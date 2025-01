Anleger greifen weiter zu: ATX freundlich erwartet -- DAX könnte erstmals auf 21.500 Punkte steigen -- Hang Seng weit im Plus

der heimische und der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag im Plus erwartet. Die asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenausklang überwiegend freundlich. Die US-Börsen beendeten den Donnerstagshandel fester.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am letzten Handelstag der Woche freundlich erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich zeitweise um 0,27 Prozent auf 3.845 Punkte. Am Vortag schloss er 1,06 Prozent stärker bei 3.834,56 Punkten.

Die heimische Börse dürfte am Freitag mit Aufschlägen in den Handel starten. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen. Das wird an den Börsen als weiteres Indiz dafür gesehen, dass sich Trump in der Zollpolitik letztlich pragmatischer zeigen werde als angekündigt. Auch zum Thema Zölle auf europäische Importe hat sich Trump bislang bedeckt gehalten, ein wichtiger Treiber für die jüngste Rally. "Mit der Ankündigung, möglicherweise auf Zölle gegen China zu verzichten, zündet der US-Präsident die nächste Stufe das aktuellen Kursfeuerwerks", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Stimmung am Markt sei exzellent, das werde auch deutlich am niedrigen Volumen der ausstehenden Put-Optionen.

DEUTSCHLAND

Der deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Freitag neue Rekordstände markieren.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,42 Prozent stärker bei 21.501 Punkten. Am Vortag ging er letztlich 0,74 Prozent höher bei 21.411,53 Zählern in den Feierabend. Bei 21.423,02 Einheiten hatte er zudem erneut ein frisches Allzeithoch markiert.

Auch am Freitag könnte der DAX seine Rekordjagd fortsetzen und dabei erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Weiteren Auftrieb gibt die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street. Der Start der Trump-Präsidentschaft in dieser Woche treibt die Kurse. Aktuell habe sein Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, hieß es bei der Commerzbank. Laut den Experten der Helaba rücken am Freitag nun Veröffentlichungen vorläufiger Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt.

Bezüglich des Dax stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann. "Die Gefahr von Rücksetzern ist vorhanden, zumal es von technischer Seite Signale einer überkauften Marktlage gibt", schrieben die Autoren Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg am Freitag in ihrem Morgenkommentar.

WALL STREET

Der Donnerstag war der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 44.565,07 Zählern aus dem Handel.

Dagegen legte der Techwerteindex NASDAQ Composite 0,22 Prozent auf 20.053,68 Zähler zu.

Zwischenzeitliche kleinere Gewinnmitnahmen sowie die wieder steigenden Marktzinsen belasteten schlussendlich den Gesamtmarkt nicht.

Anleger warteten gespannt auf die Video-Ansprache des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Anschluss an seine Rede stellte sich Trump den Fragen einiger Unternehmenslenker. Er sprach unter anderem über geplante massive Öl- und Gasförderungen und darüber, dass die USA zu einer Supermacht in der Produktion und zur Welthauptstadt für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen werden solle. Zudem würden Zölle "Hunderte Milliarden und sogar Billionen Dollar in die Staatskasse spülen".

In den vergangenen Tagen hatten die US-Aktien davon profitiert, dass Trump sich mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gemässigter gab. Mit der Ankündigung des bis zu 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate brachte er Fantasie in die Aktien der betreffenden Unternehmen.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Ihre Zahl war nur geringfügig höher als im Ökonomenkonsens erwartet. Die Zahl aus der Woche davor wurde bestätigt. Insgesamt bewegen sich die Erstanträge immer noch auf niedrigem Niveau und dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Nach ihrer Sitzung im Dezember hatte die Fed aufgrund der guten Wirtschaftslage und der nach wie vor recht hohen Inflation für 2025 langsamere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche dürften die Notenbanker den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt.

ASIEN

Die Märkte in Asien legen am Freitag mehrheitlich zu.

In Tokio drehte der Nikkei 225 im späten Handel knapp ins Minus und schloss letztlich um 0,07 Prozent schwächer bei 39.931'98 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit 0,70 Prozent auf 3.253 Zähler.

Besonders stark zeigt sich der Markt in Hongkong. Hier springt der Hang Seng derweil um 1,82 Prozent auf 20.059 Stellen nach oben.

Mit Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 erneut auf ein Rekordhoch geklettert war. Dagegen gibt die Börse in Tokio einen Teil der Gewinne wieder ab, nachdem die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen auf das höchste Niveau seit Oktober 2008 angehoben hat. Zudem wurde die Inflationsprognose für das Fiskaljahr per Ende März erhöht. Die BoJ erwartet, dass die Inflation ohne frische Lebensmittel im Fiskaljahr 2,7 Prozent erreicht. Im Oktober war sie noch von 2,5 Prozent ausgegangen. Im Folgejahr werden 2,4 Prozent und danach 2,0 Prozent erwartet.

In China stützen weiter die angekündigten Stimulierungsmaßnahmen. So will Peking die Unterstützung für den heimischen Aktienmarkt verstärken. Versicherer sollen ermutigt werden, 30 Prozent ihrer jährlichen Prämienüberschüsse in Chinas Aktienmärkte zu stecken. Dazu kündigte die Notenbank an, die Anforderungen an Unternehmen, die Kredite für Aktienrückkäufe aufnehmen wollen, weiter zu senken. Stützend wirken auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen.

Die chinesische Notenbank hat am Freitag dem Finanzmarkt zudem weitere Liquidität zugeführt. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, hat sie 200 Milliarden Yuan, umgerechnet gut 26 Milliarden Euro, über ihre mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zinssatz von 2,0 Prozent bereitgestellt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX