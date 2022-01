ATX und DAX leichter erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Montagshandel mit Verlusten beginnen. An den Märkten in Asien gibt es am Montag keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

In Wien dürften sich Anleger zurückhalten.

Der ATX notiert vorbörslich im Minus.

Nach dem Kursrutsch am Freitag werden die europäischen Aktienmärkte auch zum Start in die Woche etwas leichter erwartet. Dabei dürfte die Volatilität zunächst weiter hoch bleiben. So ist die Lage an der ukrainischen Grenze zu Russland weiterhin schwer einzuschätzen und könnte sich jeder Zeit zu einem Pulverfass für die Kapitalmärkte entwickeln. Die kommenden Tage steht eine Reihe von Daten auf dem Kalender, die dafür sorgen könnte, dass die Investoren zunächst weiter vorsichtig agieren. So startet die Woche mit den Einkaufsmanager-Indizes. Das wichtigste Ereignis ist am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Auch wenn mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass die Leitzinsen bestätigt werden, wird auf die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell mit Spannung gewartet, ob er Hinweise auf den Zinserhöhungszyklus im laufenden Jahr oder zum Start der Reduzierung der Notenbank-Bilanz gibt.

Anleger in Deutschland dürften sich am Montag nicht aus der Deckung wagen.

Der DAX gibt vorbörslich nach.

Der Rückschlag im DAX dürfte sich zu Wochenbeginn zunächst fortsetzen. Nachdem er zu Jahresbeginn noch an seinem Rekord von 16.290 Punkten gekratzt hatte, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 15.369 Punkten als Anlaufziel in den Fokus. Im Bereich dieses Barometers für den langfristigen Trend hatten sich im Oktober, November und Dezember nach Rückschlägen wieder Käufer gefunden. Im Fokus steht nun die US-Notenbanksitzung am Mittwoch - und hier vor allem die Pressekonferenz, auf der von Fed-Chef Jerome Powell Signale für das Tempo der Leitzinserhöhungen erwartet werden. Zuletzt gingen die Anleger davon aus, dass die Fed der hohen Inflation schneller gegensteuert als bisher gedacht. Immer mehr zum Thema wird auch die Ukraine-Krise. Angesichts der massiven Spannungen hat das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen.

WALL STREET

Die Anleger in den USA haben am Freitag signifikante Verkäufe getätigt.

Der Dow Jones konnte am letzten Handelstag zeitweise zulegen, fiel aber zum Handelsschluss deutlich zurück und verlor 1,30 Prozent auf 34.265,37 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich erheblich schwächer und brach um 2,72 Prozent auf 13.768,92 Zähler ein.

Die Talfahrt der vergangenen Tage hat sich am Freitag an der Wall Street fortgesetzt. Damit endete eine tiefrote Börsenwoche geprägt von Zinsängsten und geopolitischen Spannungen. Wie schon an den Vortagen hatten leichte Erholungsansätze keinen Bestand, wieder schlossen die Indizes auf Tagestief. Im Handel verwies man auch auf die Baisse bei Netflix.

Je näher die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche rücke, desto mehr steige die Nervosität, hieß es im Handel. Gedrückt wurde die Stimmung unverändert von der Verunsicherung über Tempo und Ausmaß der anstehenden Zinserhöhungen. Hinweise erhofften sich Investoren von der anstehenden Fed-Sitzung. Doch wurde im Handel auch auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Konflikt um die Ukraine hingewiesen, die Anleger aus risikoreichen Anlagen wie Aktien getrieben hätten. "Das geopolitische Risiko spielt eine Rolle, die Neubewertung der Geldpolitik spielt eine Rolle und die Inflation im Sinne des Kostendrucks. Nimmt man all diese Faktoren zusammen, so ergibt sich eine ziemliche Veränderung", erläuterte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco. Ihr klares Fazit: "Die Risikoprämie für Aktien muss steigen".

Die Citigroup verwies indes auf die im Januar deutlich gesunkenen Aufwärtsrevisionen der Ergebniserwartungen bei den Unternehmen. "Der Höhepunkt der Revisionsdynamik könnte ein Katalysator für die Marktschwäche sein", urteilten die Analysten.

Im Technologiesektor knickten Netflix um 21,8 Prozent ein - belastet von einer enttäuschenden Prognose zum Neukundenwachstum. Die Viertquartalszahlen fielen zum Teil besser als erwartet aus, interessierten aber nicht.

ASIEN

Am Montag tendieren die asiatischen Indizes mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell 0,08 Prozent höher bei 27.544,47 Punkten.

Der Shanghai Composite gewinnt derweil 0,11 Prozent auf 3.526,59 Zähler, während es in Hongkong für den Hang Seng 0,98 Prozent auf 24.720,89 Stellen abgibt.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen ist zum Auftakt der neuen Woche weiter gedrückt. Vor dem Hintergrund der im laufenden Jahr erwarteten Zinserhöhungen in den USA und wegfallender Wirtschaftsstimuli vieler Notenbanken agieren die Anleger weiter vorsichtig und bevorzugen sichere Häfen wie Anleihen. Hinzu kommt als Bremsfaktor, dass im Laufe der Woche die US-Notenbank das weitere Vorgehen berät, wobei nicht gänzlich auszuschließen ist, dass sie dann schon weitere Verschärfungen beschließen wird. Bislang wird die erste Zinserhöhung an den Märkten für März erwartet. In Shanghai sprechen Marktteilnehmer davon, dass technische Faktoren auf eine baldige Gegenbewegung hindeuteten und der Markt im Laufe der Woche in eine Erholungsphase eintreten könnte. Die Umsätze seien derweil niedrig im Hinblick auf die zum Monatsende beginnenden mehrtägigen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX