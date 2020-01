Asiens Börsen knapp im Plus

Die Aktienmärkte in Fernost tendieren Vor dem Wochenende etwas höher. Die US-Indizes bewegten sich uneinheitlich. Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen. Der deutsche Leitindex bewegte sich in der Verlustzone.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Donnerstag zurückhaltend.

Der Leitindex ATX bewegte sich am Vormittag um seinen Vortagesschlusskurs, nachdem er schwächer in den Handelstag gestartet war. Schließlich fiel er deutlicher in die Verlustzone, sodass er 1,04 Prozent im Minus bei 3.121,98 Einheiten schloss.

Inmitten einer schwachen europäischen Börsentendenz ging es auch für den heimischen Aktienmarkt erneut in den Minusbereich. Der ATX verbucht damit bereits seinen 5. Verlusttag in Folge. Auf die Stimmung drückte international die Angst der Anleger vor einer deutlichen Ausbreitung des neuen Coronavirus aus China. Dies würde die Wirtschaft belasten. China hat weitere Städte unter Quarantäne gestellt, um einer Ausbreitung des Virus vorzubeugen. "Das Pferd ist aber bereits aus dem Stall", so ein Händler mit Blick darauf, dass nun bereits in mehreren Ländern Erkrankungen festgestellt wurden.

Wenig Einfluss ging von der Sitzung der Europäischen Zentralbank aus: "Die Rede hätte so auch eins zu eins von Mario Draghi kommen können", sagte ein Händler zur EZB-Pressekonferenz von Christine Lagarde. Entsprechend wenig bewegt zeigten sich die Märkte. Weder am Devisenmarkt noch bei den Aktien oder den Anleihen zeigten sich stärkere Ausschläge.

Ans untere Ende der Kursliste rutschte in Wien die Marinomed-Aktie mit einem Verlust: Am Vorabend wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren von drei Aktionären des Unternehmens 105.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 95,00 Euro veräußert.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer bewegte sich nach seinem Rekord tags zuvor im Minus.

Der DAX wies zum Handelsstart einen Abschlag aus und gab im Verlauf weiterhin ab. Zum Handelsende hatte er 0,94 Prozent auf 13.388,42 Punkte verloren.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben auch am Donnerstag in der Defensive. Damit entfernte sich das Börsenbarometer weiter von seinem Mitte der Woche erreichten Rekordhoch.

Aus Sicht von Händlern befindet sich der DAX auf einem Konsolidierungskurs. Die Unterbewertung des Leitindex im Verhältnis zu US-Aktien halte nur kurzzeitig die Notierungen oben, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank. Es braucht harte Fakten und Zahlen. Nun beschere der Coronavirus den Investoren zusätzliche Verkaufsargumente, insbesondere für chinesische Unternehmen. Dies gehe nicht spurlos am deutschen Aktienmarkt vorbei. Die aktuelle Verkaufswelle fokussiere sich zudem stark auf Autowerte sowie die Transport- und Logistikbranche.

Die EZB gab am Mittag bekannt ihre Geldpolitik unverändert zu belassen.

WALL STREET

Am Donnerstag prägten Sorgen das Handelsgeschehen an den US-Börsen.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart tiefer, danach verweilte er auf rotem Terrain, schwächte seine Verluste aber ab: Aus dem Handel ging er 0,09 Prozent im Minus bei 29.159,82 Einheiten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit roten Vorzeichen, machte seine Abgaben aber wett und gewann schlussendlich 0,20 Prozent auf 9.402,48 Indexpuntke.

Angesichts von neuen Rekordständen an der Wall Street wurde die Luft für weitere Aufschläge dünner. Gebremst wurden die US-Börsen zudem von der Sorge einer Pandemie in Asien. Die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat dort für zum Teil kräftige Verluste gesorgt. Im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes und damit erhöhter Reisetätigkeit beherrschte die Angst vor einer möglichen Pandemie die asiatischen Aktienmärkte. China hat die Millionenstadt Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten ist, und einige andere praktisch abgeriegelt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich vor dem Wochenende mit leicht positiver Tendenz.

In Tokio steht der Nikkei gegen 07:00 Uhr MEZ 0,15 Prozent höher bei 23.831,14 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2.976,53 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong schloss in einem verkürzten Handel 0,15 Prozent tiefer bei 27.949,64 Indexpunkten.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen wird auch am Freitag bestimmt von der Sorge vor einer Ausbreitung des in China ausgebrochenen Coronavirus. Obgleich sich die Zahl der Todesfälle weiter erhöht hat und auch die Zahl der Infektionen steigt, stabilisieren sich die Aktienmärkte der Region nach den jüngsten Verlusten etwas.

Für etwas Zuversicht sorgen zum einen die umfangreichen Maßnahmen Pekings gegen eine Ausbreitung. In Zentralchina, dem Zentrum des Virusausbruchs, wurden mindestens acht Städte und damit Millionen von Menschen quasi abgeschottet, außerdem wurden Feierlichkeiten zu den beginnenden Neujahrsfeiertagen abgesagt. Zum anderen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

An den Börsen in Festlandchina wird am Freitag nicht gehandelt, weil dort am Samstag die Neujahrsfeierlichkeiten beginnen, die bis einschließlich 30. Januar dauern. Am Vortag waren die Kurse nochmals sehr stark gefallen, weil viele Akteure angesichts der bedrohlichen Nachrichtenlage vor der langen Feiertagspause auf Nummer sicher gingen und sich von Aktien trennten. In Hongkong fand nur ein verkürzter Handel statt.

