden.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale 0,05 Prozent leichter bei 28.197,42 Punkten und pendelte lange um den Vortagesschluss. Im späten Handel ging es dann jedoch nach oben. Zur Schlussglocke gewann das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 28.363,66 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite wechselte ebenfalls mehrfach das Vorzeichen. Schlussendlich legte er 0,19 Prozent auf 11.506,01 Punkte zu.

Eine Reihe an Geschäftsberichten zum abgelaufenen Quartal war insgesamt eher positiv ausgefallen. Ebenfalls besser als erwartet war die Entwicklung bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Der Markt stehe aber weiterhin im Bann der Gespräche um ein neues US-Stimulipaket, hieß es laut Dow Jones Newswires. Die bereits seit Wochen erfolglos verlaufenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Allerdings schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass es noch vor der Wahl am 3. November zu einer Einigung kommt.

Weiter belastete auch die weltweit rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die immer häufiger verhängten neuerlichen Lockdowns dürften sich zunehmend negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken, heißt es.

ASIEN

Asiens Börsen legen am Freitag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht Zuschläge von 0,31 Prozent auf 23.547,86 Indexpunkte. (6.55 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,13 Prozent fester bei 3.316,87 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,62 Prozent auf 24.938,85 Einheiten. (6.55 Uhr MESZ)

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX