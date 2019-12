Wall Street mit moderater Rekordlaune -- ATX fester -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

US-Indizes zeigen sich freundlich. Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Wochenbeginn ruhig zu. Der DAX verbucht geringe Abgaben. Asiens Börsen fanden am Montag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich ohne größere Ausschläge.

Der Leitindex ATX tendierte am Vormittag um seinen Schlusskurs von Freitag, inzwischen kann er leicht ins Plus steigen.

Auch das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte uneinheitliche Vorgaben geliefert. Marktbeobachter rechnen mit einem sehr ruhigen Geschäftsverlauf, da viele Anleger ihre Bücher für heuer bereits geschlossen haben.

Zudem ist die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen vor den Weihnachtsfeiertagen entsprechend dünn. Auch von den heutigen Konjunkturdaten werden keine nennenswerten Impulse erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag etwas schwächer.

Der DAX eröffnete 0,11 Prozent tiefer bei 13'304,77 Punkten und bewegt sich am Vormittag knapp auf rotem Terrain.

Vor einer Woche hatte der DAX mit 13'425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13'596 Punkten. Am Freitag schaffte der DAX nach dem grossen Verfall an den Terminbörsen mit deutlichen Gewinnen noch einen positiven Wochenabschluss.

Insgesamt haben viele Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen und es ist mit einem weiterhin ruhigem Handel zu rechnen. Alle anderen könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.

Unter den Einzelwerten gehören die Aktien von Bayer zu den Favoriten. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern erhält im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern Unterstützung der US-Regierung.

WALL STREET

US-Aktienmarkt im Plus.

Der US-Leitindex Dow Jones notierte zum Handelsstart 0,13 Prozent fester bei 28.491 Punkten und kann seinen Aufschlag anschließend etwas ausbauen. Auch der NASDAQ Composite eröffnete 0,28 Prozent im Plus bei 8.950,20 Einheiten, danach verteidigt er sein Plus. Kurz nach dem Handelsstart erklommt der Index sogar ein neues Allzeithoch bei 8.951,89 Punkten.

Für leichte Entspannung sorgt, dass China die Importzölle auf insgesamt 850 Produkte gesenkt hat, darunter gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologiekomponenten. Peking setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1"-Handelsgesprächen mit den USA um. Dagegen sorgen die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea für leichte Sorgenfalten. Machthaber Kim Jong Un hat eine Parteisitzung einberufen, um über den Ausbau der militärischen Kapazitäten zu beraten.

Insgesamt dürften die Umsätze jedoch recht niedrig bleiben, da sich viele Teilnehmer bereits in den Weihnachtsferien befänden, heisst es.

ASIEN

Zum Wochenstart zeigten sich die asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

Der Nikkei stand letztlich marginale 0,02 Prozent höher bei 23.821,11 Einheiten.

Daneben verbuchte der Shanghai Composite einen deutlichen Abschlag von 1,40 Prozent auf 2.962,75 Punkte. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng 0,13 Prozent fester bei 27.906,41 Zählern.

Zu Beginn einer vielerorts feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche hat sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen - trotz positiver Vorgaben aus den USA. Händler berichteten von dünnen Umsätzen vor den Feiertagen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Freitag zwar neue Rekordniveaus erreicht, doch deutlich unter ihren Tageshochs geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa