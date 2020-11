ATX im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Markt weist zu Beginn der neuen Handelswoche Zuschläge aus. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. In Asien zeigen sich am Montag leichte Gewinne.

AUSTRIA

Die Wiener Börse beginnt die neue Handelswoche mit Gewinnen.

Der ATX wies kurz nach Handelsstart am Montag ein Plus von 0,21 Prozent bei 2.507,82 Stellen aus und baut seine Gewinne anschließend weiter aus.

Bereits in den vergangenen beiden Wochen sind die Finanzmärkte zwischen Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff und Besorgnis angesichts weiter hoher Infektionszahlen geschwankt.

"Es gibt zwar die berechtige Hoffnung, dass die beiden Impfstoffkandidaten von Pfizer/BioNTech und Moderna im Dezember zugelassen werden und noch vor dem Jahreswechsel zum Einsatz kommen", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar. Bis es aber eine flächendeckende Immunisierung gebe, vergingen noch viele Monate. Das Infektionsgeschehen und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens dürften auch in den heute anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes zum Ausdruck kommen, heißt es weiter.

DEUTSCHLAND

Grüne Vorzeichen werden in Deutschland beobachtet.

Der deutsche Leitindex DAX ging 0,59 Prozent höher bei 13.137,25 Punkten in die neue Woche. Im weiteren Verlauf bewegt er sich ebenfalls auf grünem Terrain.

Auf eine Richtungsentscheidung müssen die Anleger im DAX weiter warten dennoch weiter warten. Nach dem massiven Kurssprung vor zwei Wochen - ausgelöst von Hoffnungen auf ein bald verfügbarem Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Wahl - tat sich zuletzt per saldo nicht viel im deutschen Leitindex. Für einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch vom Februar müsste zunächst der Sprung über 13.300 Punkte gelingen. Derweil muss die mehrfach getestete Unterstützung bei 13.000 Punkten unbedingt halten. Die Handelsspanne in Europa und auch den USA werde bei weiter nachlassender Dynamik wohl zunächst untermauert, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Angesichts einer Reihe offener Fragen und dem näher rückenden Jahresende sei dies auch nicht wirklich überraschend.

Folgen der Corona-Pandemie stehen auch in Deutschland weiter im Fokus: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben die Bevölkerung am Sonntag auf eine Verlängerung der jüngsten Corona-Beschränkungen vorbereitet. Am Mittwoch wollen sich die Vertreter der Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 16 Länder erneut über die Corona-Lage und den Erfolg des ursprünglich für November beschlossenen Teil-Lockdowns beraten.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street hielten am Ende einer turbulenten Woche die Füße still.

Der Dow Jones ging mit einem kleinen Abschlag in den Freitagshandel und tendierte auch weiterhin schwächer. Der US-Leitinndex schloss 0,75 Prozent leichter bei 29.263,28 Punkten. Der NASDAQ Composite musste ebenfalls ein Minus von 0,42 Prozent auf 11.854,97 Zähler hinnehmen, nachdem er bereits etwas tiefer gestartet war.

Die Anleger agierten weiter zwischen Corona-Sorgen und Impfstoff-Optimismus, auch nachdem Pfizer und BioNTech nun bei der US-Gesundheitsbehörde einen Antrag auf Notfallzulassung für ihren Impfstoff eingereicht haben und Hoffnungen schüren, dass er im günstigen Fall noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen könnte.

"Wir sehen auf kurze Sicht Negatives", fasste Paul Jackson aus, Anlageexperte bei Invesco, zusammen, dass es im bisherigen Wochenverlauf wieder diverse Meldungen über Lockdowns oder verschärfte Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Europa und einigen US-Bundesstaaten gab. "Die Märkte sind damit beschäftigt, dies mit den längerfristig positiven Nachrichten rund um einen Impfstoff zu vereinbaren", erläutert er die aktuellen Marktkräfte.

Jackson erwartet in den kommenden Monaten ein wechselhaftes Auf und Ab. Danach dürfte es mit einem Impfstoff und der Öffnung der Wirtschaft zu einer Rally kommen.

Die Zahlen an der Corona-Front in den USA zeigten derweil in jeder Hinsicht eine Verschlechterung, so beispielsweise bei den Neuinfizierten, die am Donnerstag bei fast 188.000 lag und damit um 10.000 über denen des Vortags.

Für einen Hoffnungsschimmer sorgte, dass die Chancen auf ein Corona-Hilfspaket der US-Regierung offenbar wieder gestiegen sind. Nachdem Anleger dies zuletzt schon abgeschrieben hatten, hat nun der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, einem Neustart von Verhandlungen zugestimmt. Die US-Notenbank fordert seit längerem mehr staatliche Unterstützung in der Krise.

Weniger gut kam an, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin es ablehnte, mehrere gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen.

ASIEN

Die Märkte in Fernost geht es zum Wochenstart mehrheitlich aufwärts.

In Japan findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuletzt gab der japanische Leitindex am Freitag Nikkei 0,42 Prozent auf 25.527,37 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite aktuell (07:00 Uhr) um 1,38 Prozent auf 3.424,44 Zähler zulegen. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,01 Prozent bei 26.454,02 Einheiten.

Die Anleger hoffen vermehrt auf einen raschen Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Berichten zufolge könnte bereits im Dezember mit Impfungen begonnen werden, da Pfizer und BioNTech Ende vergangener Woche die Unterlagen für ihren Impfstoffkandidaten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Notfallzulassung eingereicht haben. Auch für Europa und weitere Regionen würden entsprechende Anträge vorbereitet.

