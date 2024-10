Berichtssaison im Blick: Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Anleger in Wien wagten sich am Dienstag nicht aus ihrer Deckung.

Der ATX tendierte kurz nach der Eröffnung marginal im Plus, drehte anschließend jedoch in die Verlustzone. Letztlich notierte er 0,48 Prozent tiefer bei 3.583,37 Punkten.

Auch die anderen europäischen Aktienmärkte zeigten sich mit Abschlägen. Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung unter den Anlegern angesichts der in den USA und Europa anlaufenden Berichtssaison. Unsicherheit gebe es zudem mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen Anfang November.

Von Unternehmensseite wurde am Vorabend bekannt, dass der Zweirad-Hersteller Pierer Mobility, der nach einem Umsatzeinbruch und hohen Verlust im ersten Halbjahr einen weiteren Stellenabbau angekündigt hat, auch in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen bleibt und deshalb seine Umsatz-und Ergebnisprognose für 2024 aufgehoben hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab seine anfänglichen Gewinne im Verlauf ab.

Der DAX verbuchte zum Auftakt einen Zuwachs, gab seine Gewinne im Laufe des Tages jedoch ab und ging schließlich 0,20 Prozent schwächer bei 19.421,91 Zählern in den Feierabend.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt machte der deutsche Leitindex am Dienstag auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten nur vorübergehend wieder etwas Boden gut. An sein Rekordhoch aus der Vorwoche bei knapp 19.675 Punkten kam er nicht heran. Die Tendenz zu Gewinnmitnahmen überschatte die gute Stimmung der Investoren, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Überzeugende Geschäftszahlen von SAP haben im DAX Schlimmeres verhindert.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem winzigen Minus von 0,02 Prozent bei 42.924,89 Punkten. Zur Eröffnung hatte er leicht nachgeben, konnte seine Verluste im Handelsverlauf dann jedoch zum größten Teil abbauen, zeitweise waren gar kleine Gewinne zu sehen.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Gewinn von 0,18 Prozent auf 18.573,13 Zähler an der Kurstafel. Zum Start war es hier noch klar nach unten gegangen, jedoch übernahmen im Handelsverlauf dann die Käufer das Ruder.

Etwas belastet wurden die Märkte am Dienstag von einem abnehmenden Zinsoptimismus. Die Anleger schraubten ihre Zinserwartungen zurück, nachdem Mitglieder der US-Notenbank Fed angedeutet hatten, ein langsameres Zinssenkungstempo zu bevorzugen, hiess es aus dem Handel. Zudem belasteten die inflationären Auswirkungen eines möglichen Siegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen, da seine versprochenen Steuersenkungen und Handelszölle letztlich höhere Zinsen nach sich ziehen könnten.

Daneben rückten Unternehmenszahlen, unter anderem von General Motors, 3M, Verizon und Raytheon Technologies in den Fokus der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt zwischenzeitlich um 0,73 Prozent nach auf 38.129,82 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent zulegen auf 3.311,87 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong steigt unterdessen um 1,67 Prozent auf 20.841,73 Punkte (MEZ: 07:10).

Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien am Mittwoch. Die Anleger seien verunsichert wegen des jüngsten Anstiegs der US-Anleihezinsen, aber auch wegen des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl, sagen Händler. Aktuell sehe es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump aus. Die Vorgaben der Wall Street sind eher mau, nachdem US-Unternehmen im Rahmen der aktuell laufenden Bilanzsaison Quartalsausweise mit Licht und Schatten vorgelegt haben.

